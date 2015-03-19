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Flickr, yeni Chrome eklentisiyle sekmelere birbirinden güzel fotoğraflar getiriyor

4 yıl
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1
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Flickr, yeni Chrome eklentisiyle sekmelere birbirinden güzel fotoğraflar getiriyor
 
2005'in Mart ayında Yahoo tarafından satın alınan dünyanın en popüler fotoğraf paylaşma servislerinden Flickr, geliştirilen yeni Chrome eklentisiyle sekmelerde birbirinden güzel fotoğraflar göstermeye başladı.

En çok kullanılan internet tarayıcılardan Chrome'a yüklenebilen yeni Flickr eklentisi, açılan her yeni sekmeye servise atılan harika fotoğraflardan bir tanesini getiriyor ve geçtiğimiz günlerde Google tarafından yayınlanan Art Project gibi birçok harika fotoğraf ile fotoğraf sanatçısının keşfedilmesini sağlıyor. Kullanıcılarına 1TB gibi oldukça büyük bir depolama alanını ücretsiz olarak sunan Flickr, bu doğrultuda içerisinde sekmeleri süsleyecek milyarlarca fotoğraf barındırıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Flickr'ın yeni Chrome eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.






https://blog.flickr.net/en/2015/03/18/flickr-tab-in-google-chrome/?linkId=12978780 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 4 yıl
İnfinity new tabı tek geçerim..
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