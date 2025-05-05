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    Anlık Bildirim

    YouTube Premium Duo aboneliği geliyor: İki kişi tek hesap

    YouTube Premium iki kişilik hesap seçeneği geliyor. Yeni YouTube Premium paketi, Spotify Duo gibi aynı adreste yaşayan çiftler için en uygun abonelik olacak.    

    youtube premium duo iki kişilik tek hesap Tam Boyutta Gör
    YouTube, aynı hanedeki iki kişinin Premium veya Müzik Premium üyeliğini paylaşmasına izin verecek yeni bir abonelik sunmaya hazırlanıyor. YouTube Premium Duo, şu anda Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong’daki kullanıcılarla test ediliyor.

    YouTube Premium iki kişi tek hesap şartları

    Şu anda YouTube Premium planları arasında tek kullanıcı, öğrenci ve aile yer alıyor. Yakında bu seçenekler arasına 2 kişilik yeni bir plan dahil edilecek. YouTube Premium iki kişilik hesap üyeliği için her iki kullanıcının da 13 yaş ve üzeri olması, Google hesabının olması ve aynı Google Aile grubunun parçası olması gerekiyor.

    YouTube, belli ülkelerde test ettiği yeni Premium planı açıklamayla doğruladı: “2 kişinin uygun fiyatla aboneliği paylaşmasına izin veren iki kişilik premium planı seçeneği sunmak dahil YouTube Premium abonelerimize daha fazla esneklik ve değer sağlamak için yeni yollar deniyoruz.

    YouTube Premium 2 kişilik plan, aile ve bireysel planın yanında yer alacak. Paylaşılan ekran görüntülerinde, YouTube Premium Duo aboneliğin fiyatı aylık 219 rupi (2,6 dolar) olarak gözüküyor.

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