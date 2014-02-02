Fitbit Flex fitness takip bilekliği Turkcell tarafından satışa sunuldu

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Giyilebilir cihazlar konusunda uzman Fitbit tarafından geliştirilen fitness takip bilekliği Flex, Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunuldu.
Bluetooth 4.0 üzerinden mobil cihazlara bağlanan Fitbit Flex, attığınız adımları, gittiğiniz mesafeyi, yaktığınız kaloriyi ve aktivite süresini kaydediyor ve uyumlu uygulama ile istatistik halinde kullanıcıya sunuyor. Kullanıcı isterse hedefler belirliyor ve LED ekranı ile bu hedefe ne kadar yaklaştığınızı gösteriyor.
Cihaz ayrıca uyku döngünüzü de izliyor ve sessiz bir alarm ile sizi uyandırabiliyor. Ürün şarj edilebilir bir bataryaya sahip. Fitbit Flex'in perakende satış fiyatı ise 399TL olarak belirlenmiş.
http://magaza.turkcell.com.tr/aksesuar/Fitbit-Fitbit-Flex-Kablosuz-Bileklik/1008237/.html#!prettyPhoto Yorum Yaz Paylaş Tweetle
anladın sen onu..
Ağır olacak ama bir dileğim var.
İnşallah Turkcell bol sayıda sipariş vermiştirde; elinde patlar.. :)
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Cep Tel Aksesuarları, turkcell