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    Amazfit Active 2 Square tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Amazfit, yeni akıllı saatini piyasaya sürdü. Amazfit Active 2 Square, AMOLED ekran, 10 gün pil ömrü, HRV takibi, HYROX yarışı ve kayak gibi aktiviteler ve sesli komut desteğiyle geliyor.

    Amazfit akıllı saat Active 2 Square tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Amazfit, şık kare tasarıma sahip yeni akıllı saati Active 2 Square'i tanıttı. Saat, safir camla korunan 1.75 inç AMOLED ekranla geliyor. Ekran, 2000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Saat, premium görünüm kazandıran cilalı paslanmaz çelik kasaya sahip.

    Amazfit Active 2 Square özellikleri ile neler sunuyor?

    Amazfit Active 2 Square akıllı saat özellikleri Tam Boyutta Gör
    Amazfit Active 2 Square, ilk yuvarlak tasarımlı Active 2'de bulunan tüm temel işlevleri korurken birkaç iyileştirme getiriyor. Daha doğru sağlık takibi için çift LED ve çoklu fotodiyotlu en yeni BioTracker 6.0 sensörünü içeriyor. Geliştirilmiş algoritmalar kalp atış hızı ve uyku takibini performansını artırıyor. Barometre, ivmeölçer, jiroskop ve ortam ışığı sensörü gibi ek sensörler, hareketin, yüksekliğin ve ekran parlaklığı ayarlarının daha iyi takip edilmesini sağlıyor.

    Active 2 Square, HYROX, kayak ve egzersizleri otomatik olarak algılayan akıllı güç antrenmanı dahil 160'tan fazla egzersiz türünü desteklemesiyle çeşitli aktiviteler için uygun bir akıllı saat. Zepp Coach aracılığıyla özelleştirilmiş egzersiz planları sunuyor. Kadınlar için sağlık bilgileri sunan Wild.AI uygulaması mevcut. Dahili GPS'i, güvenilir konum takibi için beş uydu sistemine bağlanıyor ve adım adım yol tarifi sunan haritalar (internet gerektirmiyor) ile geliyor.

    Amazfit Active 2 Square fiyatı ne kadar?

    Amazfit, Active 2 Square'in tam şarjla tipik kullanımda 10 güne kadar dayanabildiğini, yoğun kullanımda 5 gün, GPS açıkken 21 saate kadar dayandığını söylüyor. Saat, Android 7.0 ve üzeri, iOS 15.0 ve üzeri sistemlerle uyumlu. Active 2 Square, 150 dolar fiyat etiketiyle Amazon ve Amazfit sitesi üzerinden satışa sunuldu.

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