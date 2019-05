Flash, Arrow, Supergirl ve Legends of Tomorrow fragmanları yayınlandı

Bu yıl adeta Marvel ve DC Comics yapımlarının geçidine sahne olan San Diego Comic Con 2017 fuarında popüler dizilerin fragmanları da paylaşıldı. Yeni sezonlarına başlayacak olan Flash, Arrow, Supergirl ve DC’s Legends of Tomorrow fragmanlarını sizler için bir araya getirdik.

The Flash

Dördüncü sezonu ile hayata geri dönen Barry Allen, birbirinden tehlikeli düşmanlarla mücadeleye tutuşacak. Bu sezon Danny Trejo da kadroya katılıyor. The Breacher adındaki ödül avcısını canlandıracak Trejo diziye renk katacak. Yeni sezonda ayrıca The Thinker, The Mechanic gibi kötüler de bizi bekliyor. Yeni sezon 10 Ekim’de başlıyor.

The Arrow

Adayı havaya uçurarak sezonu kapatan Arrow, altıncı sezonda daha heyecanlı bir maceraya atılıyor. Kate Cassidy ve Deathstroke gibi isimlerin geri döndüğü sezonda Oliver ayrıca iyi bir baba olmaya da çalışıyor. Yeni sezon 12 Ekim’de.

Supergirl

En iyi süper kahraman dizilerinden birisi olarak gösterilen Supergirl, yeni sezonun müjdesini çok önceden vermişti. Üçüncü sezonda Smallville dizisinden Erica Durance, Alura karakteriyle diziye katılıyor. Yeni sezon 9 Ekim’de başlayacak.

DC’s Legends of Tomorrow

DC’s Legends of Tomorrow da yeni sezon onayı alan diğer bir DC Comics dizisiydi. Yine geçmişteki etkileri nedeniyle anomaliler oluşturan kahramanlarımız bunlarla mücadele etmek zorunda. Yeni sezon 10 Ekim’de The Flash’tan hemen sonra başlıyor.