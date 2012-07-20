Firefox OS erken sürümleri internette yayınlandı

HTML ve Javascript tabanlı Boot to Gecko adındaki işletim sistemini geliştirmeye başladığını duyuran Mozilla, sonrasında Firefox OS olarak ismini değiştirmişti. Vakıf son olarak Firefox OS erken sürümlerini takipçilerin beğenisine sundu.





adresinde, üzerinde çalışılan erken sürümler takipçiler ile buluşmaya devam edecek. Bu sürümler masaüstü platformlarda çalışıyor. Mac, Linux ve Windows için erken sürümler yayınlanmış durumda. Mozilla'nın FTP adresinde adresinde, üzerinde çalışılan erken sürümler takipçiler ile buluşmaya devam edecek. Bu sürümler masaüstü platformlarda çalışıyor. Mac, Linux ve Windows için erken sürümler yayınlanmış durumda.





Sürümlerin çalışması için bazı parametrelerin takip edilmesi gerekiyor. Kaynak linkinde gerekli adımlardan bahsediliyor.





Sürümde tabiki pek çok hata var ve henüz istenen seviyede değil. Ancak yeni işletim sistemini ilk elden denemek isteyen kullanıcılar için iyi bir fırsat olacaktır.

Platform gelecek yıl başlarında Brezilya'da ilk olmak üzere sırasıyla pek çok üretici tarafından piyasaya sürülecek akıllı telefonlarda yer almaya başlayacak.