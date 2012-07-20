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Firefox OS erken sürümleri internette yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HTML ve Javascript tabanlı Boot to Gecko adındaki işletim sistemini geliştirmeye başladığını duyuran Mozilla, sonrasında Firefox OS olarak ismini değiştirmişti. Vakıf son olarak Firefox OS erken sürümlerini takipçilerin beğenisine sundu.

Mozilla'nın FTP adresinde adresinde, üzerinde çalışılan erken sürümler takipçiler ile buluşmaya devam edecek. Bu sürümler masaüstü platformlarda çalışıyor. Mac, Linux ve Windows için erken sürümler yayınlanmış durumda.

Sürümlerin çalışması için bazı parametrelerin takip edilmesi gerekiyor. Kaynak linkinde gerekli adımlardan bahsediliyor.

Sürümde tabiki pek çok hata var ve henüz istenen seviyede değil. Ancak yeni işletim sistemini ilk elden denemek isteyen kullanıcılar için iyi bir fırsat olacaktır.
Platform gelecek yıl başlarında Brezilya'da ilk olmak üzere sırasıyla pek çok üretici tarafından piyasaya sürülecek akıllı telefonlarda yer almaya başlayacak. 

http://dknite.wordpress.com/2012/07/18/desktop-builds-now-available-for-firefox-os/ Yorum Yaz
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tanreall 7 yıl en beğenilen Guest-C6BBFF977
CryBaris

Gereksiz.Her şey android ile birebir aynı copy/paste!Tek fark simgeler yuvarlak:)

Özgürlük diyordunuz, alın işte özgürlük. Neden gereksiz oluyormuş? Açık kaynak kodlu diye övünmenin anlamı nedir o zaman?
Android'de böyle başladı, en az Android kadar popüler olacak belki.
CryBarisGereksiz.Her şey android ile birebir aynı copy/paste!Tek fark simgeler yuvarlak:)Özgürlük diyordunuz, alın...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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alaz1903 7 yıl
windows phone hariç hepsinin (ios, android, blackberry, firefox os, megoo-weboo, symbian belle) kullanıcı arayüzü birbirine benziyor. temelleri palm os ve symbian'a dayanan icon görünümlü grid arayüz.
windows phone dinamik ikonlu metro arayüzü ile tüm kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor. ben şahsen eski symbian daha sonra ios ve halihazırda da android kullanıcısı olarak sıkıldığım bu benzer arayüzlerden farklı bir ekosisteme geçmek için windows phone 8 işletim sistemli telefonlar için sonbaharı sabırsızlıkla bekliyorum.
windows phone hariç hepsinin (ios, android, blackberry, firefox os, megoo-weboo, symbian belle) kullanıcı arayüzü birbirine benziyor. temelleri palm os ve symbi...
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DH Misafiri 7 yıl
yuh resimdeki UI resmen iOS çakmasi
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DH Misafiri 7 yıl
Android in miui versiyonu.Gereksiz bi işletim sistemi android aldı başını gidiyor artık kimse dur diyemez.Mozilla da nokia gibi bayrağı atar.
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DH Misafiri 7 yıl
nasıl kuruluyor bir bilgisi olan var mı
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nurettinaz 7 yıl
Kullanmadim ancak yaptigim yabanci kaynak incelemelerinde basarili bulanlarin cogunlukta oldugunu gordugum mobil isletim sistemi bence de guzel ama daha yeni olan her sey gibi cok gelismesi gerek.
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RockConn 7 yıl
Oldukça hoş görünüyor fakat o yazı tipi umarım değişir :) Evet, daha yolun başında ve bizi neyin beklediğini bilmiyoruz ama keşke performans değerlerini de koysalardı.
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DH Misafiri 7 yıl
eski 6600'ın temaları gibi :)
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saijero 7 yıl
her türlü tekele hayır. eski androidciyim hatta ioscularla baya kapışıyorduk ama ben rekabetten yanayım :) sadece ios sadece android olmasın. windows yürüsün mozilla yürüsün sybian yürüsün. Gelişme olsun gelişme. tek elde gelişme olmaz. aferin mozillaya destekcisiyim.
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DH Misafiri 7 yıl
Neden herkes arayüzü sorguluyor anlamak mümkün değil. Asıl önemli olan uygulamaların tamamen javascript ve HTML5 tabanlı olacak olmasıyken arayüzünden işletim sistemini eleştirmek yuvarlak köşeli her diktörtgeni iPhone taklidi sanmakla aynı şey.
Sonunda iOS gibi kapalı bir sistem yada dalvik virtual machine gibi hantal bir sistemden kurtulabileceğimiz bir işletim sistemi geliyor belkide başarılı olacak hep beraber bekleyip göreceğiz.
Tadını çıkarın. Hele bir gelsin arayüzünü beğenmezseniz nasıl olsa farklı arayüzler gelecektir. Sonuçta açık kaynak :)
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Raven 7 yıl
Buda android gibi java sanal makinesi üzerinde mi çalışıyor yoksa? Eğer öyleyse telefonlara yine doldururlar uçuk donanımı android ten farkı kalmaz. Yine performans sorunları, pilin az gitmesi vs..
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Frievent 7 yıl
Şu ademoğlu kadar tatminkar ve beğendirimesi zor varlık yer yüzünde yoktur vesselam. Herkezde bolca olan tatminsizlik ve eksi yorum yapma alışkanlıkları..

Adamlar kafa patlatıp büyük paralar harcayıp ortaya bir şeyler çıkartıyorlar ama ne hikmetse bazı at başlılara yaranamıyorlar. Emeğe saygı göstermek gerekir.

Firefox OS hakkında net bilgi sahibi olmadan daha kullanmadan eksi yorum yapan insancıklara diyorumki, hiç bir şey ilk yapıldığında mükemmel değildir ve buda mükemmel olamayacağı anlamınada gelmez. Bundan önce ne iOS vardı ne Android. Zamanla hepsi yerine oturdu ve gelişti şimdi iki büyük işletim sistemi oluverdiler. Gün gelir devran döner bir bakmışssınız Firefox OS büyümüş gelişmiş.. Bunu kimse bilemez. Yok aynı iOS ve Android çakmasıymış yok menü ikonları yuvarlakmış.. Unutmayınki Dünyada yuvarlak.. ((:
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