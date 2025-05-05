Elon Musk ve Sam Altman, teknoloji dünyasına yön verecek "her şeyin uygulaması" için yarışıyor

Tam Boyutta Gör Yıllar önce OpenAI'ın temellerini birlikte atan Elon Musk ve Sam Altman bir dönem aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışmış olsa da bugün artık birbirlerini alt etmek için yarışıyorlar. Son aylarda sık sık karşı karşıya gelen bu iki teknoloji lideri, şu anda yapay zeka alanında sıkı bir rekabet içinde. OpenAI'ın kendi sosyal ağını geliştirdiği yönündeki haberler, yakında bu rekabetin sosyal medya alanına da taşınacağını gösteriyor. Ancak bu rekabetin asıl çarpışma sahası "her şeyin uygulaması" olacak gibi görünüyor.

Silikon Vadisi şirketlerinin yıllardır sahip olmanın hayalini kurduğu nihai ürün olarak görülen "her şeyin uygulaması", milyonlarca hatta milyarlarca insanın kullanacağı ve dünyayla iletişim kurmaktan para transferine kadar dijital dünyada ihtiyaç duyacağı her tür işlemi yapabileceği merkezi bir uygulama olarak tanımlanıyor. Kısa süre öncesine kadar gerçeğe dönüştürülmesi epey güç görünen bu hayal, yapay zekanın yükselişi sayesinde bugün artık çok daha mümkün görünüyor. Çünkü yapay zeka geliştikçe, bilgi akışı da oraya doğru kayıyor. Şu anda ayrı ayrı platformlarda olan tüm bu bilgi akışının tek bir uygulamada ya da bir sanal asistanda (AI ajanında) toplanması pekâlâ mümkün, hatta neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Tam da bu sebepten ötürü hem Elon Musk, hem de Sam Altman, bu hayali gerçeğe dönüştüren ilk kişi olmaya çalışıyor. Çünkü bu alanda öncü olup zirveyi kapan, çok önemli bir köşeyi kapmış olacak.

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Elon Musk X'i Bir Her Şeyin Uygulamasına Dönüştürüyor

Hatırlarsanız Elon Musk Twitter'ın ismini X olarak değiştirdiğinde, bunun X'i bir tür her şeyin uygulamasına dönüştürme projesinin parçası olduğu söyleniyordu. Aradan geçen sürede Musk gerçekten de bu yönde önemli adımlar attı. xAI'ın yapay zekası Grok'u doğrudan X üzerinden kullanıma sunan Musk, böylece sosyal medya ile yapay zekayı tek bir çatı altında buluşturdu. Daha sonra X'teki video izleme sistemi geliştirilerek, video içeriklerini buraya çekmek için de uygun bir ortam oluşturuldu. Musk, şimdi de X'e para transferi için bir sistem eklemeye hazırlanıyor. Visa ile iş birliği yapan X'in bu sistemi yıl bitmeden hayata geçirebileceği konuşuluyor. Böylece X adım adım bir her şeyin uygulamasına dönüşüyor.

Sam Altman da World Adını Verdiği Platformu Giderek Büyütüyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk bu konuda önemli mesafe kat etmiş olsa da henüz Sam Altman ile arasına yeterince mesafe koyabilmiş değil. Çünkü Altman da World adını verdiği platformu giderek büyütüyor. Biz bugünlerde Altman'ın adını daha çok OpenAI ile duyuyoruz belki ama kendisi Tools for Humanity adını taşıyan ikinci şirketiyle de dikkat çekici işlere imza atıyor.

Tools for Humanity'nin şu ana kadarki en kayda değer projesi olan Worldcoin, geçtiğimiz hafta dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme geldi. Gözlerini taratıp gerçek kişi olduklarını doğrulatan ve böylece World sistemine katılan kişilere dağıtılacak olan bu kripto para, geçtiğimiz hafta ABD'ye ilk adımını attı. Sam Altman'ın şirketi, Amerika'daki kullanıcıların da bu sisteme katılması için ABD'ye göz taratma kürelerinin yerleştirileceğini duyurdu.

