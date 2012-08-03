Firefox OS'den yeni ekran görüntüleri

Haber Editörü
Gelecek yıl ilk akıllı telefon modellerini görmeye başlayacağımız Mozilla Vakfı'nın mobil işletim sistemi Firefox OS'nin erken sürümlerine ait yeni ekran görüntüleri internette paylaşıldı.
Mozilla gönüllüsü Robert Nyman, HTML5 tabanlı işletim sistemine ait yeni ekran görüntülerini Twitter hesabı üzerinden yayınladı.
Daha önceki ekran görüntülerine göre biraz daha değişmiş olan arayüzde, iOS ve Android işletim sisteminden esintiler göze çarpıyor.
Henüz final sürümü olmadığı için arayüzün daha da değişmesi bekleniyor. Nyman, final sürüme kadar işletim sisteminin pek çok değişikliğe uğrayabileceğini belirtiyor.
http://www.gsmarena.com/early_screenshots_of_firefox_os_revealed-news-4598.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu da ticari kaygılardan kaynaklanıyor ,şöyle ki . Google ,facebook vb. servisler (ozellıkle google) kullanıcıların nelerle ılgılendıklerı ,tüketim egılımlerı gıbı hususları belırlemek uzere kullanıcıyı yogun takıp altına almakta .
daha sonra bu verıler manzumesını derleyıp kullanıcıya ılgılı reklam ya da içerik yayınlanmakta,boylelıkle fırmalar da hedef kıtleye varmak uzere daha cok google a para odemekte vs.r vs.r
Bu ıtıbarla androıd os'ta yapılan her hamle ,ıletısım ,davranıs yukarıdakı amaca hızmet etmek uzere sureklı kaydolunmakta ,ve her verı transferı acıkken bılgıler gonderılmekte... Ayrıca Androıd yapısı geregı uzerınde yuklu her zamazıngoya aniden ulasabılmek için sıstemde kaynak aktarmakta.yani androıd telefon acılır acılmaz kamera ,uygulamalar,oyunlar ve gerıye kalan ne varsa calıstırmıs da sızın dokunma komutunu beklıyormus gıbı davranmakta...Bu yuzden Androıd cok ram ısteyen bır sıstem.Bunun yanısıra ıos'un iphone'u var donanımı belli stabıl.lakın androıd cıhaz çesıdı sayısı cok cok fazla,tablet modellerınden tutun da telefonlar hatta masaustuler,tv ler ve bu cıhazlar kendı aralarında da donanım farklılıklarına sahıpler , tum bü cihaz atmosferıne hıtap edebılmek amacıyla ,Androıd cıhazlarınızın belkı de kullanmayacagı algortımaları ,kodları default olarak barındırmakta ,bu da her cıhazın ılgılı program kod parcacagını ıster ıhtıyac duysun ıster duymasın okuması manasına gelmekte.
Bu noktadan sonra dıyebılırım ki ,
apple'ın yukarıda bahsetmeye calıstıgım kaygıları ,google kadar yuksek degıl ,adamlar-apple- sırf cıhaz satmıyor, cıhaz parasının yanında ,ios ıcın para oduyoruz,servısler ıcın para oduyoruz vs.r v.sre
bu ıkı os arasındakı farkı ,pc-konsol muhabbetıne benzetebılırz, nasıl kı oyun yapımcıları konsollara daha rahat ve daha gorsel zengınlıkte oyuncıkarmaktalar ıs oc ye gelınce grafık kaybı vb. ıle karsılasmaktayız ,cunku mılyonlarca farklı pc donanımı var ancak mılyonlarca da aynı konsol donanımı ,,,,ıos ve androıd boyle ,
fırefox'un androıdten daha hızlı olacagını dusunmekteyım ,yadırganmasın dıye ve kendısını tanıdık gostersın dıye androıdvari bır arayuz gelıstırmıs olabılırler.sonucta androıdın shell'i bence ıostan daha ıyı.
aramızda fırefoxun incigini cıncıgını cıkartmıs ,web tasarımcısı,web gelıstırıcısı ,php,flash,htlm cı arkadaslar var ,onlar kendı tecrubelerını ve bılgılerıyle görüslerını paylasırlarsa fırefox os un nasıl bır ısletım sıstemı olacagı konusunda bır ongoruye sahıp olabılırz,zıra arkadaslar fırefoxun ruhunu bılen kısıler....
son olarak da sunu eklemek ısterım kı , wındows phonelar androıd ve ıos tan da daha ıyı ,HTC bır wındows os telefonu tecrube ettım , son derece hızlı ,tepkımelerı son derece rahattı ,ustelık rami ve ıslemcıyı sısırmeden pogramlar arası gecıs yapılabılmekte, oldukca hızlıydı ,yakınlarda bır elektronık dukkanı varsa gıdınız kendınız bır kurcalayınız farkı anlayacaksınız...
ıostan da androıdten de daha ıyı ustelık pili de yemıyor hemen oyle...
Sormak ıstedıgım ıs su : elımızekı androıd telefona bu fırefox os u yukleyebılır mıyız ben pek zannetmıyorum ama bakalım ne olacak....?
androıde devam.
iOS Mac Os X tabanlıysa Mac Os X'de UNİX tabanlıdır. Linux olmasa da Unix'tir. Ayrıca Linux'un temelinde de Unix vardır. Dolayısıyla az çok birbirine benzer Linux ve Unix.