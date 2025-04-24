Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Perplexity, Google Chrome’u satın almak isteyenler kuyruğuna girdi

    Yapay zeka devi OpenAI’ın ardından yapay zekalı arama motoru Perplexity de Google Chrome’u satın almak istiyor. ABD Adalet Bakanlığı, Google’ı Chromu satmaya zorluyor.

    Perplexity de Google Chrome’u satın almak istiyor Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı tekelcilik davası teknoloji dünyasında yankı uyandırmaya devam ederken, dikkat çekici bir hamle de yapay zeka girişimi Perplexity’den geldi. Şirketin ticari operasyonlardan sorumlu yöneticisi Dmitry Shevelenko, Google’ın Chrome tarayıcısını satmak zorunda kalması durumunda satın almaya talip olduklarını açıkladı.

    Chrome’u satın almak isteyenlerin sayısı artıyor

    Shevelenko, Chrome ölçeğinde bir tarayıcıyı kalitesini düşürmeden ya da ücretlendirmeden yürütüp yürütemeyecekleri yönündeki bir soruya “Bence bunu yapabiliriz” diye yanıt verdi.

    Shevelenko aslında mahkemeye gönüllü olarak gitmedi. Google’ın arama motoru tekelinin yeni nesil yapay zeka şirketlerini nasıl etkilediğini anlatması için Adalet Bakanlığı tarafından tanık olarak çağrıldı. Ancak bu zorunlu sahneye çıkış, Perplexity için bir fırsata dönüştü. Shevelenko, hakim karşısında Google’ın Android üzerindeki baskın konumunun Perplexity gibi alternatif yapay zeka asistanlarının önünü nasıl kestiğini ayrıntılarıyla anlattı.

    Shevelenko’nun ifadelerine göre Perplexity, ABD’deki çeşitli telefon üreticileriyle ve mobil operatörlerle iş birliği yapmak istedi, ancak Google’ın hakim konumu bu görüşmelerin çoğunu çıkmaza sürükledi. Anlaşma yapmak istedikleri bir üreticiyle görüşmelerin “Google’dan gelecek yaptırımlar korkusuyla” iptal olduğunu söylerken, bir başka üretici — kamuya açık bilgilere göre bu firma Motorola olabilir — Perplexity uygulamasını cihazlara ön yüklemeye sıcak baksa da varsayılan yapamıyordu. Sebep yine aynı: Google ile yapılan bağlayıcı anlaşmalar.

    “Chrome’a talibiz ama Google parçalanmasın”

    Tüm bu açıklamalara rağmen Shevelenko ve Perplexity, Google'ın tamamen parçalanması fikrine sıcak bakmıyor. Perplexity’nin talebi, Google’ın parçalanması değil; arama ve dağıtım anlaşmaları üzerindeki tekeline son verilmesi. Shevelenko ayrıca, OpenAI’ın Chrome’u satın alıp Chromium’un açık kaynak yapısını bozabileceği veya ürünü gerektiği gibi sürdüremeyeceği endişesini dile getirerek, bu durumda sektörde büyük bir dengesizlik oluşabileceği uyarısında bulundu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sendikaya üye oldum işten atıldım ticket nakite çevirme referans dışı ne demek ales türkçe çıkmış sorular pdf leonardo dicaprio boyu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Zephyrus G14
    ASUS ROG Zephyrus G14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum