Spotify ilk çeyreği hem abone hem de gelir rekoru ile geride bıraktı

Tam Boyutta Gör

Spotify, 2025'in ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Ocak ve Mart ayları arasında tam 5 milyon yeni premium kullanıcı kazanan platform, bu sayede ücretli abone sayısını 268 milyona taşıdı. Bu artış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir büyümeye işaret ediyor.

Yalnızca abone sayısı değil, Spotify’ın finansal rakamları da etkileyici bir tablo ortaya koyuyor. Şirketin açıkladığı verilere göre, ilk çeyrek boyunca elde edilen faaliyet geliri 528 milyon dolara ulaştı. Toplam gelir ise 4,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar, Spotify’ın artık yalnızca kullanıcı sayısıyla değil, kârlılığıyla da sektör liderliğini pekiştirdiğini gösteriyor.

Xiaomi yeni akıllı atlama ipini tanıttı: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Açıklanan son istatistiklere göre Spotify’ın toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 678 milyona yükseldi. Bu kullanıcıların 423 milyonu reklam destekli ücretsiz hizmetten yararlanıyor. Ancak bu iki grubun toplamı 691 milyona ulaşıyor; bu da resmi olarak açıklanan 678 milyon sayısıyla tam olarak örtüşmüyor. Küçük bir fark gibi görünse de, platformun kullanıcı verileri konusunda bazı belirsizlikler olabileceğini düşündürüyor.

Sanatçılara yapılan ödemelerle ilgili süregelen eleştiriler sürerken, Spotify’ın hem abone hem de reklam gelirlerini artırmayı başarması, dijital müzik pazarında ne kadar köklü bir yer edindiğini yeniden kanıtlıyor. Sunduğu içerik çeşitliliği, algoritma gücü ve global erişimi sayesinde platform, rekabetin oldukça yoğun olduğu bir sektörde liderliğini korumaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Spotify ilk çeyreği abone ve gelir rekoru ile geride bıraktı