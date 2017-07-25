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Flash, Arrow, Supergirl ve Legends of Tomorrow fragmanları yayınlandı

DC Comics’in en beğenilen dizileri Flash, Arrow, Supergirl ve DC’s Legends of Tomorrow için yeni sezon fragmanları geldi. Yine birbirinden heyecanlı sezonlar bizi bekliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Flash, Arrow, Supergirl ve Legends of Tomorrow fragmanları yayınlandı

Bu yıl adeta Marvel ve DC Comics yapımlarının geçidine sahne olan San Diego Comic Con 2017 fuarında popüler dizilerin fragmanları da paylaşıldı. Yeni sezonlarına başlayacak olan Flash, Arrow, Supergirl ve DC’s Legends of Tomorrow fragmanlarını sizler için bir araya getirdik.

The Flash

Dördüncü sezonu ile hayata geri dönen Barry Allen, birbirinden tehlikeli düşmanlarla mücadeleye tutuşacak. Bu sezon Danny Trejo da kadroya katılıyor. The Breacher adındaki ödül avcısını canlandıracak Trejo diziye renk katacak. Yeni sezonda ayrıca The Thinker, The Mechanic gibi kötüler de bizi bekliyor. Yeni sezon 10 Ekim’de başlıyor.

The Arrow

Adayı havaya uçurarak sezonu kapatan Arrow, altıncı sezonda daha heyecanlı bir maceraya atılıyor. Kate Cassidy ve Deathstroke gibi isimlerin geri döndüğü sezonda Oliver ayrıca iyi bir baba olmaya da çalışıyor. Yeni sezon 12 Ekim’de.

 

Supergirl

En iyi süper kahraman dizilerinden birisi olarak gösterilen Supergirl, yeni sezonun müjdesini çok önceden vermişti. Üçüncü sezonda Smallville dizisinden Erica Durance, Alura karakteriyle diziye katılıyor. Yeni sezon 9 Ekim’de başlayacak.

DC’s Legends of Tomorrow

DC’s Legends of Tomorrow da yeni sezon onayı alan diğer bir DC Comics dizisiydi. Yine geçmişteki etkileri nedeniyle anomaliler oluşturan kahramanlarımız bunlarla mücadele etmek zorunda. Yeni sezon 10 Ekim’de The Flash’tan hemen sonra başlıyor.

 

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Ron Swanson 2 yıl en beğenilen

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BoJack Horseman 2 yıl
Çöpler
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alihan.dunya 2 yıl
youtube.com/... yeni kanalım dizi bilgileri paylaşıyorum. Göz atıp abone olursanız sevinirim.
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RichesMen 2 yıl
flash her zamanki gibi çok merak uyandırıcı...
arrow 3 sezondan sonra izlemeyi bıraktım...
supergril izlemeyi pek sevmedim...
legends tomorrow her zamanki gibi çok iyi...
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St Batuhan 2 yıl
"Dördüncü sezonu ile hayata geri dönen Barry Allen, "
Pat diye spoiler verilmez ama ya! Ben daha 3. sezonun 19. bölümünden itibaren izlememişken ve üzerinden geçen zamanda pek çok şeyi unutmuşken.
"Adayı havaya uçurarak sezonu kapatan Arrow, "
Uslanmadan 2. spoiler ı da yedim. Arrow için de 11. bölümünden itibaren izlememiştim iyi gitti bu spoiler.
Neyse LoT'ta bir şey yazmamışsınız sevindim, Supergirl'ü ise bi izlemedim o nedenle okumadım da :D
Çok yargılamıyorum ama spoiler uyarısı fena olmazdı yine de. Fragmanları ise akşam izleyeceğim zaten. Onlarda vardır direkt spoiler. Ayrıca çerezlik dizi kıvamına girdikleri için dert de değil pek.
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sıradan insan 2 yıl
Arrowun 5.sezonu bence harikaydı gine çok iyi duruyor onun dışında Flash zaten batırdı iyice daha da batırmaya devam etcekler gibi Flashpoint gibi bir olayı 2 bölümde çöpe attıktan sonra diziden zaten bi beklentim kalmamıştı diğer ikisi zaten konuşmaya bile değmez
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Ron Swanson 2 yıl en beğenilen

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tombombadil_07 2 yıl
Flash dizisinin şu "Run" kelimesinden bıktım.

Bu sezondan itibaren izlemeyeceğim. Aynı konsept bir yerden sonra sıkmaya başladı. ilk sezondaki çizgiyi bozmakla yanlış yaptılar. Şimdiye kadar izleten şeyler vardı. Buraya kadarmış.
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