Firefox OS 2.0 görselleri ortaya çıktı

















Genelde gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap eden ve halen tüketici ilgisini üzerinde toplayamayan Firefox OS, geliştirilmeye devam ediyor.





Mozilla'nın çalışmalara devam ettiği Firefox OS 2.0 sürümü ile ilgili bazı görseller internette paylaşıldı. Sürüm yıl sonuna doğru kullanıma sunulmuş olacak ve tasarım olarak Mozilla'nın sade ikonları benimsemeye başladığı görülüyor. Bu trend Android ve iOS platformunda da yükselmeye başladı.





Firefox OS 2.0 tepeden tırnağa yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Rehber, takvim, çağrı ekranı, kilit ekranı, mail istemcisi sade renk tasarımı ile görsellerde görülebiliyor. Firefox 2.0 ile birlikte yeni modellerin de gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.intomobile.com/2014/04/11/heres-firefox-os-20-look-like/