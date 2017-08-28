Anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah, kullanıcıların rehberini kopyalıyor

Haber Editörü
Birkaç ay önce kullanıma sunulan ve çığ gibi büyüyerek milyonlarca kullanıcıya ulaşan anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah'ın, kullanıcıların izni olmadan cihazdaki tüm telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kendi sunucularına gönderdiği belirlendi. Konunun detayları hiç de iç açıcı değil.
Bishop Fox'un kıdemli bir güvenlik uzmanı olan Zachary Julian, Android 5.1.1 yüklü Samsung Galaxy S5 üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda Sarahah uygulamasının, kullanıcıların özel bilgilerini kendi sunucularına gönderdiğini tespit etti. Uygulama çalıştırıldıktan sonra kişilere erişim izni istiyor ve cihazdaki tüm telefon kayıtları ve e-posta adreslerini belirlenen bir sunucuya gönderiyor.Ayrıca Bkz. "WhatsApp'a doğrulanmış işletme hesapları geliyor"
Uygulamanın yapımcısı Zain al-Abidin Tawfiq konuyla ilgili attığı bir tweet'te, bu bilgilerin kullanıcıların arkadaşlarını kolayca bulabilmeleri için kullanıldığını söylese de, bu açıklama pek de tatmin edici görünmüyor. Zain al-Abidin Tawfiq önümüzdeki güncelleme ile kişilere erişim isteğini tamamen kaldıracaklarını da açıkladı.
Arapça anlamı "Dürüstlük" olan Sarahah uygulaması, kullanıcıların birbirlerine anonim mesaj göndermesini sağlayarak eleştiri veya öneri yapabilmelerine imkan veriyor. Fakat uygulamanın, adı gibi dürüst olmadığı ise açık bir şekilde ortaya çıkmış durumda.
https://theintercept.com/2017/08/27/hit-app-sarahah-quietly-uploads-your-address-book/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
whatsapp a verdiğimiz izinler yanında hiçbirşey,
Cihaz ve uygulama geçmişi
çalışan uygulamaları al
Kimlik
cihazdaki hesapları bulma
hesap ekleme veya kaldırma
kendi kişi kartımı oku
Kişiler
cihazdaki hesapları bulma
kişilerinizi okuma
kişilerinizi değiştirme
Konum
yaklaşık konum (ağ tabanlı)
hassas konum (GPS ve ağ tabanlı)
SMS
kısa mesajları al (SMS)
SMS mesajları gönder
Telefon
telefonun durumunu ve kimliğini okuma
Fotoğraflar/Medya İçerikleri/Dosyalar
USB depolama biriminizin içeriğini okuma
USB belleğinizin içeriğini değiştir veya sil
Depolama
USB depolama biriminizin içeriğini okuma
USB belleğinizin içeriğini değiştir veya sil
Kamera
resim çek ve video kaydet
Mikrofon
ses kaydet
Kablosuz bağlantı bilgileri
Kablosuz bağlantıları görüntüleme
Cihaz Kimliği ve çağrı bilgileri
telefonun durumunu ve kimliğini okuma
Diğer
senkronizasyon istatistiklerini oku
İnternet'ten veri alma
ağ bağlantılarını görüntüleme
hesap oluşturma ve şifre ayarlama
Bluetooth cihazlarla eşle
sabit yayın gönderme
Kablosuza bağlanma veya Kablosuz bağlantısını kesme
tam ağ erişimi
ses ayarlarımı değiştir
Yakın Alan İletişimini denetle
senkronizasyon ayarlarını oku
başlangıçta çalıştırma
bu cihazdaki hesapları kullanma
titreşimi denetleme
cihazın uyku moduna geçmesini engelle
sistem ayarlarını değiştirme
senkronizasyonu açma/kapatma
kısayolları yükleme
kısayolları kaldırma
Google hizmet yapılandırmasını okuma
rehberimdeki numaraları bilse neye yarar,
benimle onlar arasındaki görüşme/mesaj/medya yada başka birşey sunucularına gidiyor mu? mesele O
diğerlerinin yanında baya masum değil mi ???
sararah izinleri
kişilerinizi okuma
Fotoğraflar/Medya İçerikleri/Dosyalar
USB depolama biriminizin içeriğini okuma
USB belleğinizin içeriğini değiştir veya sil
Depolama
USB depolama biriminizin içeriğini okuma
USB belleğinizin içeriğini değiştir veya sil
Kamera
resim çek ve video kaydet
Diğer
İnternet'ten veri alma
ağ bağlantılarını görüntüleme
tam ağ erişimi
cihazın uyku moduna geçmesini engelle