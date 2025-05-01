Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ı aylık 3 milyar kullanıcı aktif olarak kullanıyor

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin 1. çeyrek sonuçlarına ilişkin konferans görüşmesinde WhatsApp'ın aylık aktif kullanıcı sayısının 3 milyarı geçtiğini bildirdi.

    whatsapp aylık 3 milyar kullanıcı aktif Tam Boyutta Gör
    WhatsApp artık aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 1. çeyrek kazanç konuşmasında WhatsApp'ın ulaştığı bu çarpıcı dönüm noktasına ışık tuttu.

    Meta'nın işbirlikçi yaklaşımı, WhatsApp'ı 3 milyar kullanıcılı bir imparatorluk haline getirmede önemli rol oynadı. WhatsApp, tüm cihazlarda kullanılabilir olması ve çapraz platform özellikleriyle çoğu kişi için birincil mesajlaşma uygulaması haline geldi. WhatsApp ayrıca sohbetleri etkileyici hale getirmek için yapay zeka destekli özellikler ve eğlenceli özellikler ekliyor. Meta ayrıca dünya genelinde rakiplerinin önünde kalmak için platforma aktif olarak odaklanıyor.

    Meta’nın CFO’su Susan Li, daha öncesinde Meta AI’ın en çok WhatsApp uygulamasında birebir sohbetlerde kullanıldığını söylemişti. WhatsApp, yapay zeka özelliklerine kolay erişim sunsa da hâlâ tam olarak benimsenmiş değil; ABD gibi ülkelerde insanlar mesaj göndermek için telefonlarının stok mesajlaşma uygulamalarını kullanmayı tercih ediyor. Zuckerberg, zamanla WhatsApp’ın ABD mesajlaşma pazarında lider konuma geleceğini düşünüyor.

    Meta, sohbet uygulamasının iş platformu olan WhatsApp Business'ın büyüdüğünü ve uygulama ailesinin getirdiği 510 milyon dolarlık gelirin büyük bir kısmını oluşturduğunu söyledi. Şirket, WhatsApp Business için yapay zeka araçlarını test ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tiguan 1.4 tsi kronik sorunlar pat pat naylon nerede satılır mercedes c180 alırken nelere dikkat edilmeli evde altın nereye saklanır küflenmiş zeytin yenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum