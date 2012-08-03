Firefox OS'den yeni ekran görüntüleri

Gelecek yıl ilk akıllı telefon modellerini görmeye başlayacağımız Mozilla Vakfı'nın mobil işletim sistemi Firefox OS'nin erken sürümlerine ait yeni ekran görüntüleri internette paylaşıldı.





Mozilla gönüllüsü Robert Nyman, HTML5 tabanlı işletim sistemine ait yeni ekran görüntülerini Twitter hesabı üzerinden yayınladı.





Daha önceki ekran görüntülerine göre biraz daha değişmiş olan arayüzde, iOS ve Android işletim sisteminden esintiler göze çarpıyor.





Henüz final sürümü olmadığı için arayüzün daha da değişmesi bekleniyor. Nyman, final sürüme kadar işletim sisteminin pek çok değişikliğe uğrayabileceğini belirtiyor.









http://www.gsmarena.com/early_screenshots_of_firefox_os_revealed-news-4598.php