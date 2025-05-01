WhatsApp'ı aylık 3 milyar kullanıcı aktif olarak kullanıyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp artık aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 1. çeyrek kazanç konuşmasında WhatsApp'ın ulaştığı bu çarpıcı dönüm noktasına ışık tuttu.

WhatsApp’a "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" özelliği geldi 1 hf. önce eklendi

Meta'nın işbirlikçi yaklaşımı, WhatsApp'ı 3 milyar kullanıcılı bir imparatorluk haline getirmede önemli rol oynadı. WhatsApp, tüm cihazlarda kullanılabilir olması ve çapraz platform özellikleriyle çoğu kişi için birincil mesajlaşma uygulaması haline geldi. WhatsApp ayrıca sohbetleri etkileyici hale getirmek için yapay zeka destekli özellikler ve eğlenceli özellikler ekliyor. Meta ayrıca dünya genelinde rakiplerinin önünde kalmak için platforma aktif olarak odaklanıyor.

Meta’nın CFO’su Susan Li, daha öncesinde Meta AI’ın en çok WhatsApp uygulamasında birebir sohbetlerde kullanıldığını söylemişti. WhatsApp, yapay zeka özelliklerine kolay erişim sunsa da hâlâ tam olarak benimsenmiş değil; ABD gibi ülkelerde insanlar mesaj göndermek için telefonlarının stok mesajlaşma uygulamalarını kullanmayı tercih ediyor. Zuckerberg, zamanla WhatsApp’ın ABD mesajlaşma pazarında lider konuma geleceğini düşünüyor.

Meta, sohbet uygulamasının iş platformu olan WhatsApp Business'ın büyüdüğünü ve uygulama ailesinin getirdiği 510 milyon dolarlık gelirin büyük bir kısmını oluşturduğunu söyledi. Şirket, WhatsApp Business için yapay zeka araçlarını test ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 3 milyarı geçti