Perplexity, Google Chrome’u satın almak isteyenler kuyruğuna girdi

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Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı tekelcilik davası teknoloji dünyasında yankı uyandırmaya devam ederken, dikkat çekici bir hamle de yapay zeka girişimi Perplexity’den geldi. Şirketin ticari operasyonlardan sorumlu yöneticisi Dmitry Shevelenko, Google’ın Chrome tarayıcısını satmak zorunda kalması durumunda satın almaya talip olduklarını açıkladı.

Chrome’u satın almak isteyenlerin sayısı artıyor

Shevelenko, Chrome ölçeğinde bir tarayıcıyı kalitesini düşürmeden ya da ücretlendirmeden yürütüp yürütemeyecekleri yönündeki bir soruya “Bence bunu yapabiliriz” diye yanıt verdi.

Shevelenko aslında mahkemeye gönüllü olarak gitmedi. Google’ın arama motoru tekelinin yeni nesil yapay zeka şirketlerini nasıl etkilediğini anlatması için Adalet Bakanlığı tarafından tanık olarak çağrıldı. Ancak bu zorunlu sahneye çıkış, Perplexity için bir fırsata dönüştü. Shevelenko, hakim karşısında Google’ın Android üzerindeki baskın konumunun Perplexity gibi alternatif yapay zeka asistanlarının önünü nasıl kestiğini ayrıntılarıyla anlattı.

OpenAI, Google Chrome’u satın almak istiyor 1 gün önce eklendi

Shevelenko’nun ifadelerine göre Perplexity, ABD’deki çeşitli telefon üreticileriyle ve mobil operatörlerle iş birliği yapmak istedi, ancak Google’ın hakim konumu bu görüşmelerin çoğunu çıkmaza sürükledi. Anlaşma yapmak istedikleri bir üreticiyle görüşmelerin “Google’dan gelecek yaptırımlar korkusuyla” iptal olduğunu söylerken, bir başka üretici — kamuya açık bilgilere göre bu firma Motorola olabilir — Perplexity uygulamasını cihazlara ön yüklemeye sıcak baksa da varsayılan yapamıyordu. Sebep yine aynı: Google ile yapılan bağlayıcı anlaşmalar.

“Chrome’a talibiz ama Google parçalanmasın”

Tüm bu açıklamalara rağmen Shevelenko ve Perplexity, Google'ın tamamen parçalanması fikrine sıcak bakmıyor. Perplexity’nin talebi, Google’ın parçalanması değil; arama ve dağıtım anlaşmaları üzerindeki tekeline son verilmesi. Shevelenko ayrıca, OpenAI’ın Chrome’u satın alıp Chromium’un açık kaynak yapısını bozabileceği veya ürünü gerektiği gibi sürdüremeyeceği endişesini dile getirerek, bu durumda sektörde büyük bir dengesizlik oluşabileceği uyarısında bulundu.

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Perplexity de Google Chrome’u satın almak istiyor