WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği: Tek dokunuşla sesli mesaj

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, hem iOS hem de Android platformlarında kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve standartlaştırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının son beta güncellemesiyle ise Android kullanıcıları için tek dokunuşla sesli mesaj kaydetme özelliği entegre edildi.

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Sesli mesaj gönderme deneyimi artık daha özel

Google Play Store'da keşfedilen WhatsApp beta 2.25.15.19 güncellemesi, Android kullanıcılarına tek dokunuşla sesli mesaj kaydetme imkanı sunuyor. Bu yeni yaklaşım, uygulama içindeki bireysel sohbetler, grup konuşmaları ve kanallar dahil olmak üzere tüm mesajlaşma bölümlerinde tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.

Eskiden WhatsApp'ın mevcut sisteminde sesli mesaj kaydetmek için iki farklı yöntem bulunuyor. İlk yöntemde kullanıcılar, mikrofon butonuna basılı tutup düğmeyi bıraktıklarında mesajın otomatik olarak gönderilmesini bekliyor. İkinci yöntemde ise, mikrofon düğmesine bastıktan sonra yukarı doğru kaydırma hareketi yaparak kilit modu etkinleştiriliyor. Bu mod sayesinde kullanıcılar, düğmeyi sürekli basılı tutmadan daha uzun konuşmalar kaydedebiliyor.

Tam Boyutta Gör Güncelleştirilen tek dokunuşlu sistem, bu iki yöntemi birleştirerek çok daha pratik bir çözüm sunuyor. Artık kullanıcılar sadece mikrofon butonuna bir kez dokunduklarında, kayıt otomatik olarak başlıyor ve kilit modu kendiliğinden etkinleşiyor. Bu sayede basılı tutma veya yukarı kaydırma gibi ekstra adımlara gerek kalmıyor. Yeni sistem, kullanıcıların sesli mesaj içeriğine odaklanmasını sağlarken, kayıt arayüzüyle uğraşma gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Tek dokunuşla sesli mesaj özelliği, kullanıcılara kontrolü tamamen kaybettirmiyor. Kaydedilen bir sesli notu göndermeden önce dinleme veya istenmeyen kayıtları silme imkanı hala mevcut. Bu kontrol mekanizması, özellikle eski bas ve bırak yönteminde yaşanan yanlışlıkla mesaj gönderme sorununu da çözüme kavuşturuyor.

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WhatsApp sesli mesaj göndermeyi tek dokunuşla kolaylaştırıyor