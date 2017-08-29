Fitbit akıllı saatini tanıttı: Fitbit Ionic

Fitbit'in uzuca bir süredir akıllı saat üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Şirket sonunda Fitbit Ionic isimli ilk akıllı saatini resmen duyurdu. Cihaz uyku apnesi gibi durumları izleyebilecek SpO2 sensörüne sahip. Ayrıca yerleşik GPS, dinamik egzersiz, geliştirilmiş kalp atış hızı izleme ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık gibi özellikler taşıyor.

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Fitbit Ionic akıllı uyarılar ve temassız ödeme gibi özelliklerin yanı sıra Fitbit Uygulama Galerisi'nde bulunan üçüncü parti uygulamalar ve saat yüzleri gibi ek fonksiyonlara da sahip. Ayrıca akıllı saatin 4 günden fazla pil ömrü, otomatik aktivite & uyku takip ve çapraz platform uyumluluğu sunduğunu belirtelim.

Ionic, şirketin akıllı saatler için geliştirdiği yeni bir işletim sistemi olan Fitbit OS'den güç alıyor. Fitbit bu işletim sistemini yeni özelliklerle düzenli olarak güncelleyecek. Kullanıcıların uygulama ve saat yüzlerine erişim sağlayabilmeleri için Fitbit Uygulama Galerisi de hizmete sunulmuş durumda.

Akıllı saat 2.5GB dahili depolama alanına sahip ve cihaz üzerinde 300'den fazla şarkı saklanabilyor. Şirket ayrıca ilk akıllı saatiyle birlikte Fitbit Pay'i de tanıttı. Bu mobil ödeme servisi, temassız ödemenin geçerli olduğu her yerde akıllı saatten ödeme yapılabilmesini sağlayacak. Fitbit Ionic, 299.95 dolarlık fiyat etiketiyle Fitbit.com'da ön satışa sunulmuş durumda. Ekim ayından itibaren mağazalardan da satın alınabilecek.