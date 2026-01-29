Giriş
    Chrome Otomatik Tarama özelliği, Gemini 3 ile web işlerini devralıyor

    Google, Chrome otomatik tarama özelliğini ABD’de kullanıma açtı. Gemini 3 destekli bu yeni araç, çok adımlı web işlemlerini sizin yerinize yapabiliyor. İşte detaylar:

    Google Chrome, Gemini 3 tabanlı otomatik tarama özelliğini açtı Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome tarayıcısına entegre ettiği ve Gemini 3 işlemcisiyle çalışan yeni otomatik tarama özelliğini resmi olarak kullanıma sundu. Google’ın sizin adınıza çok adımlı işlemleri halleden güçlü bir araç deneyimi olarak tanımladığı bu yenilik, masaüstü Chrome sürümünde çalışıyor ve Google AI Pro altyapısı üzerinden sunuluyor.

    Google Chrome otomatik tarama özelliği nasıl çalışıyor?

    Chrome otomatik tarama özelliği, Gemini’nin Chrome içinde aktif hale getirilmesiyle birlikte bir görev tanımı girilerek başlatılıyor. Kullanıcı, doğal dilde yazılmış bir komut verdiğinde sistem bu isteği çok adımlı bir iş akışına dönüştürüyor. Bu süreç, bulut tabanlı bir yapay zekâ modeli tarafından yönetilse de işlemler doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleşiyor.

    Görev başlatıldığında Chrome, kullanıcıyı görsel olarak bilgilendiren yeni bir sekme açıyor. Bu sekme, imleç ve parıltı simgeleriyle hangi adımın gerçekleştirildiğini açıkça gösteriyor. Aynı zamanda tarayıcı penceresinin sağ üst köşesinde yer alan Gemini simgesi, otomatik taramanın aktif olduğunu belirtiyor. Sekmenin etrafındaki görsel çerçeve ve yan paneldeki adım adım ilerleme ekranı, sistemin hangi işlemi neden yaptığına dair şeffaf bir izleme deneyimi sunuyor.

    Otomatik tarama, kullanıcıdan açık yetki alması koşuluyla Google Şifre Yöneticisi ile entegre çalışabiliyor. Bu sayede kimlik bilgileri otomatik olarak doldurulabiliyor ancak satın alma veya sosyal medya paylaşımı gibi kritik adımlarda son onay yine kullanıcıdan isteniyor. Google, bu noktada yapay zekânın kontrolsüz işlem yapmasını önlemeyi hedefliyor. Kullanıcı, dilediği anda "Görevi devral" seçeneğiyle sürece manuel olarak müdahale edebiliyor ve işlemleri kendi kontrolüne alabiliyor.

    Özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri, otomatik tarama işlemleri arka planda devam ederken kullanıcının farklı sitelerde gezinmeye devam edebilmesi. Ayrıca Gemini 3’ün çok modlu yapay zekâ yetenekleri, otomatik taramanın kapsamını yalnızca metin tabanlı işlemlerle sınırlı bırakmıyor. Örneğin bir görselden ilham alınarak benzer ürünlerin bulunması, bütçe sınırı içinde sepete eklenmesi ve indirim kodlarının uygulanması gibi karmaşık alışveriş senaryoları da destekleniyor. Google’ın verdiği örnekte, Y2K temalı bir parti için görseldeki ürünlerin analiz edilmesi ve toplam harcamanın 75 doların altında tutulması gibi detaylı bir talimat, sistem tarafından uçtan uca yerine getirilebiliyor.

    Google, otomatik tarama özelliğinin randevu planlama, form doldurma, vergi belgelerinin toplanması, hizmet sağlayıcılardan fiyat teklifi alınması ve abonelik yönetimi gibi daha kurumsal kullanım alanlarında da değerlendirilebileceğini belirtiyor. Bu senaryolar, özellikle manuel web işlemlerine ciddi zaman ayıran kullanıcılar için tarayıcıyı pasif bir araçtan aktif bir asistan konumuna taşıyor. Son olarak ilk aşamada ABD’de erişime açılan özellik, AI Pro ve AI Ultra aboneleriyle sınırlı tutuluyor.

