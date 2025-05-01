Uluslararası Ekonomi Zirvesi ekonomi dünyasının liderlerini bir araya getirdi

Tam Boyutta Gör Bu sene 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025) Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini bir araya getirdi. Bu yıl “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla düzenlenen zirvede ekonomi, finans ve teknoloji dünyasının geleceği konuşuldu.

Zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Google’ın Eski Avrupa COO’su Ben Legg, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Ulak Haberleşme Genel Müdürü Dr. Ruşen Kömürcü, BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, Meta Türkiye Bölge Direktörü İlke Toptaş, Almanya 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff gibi önemli isimler konuşmalar yaptı.

Teknolojinin etkisiyle iş akış modellerindeki ve müşterilerin isteklerindeki değişime, şirketlerin küresel dünyadaki rekabet ortamına yönelik başlıklar ele alındı. Ayrıca ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaşın Türkiye’ye etkilerinden bahsedildi. Yeni iş fırsatlarına vurgu yapıldı.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şöyle konuştu:

“Makinenin ürettiği en önemli şey veri. Bu oluşan veriyi depolanması ve değere dönüşmesi gerekiyor. Biz de veri merkezi yatırımlarımızın sayısını artırdık. Şu anda da veri merkezi anlamında da 1 numara bir operatörüz. Bu kadar veriyi işledikten sonra da değere dönüşmesi gerekiyor. Bunu yapay zeka teknolojisiyle değere dönüştürmemiz gerekiyor. Yoksa başkası bunu değere dönüştürüp, bize tekrar satabilirler. Turkcell bağlantıyı sağlayıp, veri merkezi sunuyor ve uçtan uca bağlantıyı sağlayarak değer katarak yoluna devam ediyor. Turkcell’in 35 binin üzerinde 7/24 çalışan baz istasyonları var. Büyük elektrik tüketimi var. 240 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjimizi üretir hale geldik. Tükettiğimiz enerjinin yüzde 65’ini kendimiz üretmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımız da devam ediyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız devam edecek.”

Sabancı Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Alper, Sabancı Holding’in bugün 17 ülkede faaliyet gösterdiğini ve bu ülkelerin yarısından fazlasının Avrupa kıtasında yer aldığını belirtti. Alper, “Türkiye’de ise altı global ortaklıktan beşi Avrupa merkezli, ikisi Almanya’dan. Son beş yılda Avrupa ülkelerine 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptık ve bugün Avrupa ülkelerinde 2000'e yakın çalışanımız var. En önemlisi de Türkiye dışındaki ilk inovasyon merkezimizi Avrupa’da Münih'te açtık. Neden buralarda büyümek istiyoruz? Çünkü Avrupa'nın ihtiyaçlarıyla Türkiye'nin ve bunun ortasında da Sabancı Holding'in ihtiyaçlarının örtüşüyor.” dedi.

Tam Boyutta Gör Ulak Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, “Hızla değişen tehdit algıları, hibrit savaşlar, çok katmanlı güvenlik ihtiyaçları ve bunlara paralel gelişen teknolojik çözümler sektörün doğasını tamamen dönüştürüyor. Yapay zeka her konuda olduğu gibi savunma sanayilerinde de otonom sistemler, hipersonik silahlar, siber savunma ve ileri haberleşme alanı artık savunmanın geleceğini belirleyen kritik parçalar arasında. Bu dönüşüm sadece savunma stratejilerini değil, aynı zamanda küresel rekabetin ve kurallarını yeniden yazıyor. İşte bu büyük dönüşüm sürecinde Türkiye 7.1 milyar dolarlık savunma ihracatı, 182'ye yayılan ürün ve teknoloji portföyü her geçen gün artan Ar-Ge yatırımlarıyla küresel bir oyuncuya dönüşüyor. Yerli üretim, uluslararası iş birlikleri, teknoloji ihracatıyla savunma sanayimiz yön veren, oyun kuran, oyun değiştiren bir yönetim konusuna doğru ilerliyoruz” dedi.

Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, sanayi yatırımlarının artması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Korumacılık artıyor, tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Enerji ve üretim, yerelleşiyor. Bu dönüşüm, bizim gibi ülkeler için büyük fırsatlar içeriyor. Özellikle endüstriyel makine, plastik ve kimya, endüstriyel ve kıymetli metallerin ithal edilmesinden kaynaklanan dış ticaret açığının azaltılması için ise stratejik ağır sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Son 10 yılda Türkiye’de, büyüklüğü 500 milyon doların üzerinde, savunma sanayi başta olmak üzere toplam yaklaşık 20 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapılmış. Ama yeterli değil”

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Trendyol Grubu CEO Erdem İnan, “Geçtiğimiz sene, 1,5 milyar dolar bir ihracat hacmi oluşturduk. Bu sene 2 milyar doları geçeceğiz. 2028 hedefimiz 8 milyar doları geçebilmek. Bunu da Türk satıcılarıyla, Türk markalarıyla yapacağız.” ifadelerini kullandı.

İlaç üretiminde yapay zekanın süreci hızlandırdığına vurgu yapan Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, ‘Biz teknolojiyi, AI'yı en iyi kullanan ilaç şirketi olacağız hedefimiz var. Bir ilacın keşfi yaklaşık 7 yıl ile 15 yıl arasında hatta 20 yıla kadar süren bir süreç alıyor. Bizim görevlerimizden bir tanesi de ilaç gelişimini hem hızlandırabilmek hem de daha ucuz hale getirebilmek, hem de dünyanın her tarafına eşit bir şekilde yayabilmek. Verinin hep birlikte paylaşılması ve analiz edilmesi inanılmaz şekilde önem kazandı. Öyle bir hale geldik ki artık bütün bu veri analizinde tek başımıza değil, bütün farklı şirketlerle beraber çalışarak bu veriyi kullanmaya çalışıyoruz ve ilaç gelişimini biraz evvel söylediğim gibi ortalama 7 yılda 15 yıl arasında değil, 1-2 yılda geliştirebilecek çok daha hızlı bir hale getirmeye çalışıyoruz.” dedi.



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Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ 2025) neler konuşuldu?