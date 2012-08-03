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Firefox OS'den yeni ekran görüntüleri

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,7b
1
69
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek yıl ilk akıllı telefon modellerini görmeye başlayacağımız Mozilla Vakfı'nın mobil işletim sistemi Firefox OS'nin erken sürümlerine ait yeni ekran görüntüleri internette paylaşıldı.

Mozilla gönüllüsü Robert Nyman, HTML5 tabanlı işletim sistemine ait yeni ekran görüntülerini Twitter hesabı üzerinden yayınladı. 

Daha önceki ekran görüntülerine göre biraz daha değişmiş olan arayüzde, iOS ve Android işletim sisteminden esintiler göze çarpıyor. 

Henüz final sürümü olmadığı için arayüzün daha da değişmesi bekleniyor. Nyman, final sürüme kadar işletim sisteminin pek çok değişikliğe uğrayabileceğini belirtiyor.



http://www.gsmarena.com/early_screenshots_of_firefox_os_revealed-news-4598.php Yorum Yaz
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sendemail 7 yıl en beğenilen
Android çok ama çok ram iştahlı bir os ,
Bu da ticari kaygılardan kaynaklanıyor ,şöyle ki . Google ,facebook vb. servisler (ozellıkle google) kullanıcıların nelerle ılgılendıklerı ,tüketim egılımlerı gıbı hususları belırlemek uzere kullanıcıyı yogun takıp altına almakta .
daha sonra bu verıler manzumesını derleyıp kullanıcıya ılgılı reklam ya da içerik yayınlanmakta,boylelıkle fırmalar da hedef kıtleye varmak uzere daha cok google a para odemekte vs.r vs.r
Bu ıtıbarla androıd os'ta yapılan her hamle ,ıletısım ,davranıs yukarıdakı amaca hızmet etmek uzere sureklı kaydolunmakta ,ve her verı transferı acıkken bılgıler gonderılmekte... Ayrıca Androıd yapısı geregı uzerınde yuklu her zamazıngoya aniden ulasabılmek için sıstemde kaynak aktarmakta.yani androıd telefon acılır acılmaz kamera ,uygulamalar,oyunlar ve gerıye kalan ne varsa calıstırmıs da sızın dokunma komutunu beklıyormus gıbı davranmakta...Bu yuzden Androıd cok ram ısteyen bır sıstem.Bunun yanısıra ıos'un iphone'u var donanımı belli stabıl.lakın androıd cıhaz çesıdı sayısı cok cok fazla,tablet modellerınden tutun da telefonlar hatta masaustuler,tv ler ve bu cıhazlar kendı aralarında da donanım farklılıklarına sahıpler , tum bü cihaz atmosferıne hıtap edebılmek amacıyla ,Androıd cıhazlarınızın belkı de kullanmayacagı algortımaları ,kodları default olarak barındırmakta ,bu da her cıhazın ılgılı program kod parcacagını ıster ıhtıyac duysun ıster duymasın okuması manasına gelmekte.
Bu noktadan sonra dıyebılırım ki ,
apple'ın yukarıda bahsetmeye calıstıgım kaygıları ,google kadar yuksek degıl ,adamlar-apple- sırf cıhaz satmıyor, cıhaz parasının yanında ,ios ıcın para oduyoruz,servısler ıcın para oduyoruz vs.r v.sre
bu ıkı os arasındakı farkı ,pc-konsol muhabbetıne benzetebılırz, nasıl kı oyun yapımcıları konsollara daha rahat ve daha gorsel zengınlıkte oyuncıkarmaktalar ıs oc ye gelınce grafık kaybı vb. ıle karsılasmaktayız ,cunku mılyonlarca farklı pc donanımı var ancak mılyonlarca da aynı konsol donanımı ,,,,ıos ve androıd boyle ,
fırefox'un androıdten daha hızlı olacagını dusunmekteyım ,yadırganmasın dıye ve kendısını tanıdık gostersın dıye androıdvari bır arayuz gelıstırmıs olabılırler.sonucta androıdın shell'i bence ıostan daha ıyı.
aramızda fırefoxun incigini cıncıgını cıkartmıs ,web tasarımcısı,web gelıstırıcısı ,php,flash,htlm cı arkadaslar var ,onlar kendı tecrubelerını ve bılgılerıyle görüslerını paylasırlarsa fırefox os un nasıl bır ısletım sıstemı olacagı konusunda bır ongoruye sahıp olabılırz,zıra arkadaslar fırefoxun ruhunu bılen kısıler....
son olarak da sunu eklemek ısterım kı , wındows phonelar androıd ve ıos tan da daha ıyı ,HTC bır wındows os telefonu tecrube ettım , son derece hızlı ,tepkımelerı son derece rahattı ,ustelık rami ve ıslemcıyı sısırmeden pogramlar arası gecıs yapılabılmekte, oldukca hızlıydı ,yakınlarda bır elektronık dukkanı varsa gıdınız kendınız bır kurcalayınız farkı anlayacaksınız...
ıostan da androıdten de daha ıyı ustelık pili de yemıyor hemen oyle...
Sormak ıstedıgım ıs su : elımızekı androıd telefona bu fırefox os u yukleyebılır mıyız ben pek zannetmıyorum ama bakalım ne olacak....?
androıde devam.
Android çok ama çok ram iştahlı bir os ,Bu da ticari kaygılardan kaynaklanıyor ,şöyle ki . Google ,facebook vb. servisler (ozellıkle google) kullanıcıların ...
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ErdemZen 7 yıl
Fena değil ama yaratıcılık sıfır.
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kassatura 7 yıl
gahst

