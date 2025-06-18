Amazfit Active 2 Square tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Amazfit Active 2 Square özellikleri ile neler sunuyor?
Active 2 Square, HYROX, kayak ve egzersizleri otomatik olarak algılayan akıllı güç antrenmanı dahil 160'tan fazla egzersiz türünü desteklemesiyle çeşitli aktiviteler için uygun bir akıllı saat. Zepp Coach aracılığıyla özelleştirilmiş egzersiz planları sunuyor. Kadınlar için sağlık bilgileri sunan Wild.AI uygulaması mevcut. Dahili GPS'i, güvenilir konum takibi için beş uydu sistemine bağlanıyor ve adım adım yol tarifi sunan haritalar (internet gerektirmiyor) ile geliyor.
Amazfit Active 2 Square fiyatı ne kadar?
Amazfit, Active 2 Square'in tam şarjla tipik kullanımda 10 güne kadar dayanabildiğini, yoğun kullanımda 5 gün, GPS açıkken 21 saate kadar dayandığını söylüyor. Saat, Android 7.0 ve üzeri, iOS 15.0 ve üzeri sistemlerle uyumlu. Active 2 Square, 150 dolar fiyat etiketiyle Amazon ve Amazfit sitesi üzerinden satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: