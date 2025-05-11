WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği: Tek dokunuşla sesli mesaj

Sesli mesaj gönderme deneyimi artık daha özel
Google Play Store'da keşfedilen WhatsApp beta 2.25.15.19 güncellemesi, Android kullanıcılarına tek dokunuşla sesli mesaj kaydetme imkanı sunuyor. Bu yeni yaklaşım, uygulama içindeki bireysel sohbetler, grup konuşmaları ve kanallar dahil olmak üzere tüm mesajlaşma bölümlerinde tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.
Eskiden WhatsApp'ın mevcut sisteminde sesli mesaj kaydetmek için iki farklı yöntem bulunuyor. İlk yöntemde kullanıcılar, mikrofon butonuna basılı tutup düğmeyi bıraktıklarında mesajın otomatik olarak gönderilmesini bekliyor. İkinci yöntemde ise, mikrofon düğmesine bastıktan sonra yukarı doğru kaydırma hareketi yaparak kilit modu etkinleştiriliyor. Bu mod sayesinde kullanıcılar, düğmeyi sürekli basılı tutmadan daha uzun konuşmalar kaydedebiliyor.
Tek dokunuşla sesli mesaj özelliği, kullanıcılara kontrolü tamamen kaybettirmiyor. Kaydedilen bir sesli notu göndermeden önce dinleme veya istenmeyen kayıtları silme imkanı hala mevcut. Bu kontrol mekanizması, özellikle eski bas ve bırak yönteminde yaşanan yanlışlıkla mesaj gönderme sorununu da çözüme kavuşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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