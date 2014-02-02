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Fitbit Flex fitness takip bilekliği Turkcell tarafından satışa sunuldu

5 yıl
12,2b
1
16
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Fitbit Flex fitness takip bilekliği Turkcell tarafından satışa sunuldu

Giyilebilir cihazlar konusunda uzman Fitbit tarafından geliştirilen fitness takip bilekliği Flex, Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunuldu.

Bluetooth 4.0 üzerinden mobil cihazlara bağlanan Fitbit Flex, attığınız adımları, gittiğiniz mesafeyi, yaktığınız kaloriyi ve aktivite süresini kaydediyor ve uyumlu uygulama ile istatistik halinde kullanıcıya sunuyor. Kullanıcı isterse hedefler belirliyor ve LED ekranı ile bu hedefe ne kadar yaklaştığınızı gösteriyor. 

Cihaz ayrıca uyku döngünüzü de izliyor ve sessiz bir alarm ile sizi uyandırabiliyor. Ürün şarj edilebilir bir bataryaya sahip. Fitbit Flex'in perakende satış fiyatı ise 399TL olarak belirlenmiş.  

http://magaza.turkcell.com.tr/aksesuar/Fitbit-Fitbit-Flex-Kablosuz-Bileklik/1008237/.html#!prettyPhoto Yorum Yaz
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kolluk 5 yıl en beğenilen
Amazon fiyati 99.00 dolar. Hayırlı işler turkcell
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fatih1009 5 yıl
bu kadar basit bi cihazın bu fiyata satılmasına kısaca YUH diyorum.
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xmasx 5 yıl
Turkcell bir urunu icad eden, ureten firmadan daha fazla kar sagliyor ...
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e_capkan 5 yıl
5s varsa gerek yok buna
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okan_cehapelioglu 5 yıl
turkcelle giden paralar haram olsun tek diyeceğim bu ulen gözgöre göre vatanaşını kazıklayan firma olmaz olsun
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forumlarabak 5 yıl
Akıllı saat fiyatına akıllı bileklik Turkcell farkı ile...
anladın sen onu..
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revelax 5 yıl
Alinasi cihaz ama fiyat yuh diyorum .
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doctor5945 5 yıl
Türkiyede neden bir firma böyle basit bir teknolojiyi dahi üretmeyi akıl etmez üreten firma parçalarını aydanmı getiriyor yazıklar olsun bize türkcell 700 mühendise takoz t40 ürettireceğine bu ürünü ürettirsin 700 mühendis bir araya geldimi bu bilekliğe doçka uçaksavar monte ederler.
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frislusw 5 yıl
Bos,gereksiz,cöp,pahali
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Takao 5 yıl
gidilen mesafe yi bende hiç bi zaman doğru göstermiyor. adım sayma konusunda kabul edilebilir bi hata oranı var. bi de bileklikteki aleti şarja takıp çıkartmak için iyi davranın kolay kopabiliyor, türkiyeye yollamıyorlar ama iletişime geçince yenisini yolluyorlar. :) telefondaki applere göre adım sayısında daha doğru sonuç veriyor geçen gün denememe göre. pili tam 1 hafta gidiyor o konu da iyi banyo yaparken çıkartmanıza gerek yok ilk başlarda acaba diyordum ama sonra çıkartmamaya başladım. (denize girebilirmiyim diye soranlar görmüştüm evet (10m ye kadardı yanlış hatırlamıyorsam) diyorlardı ama ben yinede girmem :D geçmiş saat tecrübelerimden) turkcell o fiyata satabilirse şanslı saysın. :D
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DH Misafiri 5 yıl
böyle ürünlerin türkiye'de satılması güzel bir gelişme. güzel olmasına güzel de o nasıl bir fiyattır öyle hadi cep telefonuna bir dünya vergi geliyor falan bu kazığı açgözlülükleri dışında neyle açıklayacaklar.
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keskin53 5 yıl
22 Ayar Altın Bilezik fiyatına
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E_Aydin35 5 yıl
Güzel bir teknoloji, güzel bir hizmet ancak bu fiyat fazla yüksek..
Ağır olacak ama bir dileğim var.
İnşallah Turkcell bol sayıda sipariş vermiştirde; elinde patlar.. :)
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felekut 5 yıl
Bunu yapan uygulamalar yok mu zaten akıllı telefonlar da?
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