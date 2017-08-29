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Fitbit akıllı saatini tanıttı: Fitbit Ionic

ABD merkezli teknoloji devi Fitbit akıllı saat pazarına giriş yaparak merakla beklenen Fitbit Ionic isimli ilk ürününü sahneye çıkardı. İşte yeni akıllı saatin tüm detayları.
1 yıl
4,7b
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9
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Fitbit'in uzuca bir süredir akıllı saat üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Şirket sonunda Fitbit Ionic isimli ilk akıllı saatini resmen duyurdu. Cihaz uyku apnesi gibi durumları izleyebilecek SpO2 sensörüne sahip. Ayrıca yerleşik GPS, dinamik egzersiz, geliştirilmiş kalp atış hızı izleme ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık gibi özellikler taşıyor.
Ayrıca Bkz. "Anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah, kullanıcıların rehberini kopyalıyor"
Fitbit Ionic akıllı uyarılar ve temassız ödeme gibi özelliklerin yanı sıra Fitbit Uygulama Galerisi'nde bulunan üçüncü parti uygulamalar ve saat yüzleri gibi ek fonksiyonlara da sahip. Ayrıca akıllı saatin 4 günden fazla pil ömrü, otomatik aktivite & uyku takip ve çapraz platform uyumluluğu sunduğunu belirtelim.
Ionic, şirketin akıllı saatler için geliştirdiği yeni bir işletim sistemi olan Fitbit OS'den güç alıyor. Fitbit bu işletim sistemini yeni özelliklerle düzenli olarak güncelleyecek. Kullanıcıların uygulama ve saat yüzlerine erişim sağlayabilmeleri için Fitbit Uygulama Galerisi de hizmete sunulmuş durumda.
Akıllı saat 2.5GB dahili depolama alanına sahip ve cihaz üzerinde 300'den fazla şarkı saklanabilyor. Şirket ayrıca ilk akıllı saatiyle birlikte Fitbit Pay'i de tanıttı. Bu mobil ödeme servisi, temassız ödemenin geçerli olduğu her yerde akıllı saatten ödeme yapılabilmesini sağlayacak. Fitbit Ionic, 299.95 dolarlık fiyat etiketiyle Fitbit.com'da ön satışa sunulmuş durumda. Ekim ayından itibaren mağazalardan da satın alınabilecek.

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DH Misafiri 1 yıl
Uyku apnesi ile ilgili kısmı benim için onemli ancak nasıl bir işlevi oluyor bilen varmı
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swat882 1 yıl

Akıllı saat 2.5GB dahili depolama alanına sahip ve cihaz üzerinde 300'den fazla şarkı saklanabilyor.
Vay be özelliğe bak
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Fenomenon 1 yıl
Xiaomi amazfit çok daha güzel duruyor. Fiyatı da bu saatin 3'te 1'i
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sis651 1 yıl
Garmin'lerin fiyatları biraz ucuzlatırsa iyidir. :D Yoksa bu tiple alınmaz. :)
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RichesMen 1 yıl
gear s3 buna göre geleceğe dönüş gibi....
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SEHZADE63 1 yıl
Şu 80-90 tlik dokunmatik cin mali saatlere benzemiş böyle tasarimi cok aramadilar umarim fiyata bak cok yazik böyle reklamlar yapmayin..
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ScknNet 1 yıl SEHZADE63
SEHZADE63
Şu 80-90 tlik dokunmatik cin mali saatlere benzemiş böyle tasarimi cok aramadilar umarim fiyata bak cok yazik böyle reklamlar yapmayin..

80 liraya mi band 2 var öneririm.
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Arapkahvesi 1 yıl
Ne kadar çirkin bi tasarımı varmış yahu. Apple watch'a mı özendiniz ne yaptınız :PpP
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BekirHan 1 yıl
Param olsada alıp bozsam.
Çok seviyorum böyle aletleri alıp kullanırken bir şekilde bozmayı. Çocukluğumdan beri bu durum böyle ve sonu hep hüsran. İşin ilginci çevremdeki insanların teknoloji konusunda danıştığı, telefonlarını, cihazlarını tamir eden kişiyim.(yaşım 30+)
O nedenle ne zaman ucuza bir linkte yada mağazada indirimli böyle cihazlar görsem önce; off be çok güzel deyip sonra; aman neyse sen bozarsın şimdi bunu diyerek vazçegiyorum.
Sonuç; miband2
bozulsa bile üzmüyor, yenisini alabiliyorsun. (bakalım ne zaman üçleyeceğiz)
Cümleten iyi geceler arkadaşlar.
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