Ülkenin farklı yerlerine yerleştirilecek olan bu küreler ABD'de sergilenirken, Altman'ın planları da biraz daha netlik kazanmış oldu. Altman, kripto dünyası ile sosyal medyayı aynı çatı altında buluşturan World platformunda, gerçek kişi oldukları doğrulanmış insanlardan oluşan bir sosyal ağ oluşturmaya çalışıyor. Nitekim bu platform şimdiden 26 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Üstelik bunlardan 12 milyonu gözlerini taratıp gerçek kullanıcı olduğunu doğrulayan insanlar. World, dijital paraya geçiş sırasında -ki Trump'ın başa gelmesi bu geçişi daha da hızlandırdı- öne çıkan platformlardan biri olacak gibi görünüyor.

Elon Musk ve Sam Altman Gibi Figürlerin "Her Şeyin Uygulaması"nı Kontrol Etme İhtimali Endişe Yaratıyor

Tam Boyutta Gör Worldcoin 12 milyon kişinin biyometrik bilgilerini topladı toplamasına ama bu verilerin toplanma ve kullanılma şekli hakkında endişe verici iddialar var. OpenAI tarafında tartışma yaratacak kararlara imza atan Sam Altman, Tools for Humanity'de de etik kurallarının sınırlarını zorlayan taktikler kullanıyor. Zira Kenya gibi gelişmekte olan ülkelerde, insanların para ya da çeşitli hediyeler ile "kandırılıp" gözlerini taratmaya ikna edildiği iddia ediliyor. Hatta bu yüzden şirkete karşı soruşturma başlatılmış durumda. Kendi platformunu büyütmek için zor durumdaki insanların zaaflarını kullanmaya hazır olması, Sam Altman gibi bir figürün bir "her şeyin uygulaması"na sahip olmasını daha da endişe verici kılıyor. Milyonlarca insanın biyometrik verilerini ve dijital cüzdanlarını kontrol edecek olması da cabası.

Diğer yandan Elon Musk'ın da son aylarda örnek vatandaş gibi davrandığı söylenemez. Ancak gelin görün ki günün sonunda her şeyin uygulamasını kontrol eden kişiler Altman ve Musk gibi figürler olacak. Bu da bu tarz merkezi uygulamaların mevcut sistemlerin yerini alması konusunda temkinli davranılması gerektiğinin bir göstergesi.

Apple ve Meta Gibi Devler Bu Yarışta Musk ve Altman'ı Yalnız Bırakmayacak

Elon Musk ile Sam Altman kendi aralarındaki rekabete odaklanırken; Apple, Google, Meta gibi şirketler de boş durmuyor elbette. Hâlihazırda son derece geniş imkânlara ve kullanıcı kitlelerine sahip bu şirketler de kendi her şeyin uygulaması projelerini adım adım şekillendiriyorlar. Nitekim Meta, bu hafta yapay zekasını Meta AI adını verdiği ayrı bir uygulamada kullanıma sunarak bu yönde önemli bir adım attı. Diğer yandan Apple ve Google ise dijital para transferi için hâlihazırda kurulu sistemlere sahip olmalarıyla bu konuda avantajlı bir konumdalar. Şimdilik ayrı ayrı kullanıcılara sunulan tüm bu sistemlerin yapay zekayla donatılmış hâlde tek bir uygulamada buluşturulması, bu şirketlerin de gelecek planları arasında yer alıyor.

Bu tarz merkezi uygulamaların hayata geçirilmesi, kapsamlarına giren alanlarda sektörü ciddi şekilde değiştirme potansiyeline sahip. Bu da hâlihazırda bir dönüşüm sürecinden geçen teknoloji dünyası için önemli bir değişimin daha kapıda olduğunun habercisi.

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Elon Musk ve Sam Altman "her şeyin uygulaması" için yarışıyor