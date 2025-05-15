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    Chrome'da artık sayfadan bağımsız metin büyütülebilecek: İşte yeni özellikler

    Google, Android ve Chrome için bazı kullanışlı erişilebilirlik özellikleri yayınladı. İşte sunulan özellikler...                                                 

    Chrome'da artık sayfadan bağımsız metin büyütülebilecek Tam Boyutta Gör
    Google, Android ve Chrome için bazı kullanışlı erişilebilirlik özellikleri yayınladı. Bunlardan ilki, artık web sayfasının görünümünü etkilemeden metni yakınlaştırmanıza olanak tanıyacak. Ekranda bir kaydırıcı ile metin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilecek ve bunu yalnızca ziyaret ettiğiniz sayfaya özel ya da tüm siteler için geçerli kılabileceksiniz.

    Android ve Chrome'a yeni erişilebilirlik özellikleri geldi

    Daha önce, Chrome'un Android uygulamasında bir sayfayı yakınlaştırdığınızda, tüm sayfa büyüyordu, bu da sitede gezinmeyi zorlaştırıyordu. Şimdi ise sağ üstteki üç noktalı menüye dokunarak metin boyutunu ne kadar artırmak istediğinizi seçebileceksiniz.

    Ayrıca, Chrome’un Masaüstü sürümündeki Optik Karakter Tanıma (OCR) aracı da geliştirildi. Bu özellik, taranmış PDF’lerdeki yazıları otomatik olarak tanıyarak bunları vurgulamanıza, kopyalamanıza, içinde arama yapmanıza ve ekran okuyucularla kullanılmasına olanak tanıyor. Google bu özelliği yılın başında beta olarak sunmuştu; artık tüm kullanıcılar için erişilebilir durumda.

    Google, Android cihazlardaki TalkBack uygulamasına Gemini entegrasyonunu da genişletiyor. Bu ekran okuyucu, ekrandaki görselleri tanıyarak tarif edebiliyor. Yeni güncellemeyle birlikte artık kullanıcılara bir nesnenin rengi, hangi malzemeden yapıldığı ve görüntüde başka ne olduğu gibi bir görüntü hakkında sorular sorma imkanı sunuluyor.

    Google ayrıca “Expressive Captions” (İfadeli Altyazılar) özelliğini de kullanıma sunuyor. Bu özellik ile sadece sesli içerikler altyazıya dönüştürülmekle kalmıyor, yapay zeka kullanılarak sözlerin duyguları da altyazılara yansıtılıyor. Örneğin bir maçta gol olduğunda spikerin duyguları veya ıslık çalma gibi diğer sesler de altyazılarda gösterilecek. Bu özellik, Android 15 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da İngilizce olarak kullanıma sunuluyor.

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    goro1982 9 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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