Firefox OS 2.0 görselleri ortaya çıktı

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Genelde gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap eden ve halen tüketici ilgisini üzerinde toplayamayan Firefox OS, geliştirilmeye devam ediyor.
Mozilla'nın çalışmalara devam ettiği Firefox OS 2.0 sürümü ile ilgili bazı görseller internette paylaşıldı. Sürüm yıl sonuna doğru kullanıma sunulmuş olacak ve tasarım olarak Mozilla'nın sade ikonları benimsemeye başladığı görülüyor. Bu trend Android ve iOS platformunda da yükselmeye başladı.
Firefox OS 2.0 tepeden tırnağa yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Rehber, takvim, çağrı ekranı, kilit ekranı, mail istemcisi sade renk tasarımı ile görsellerde görülebiliyor. Firefox 2.0 ile birlikte yeni modellerin de gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulacağı tahmin ediliyor.
http://www.intomobile.com/2014/04/11/heres-firefox-os-20-look-like/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
En son Huawei Y300 II (F1) modelini görmüştüm. Stabil olsun yeter. Şuan kullandığım Android telefonda en basit Doodle Jump oyununu oynarken bir çağrı geldiğinde hiçbir şekilde telefona müdahale edemiyorum, cevaplayamadan telefon kapanıyor.
Evet ms arayüzden anlamıyor , şu firefox 2.0 bile wp8den iyi olursa vayy ms nin haline...
Allahtan ios var yoksa neye benzetecektin :)
5s in daha şekilsiz hali .
Cikmadan Bisey Demek Yanlis
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