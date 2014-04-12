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Firefox OS 2.0 görselleri ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Firefox OS 2.0 görselleri ortaya çıktı

 Genelde gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap eden ve halen tüketici ilgisini üzerinde toplayamayan Firefox OS, geliştirilmeye devam ediyor. 

Mozilla'nın çalışmalara devam ettiği Firefox OS 2.0 sürümü ile ilgili bazı görseller internette paylaşıldı. Sürüm yıl sonuna doğru kullanıma sunulmuş olacak ve tasarım olarak Mozilla'nın sade ikonları benimsemeye başladığı görülüyor. Bu trend Android ve iOS platformunda da yükselmeye başladı.

Firefox OS 2.0 tepeden tırnağa yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Rehber, takvim, çağrı ekranı, kilit ekranı, mail istemcisi sade renk tasarımı ile görsellerde görülebiliyor. Firefox 2.0 ile birlikte yeni modellerin de gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulacağı tahmin ediliyor. 
 
Firefox OS 2.0 görselleri ortaya çıktı

Firefox OS 2.0 görselleri ortaya çıktı
Firefox OS 2.0 görselleri ortaya çıktı
 

http://www.intomobile.com/2014/04/11/heres-firefox-os-20-look-like/ Yorum Yaz
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mert1907 5 yıl en beğenilen
IOS'a benzettim biraz.
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Srcn81 5 yıl
Gayet hoş.
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Breaak4Love 5 yıl
Aslen butur mallar cini bi nebze olsun alternatif olurlar
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carter 5 yıl
Bildiğin iPhone olmuş. Şu telefon gelsin bizler de sistemi inceleme fırsatı bulalım.
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mehmedaltair 5 yıl
Hele ilkini canlı görseydik bir
o kadar merakla da bekledim ama hala bir telefon gelmedi türkiye'ye
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inifiesta 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Hele ilkini canlı görseydik bir
o kadar merakla da bekledim ama hala bir telefon gelmedi türkiye'ye


En son Huawei Y300 II (F1) modelini görmüştüm. Stabil olsun yeter. Şuan kullandığım Android telefonda en basit Doodle Jump oyununu oynarken bir çağrı geldiğinde hiçbir şekilde telefona müdahale edemiyorum, cevaplayamadan telefon kapanıyor.
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alperenxx 5 yıl
rekabet artsın tüketici kazansın
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Mr. Jingles 5 yıl
Mozilla beklentilerin üzerinde hoşluğa sahip bir arayüz yapmış bazı noktalarda iOS esintisi olsa da. Bu kadarını beklemiyordum. Gayet güzel görünüyor. Microsoft bir de yılların yazılımcısı olacak. Biraz baksın da arayüz nasıl yapılır görsün.
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frapsxx 5 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Mozilla beklentilerin üzerinde hoşluğa sahip bir arayüz yapmış bazı noktalarda iOS esintisi olsa da. Bu kadarını beklemiyordum. Gayet güzel görünüyor. Microsoft bir de yılların yazılımcısı olacak. Biraz baksın da arayüz nasıl yapılır görsün.

Evet ms arayüzden anlamıyor , şu firefox 2.0 bile wp8den iyi olursa vayy ms nin haline...
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mert1907 5 yıl en beğenilen
IOS'a benzettim biraz.
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0ptimistSoul 5 yıl mert1907
mert1907
IOS'a benzettim biraz.

Allahtan ios var yoksa neye benzetecektin :)
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OyunDelisi 5 yıl
Tasarım olarak çok şık gözüküyor
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eren..34 5 yıl
Resimdeki telefona aşık oldum.
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Golden Gate 5 yıl eren..34
eren..34
Resimdeki telefona aşık oldum.


5s in daha şekilsiz hali .
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Cihat_, 5 yıl
sağlam bir markaya optimize etmezlerse çin telefonlarıyla tutmaları imkansız
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Breaak4Love 5 yıl Cihat_,
Cihat_,

sağlam bir markaya optimize etmezlerse çin telefonlarıyla tutmaları imkansız

Cikmadan Bisey Demek Yanlis
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