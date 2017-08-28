Anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah, kullanıcıların rehberini kopyalıyor

Birkaç ay önce kullanıma sunulan ve çığ gibi büyüyerek milyonlarca kullanıcıya ulaşan anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah'ın, kullanıcıların izni olmadan cihazdaki tüm telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kendi sunucularına gönderdiği belirlendi. Konunun detayları hiç de iç açıcı değil.

Bishop Fox'un kıdemli bir güvenlik uzmanı olan Zachary Julian, Android 5.1.1 yüklü Samsung Galaxy S5 üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda Sarahah uygulamasının, kullanıcıların özel bilgilerini kendi sunucularına gönderdiğini tespit etti. Uygulama çalıştırıldıktan sonra kişilere erişim izni istiyor ve cihazdaki tüm telefon kayıtları ve e-posta adreslerini belirlenen bir sunucuya gönderiyor.

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Uygulamanın yapımcısı Zain al-Abidin Tawfiq konuyla ilgili attığı bir tweet'te, bu bilgilerin kullanıcıların arkadaşlarını kolayca bulabilmeleri için kullanıldığını söylese de, bu açıklama pek de tatmin edici görünmüyor. Zain al-Abidin Tawfiq önümüzdeki güncelleme ile kişilere erişim isteğini tamamen kaldıracaklarını da açıkladı.

Arapça anlamı "Dürüstlük" olan Sarahah uygulaması, kullanıcıların birbirlerine anonim mesaj göndermesini sağlayarak eleştiri veya öneri yapabilmelerine imkan veriyor. Fakat uygulamanın, adı gibi dürüst olmadığı ise açık bir şekilde ortaya çıkmış durumda.

https://theintercept.com/2017/08/27/hit-app-sarahah-quietly-uploads-your-address-book/