korsanzeki168Mozilla genel olarak google dan daha yavaş oldugu için androidle yarışamaz ha iosla yarışır iosla cokrahat cekişir cünki 2sine aynı linux altyapısını kullanıyor sadece android sanal java benzei bir motor üzerinde calıştıgı için kaynak ve pil israf ediyor onuda googlee daki para ve imkanlarla örtmeye calışıyorki oda bir yerde tıkanacak en nihayetinde chrome os gececek gibi geliyor bana...
Oha bilmeden konuşma bari. Android Linux Bazlı bir işletim sistemidir. [ tr.wikipedia.org/... ]Bu da IOS için olan. gördüğün gibi MAC os x türevi bir işletim sistemi, Linux bazlı değilhttp://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0OS


iOS Mac Os X tabanlıysa Mac Os X'de UNİX tabanlıdır. Linux olmasa da Unix'tir. Ayrıca Linux'un temelinde de Unix vardır. Dolayısıyla az çok birbirine benzer Linux ve Unix.
gahstkorsanzeki168Mozilla genel olarak google dan daha yavaş oldugu için androidle yarışamaz ha iosla yarışır iosla cokrahat c...
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ama=neden 7 yıl
Yaratıcı birşeyler lazımdı , biraz metro tarzı bir arayüz bekliyordum.
Metro olmasada özgün bişey.
Fazla arkadaş bu kadar arayüz, bu kadar chrome.
Bunun androidden farkı ne?
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hhdk 7 yıl
Muhteşem yorumlarla yine bir işletim sistemini başlamadan bitirmişiz :D HTML5 enteresan olacak, giderek yaygınlaşmaya başladığını düşünürsek uygulama mağazası da diğerlerine kolayca yetişecektir. Biraz olgunlaşmasını bekleyelim, özellikle görsel açıdan çok ümitliyim.
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AhmetNuriDeniz 7 yıl
Android le aynı fakat reklam ve bilgi toplama fonksiyonları olmayan bir işletim sistemi olsa bile bana uyar. Android tabletim var. hiç memnun değilim. Kişisel verilerin gizliliği açısından ne chorme a güveniyorum nede android e. Web tarayıcısı olarak firefox kullanıyorum. Gayette memnunum. Makinemde Chrome da var. yaptığım bütün testlerde firefox chrome u geçti.
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kokah 7 yıl
o zaman 3310 kulanalim,en stabili,gram takilma yok
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kokah 7 yıl
o zaman 3310 kulanalim,en stabili,gram takilma yok
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sendemail 7 yıl
kıymetli arkadaslar ,
burada youtube.com/... firefox os 'a ait bir video var
.vıdeonun kım tarafından gonderıldıgıne baktım ,hakıkı bır fırefox os ızleyeceksınız,lakın surum olarak DH'dekı bu haberın oncekı versıyonu , işletşm sıstemı html5 tabanlı ,bu da google playde kı uygulamaların yuzde 75 ını kapsadıgından bahısle kolaylakla port edılebılecegını soyluyorlar.
Bunun harıcınde vıdeo da gerıye kalan os lardan daha hızlı oldugu belirtilmiş.
Kendi izlenımım ise ,fox os bastan asagı androıd olmus , yukarıda bır arkadasımızın önemle belırttıgı uzere xda forumunda kendı cıhazımıza yonelık son süret romlar var ve cıhazı ucuruyorlar resmen (oyle romlar var kı ,ne kadar gereksız servıs ıvırzıvır varsa hepsınden arındırılmıs ,ramlere bahar gunu yasattırılmış...)
Bunun harıcınde , fox os cıkısını yaptıktan bır muddet sonra telefon modelımıze gore romlar ve yukleme metotları da yayınlanır ya da halktan bırısı bır kullanıcı ne yapar ne eder port eder ...
Arkadaşlar aşagıdakı vıdeoda ise saglam bır hız aşırtma var ,
bir izleyin bakalım ne kadar basarılı etkılı mı karar sızın , tavsıye ederım ızleyın youtu.be/...
lınk acmıyorsa kopyala yapıstır....
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arabcian 7 yıl
Ne görselliği arkadaşım telefonda gorselliğe bakarmış el kadar alet be kardeşim neyle yapacak görselliği ondan sonra o kasıyo bu kasıyo 3 gram işlem gucu alette ne gorselliği ararsan senin gibiler yuzunden iosda kasar androidde kasar onemli olan işlevselliği stabilitesidir işletim sisteminin gorsellik kısmı için kullanıcıya zaten genişleme hakkı tanır nasıl begeniyorsan oyle kullanırsın hali hazırda bide başlat koysunlar senin için istersin telefonu başlatamaz falan üzülürsün sen görselsizlikten
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kokah 7 yıl
ben bir telefonda görsellik ararım,ayrıca kişileştirilebilmeli,sonrası performans,bu yüzden ios benim için hayatta kullanmayacağım bir işletim sistemi,(androidin performans eksikliğinden dem vuranlar 300 liralık android telefonla iphonu karşılaştırıyor),şimdi malın biri çıkar one x şöyle s 3'de şöyle sorun var,s 2 bilmem ne sorunu,xperialar kasıyor... adam bilmezki xda'da bir gezinse telefonu çağ atlatır :)
Firefox os'a gelince;dediğim gibi benim için en başta görsellik,görsellerine bakıyoruz,sonuç koca bir sıfır,nerde özgünlük,ben kendi telefonumu bile bu hale sokarım be,ha ona bile değmez şu görsellere bakınca :),insan biraz yeni bir şeyler ortaya kor
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MarlonJD 7 yıl
Heimdallr
Begenmeyen bir ben mi varim gorselligi :S

evet bence berbat :D
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Mordecaí 7 yıl
Begenmeyen bir ben mi varim gorselligi :S
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akcanon 7 yıl
Nokia bunlarla ortak olup geliştirse paçayı kurtarabilirdi..
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