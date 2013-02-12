Flickr'da meydana gelen bir problem, gizli fotoğrafları herkese açık hale getirdi





Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf servislerinin başında gelen Flickr, sisteminde meydana gelen bir problem dolayısıyla gizli olarak belirlenmiş fotoğraflar herkese açık haline geldi.

Flickr'da ortaya çıkan problem, firmanın başkan yardımcısı Brett Wayn tarafından bu sorundan etkilenen kişilere atılan bilgilendirme mesajları ile ortaya çıktı. Sistemlerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle gizli ya da sadece aile ve arkadaşların görebileceği şekilde ayarlanan ve sadece Nisan/Aralık 2012 aylarından yüklene fotoğrafların, 18 Ocak ile 7 Şubat 2013 tarihleri arasında herkese açık bir hale geldiğini belirten Brett Wayn, bu sorundan kaç kişinin ya da kaç fotoğrafın etkilendiği hakkında ise bir bilgi vermedi.

Brett Wayn son olarak fotoğrafların görsel arama motorları tarafından indekslenmediğini ve problemin hızlıca düzeltildiğini belirterek, kullanıcılardan özür diledi.

http://www.petapixel.com/2013/02/11/flickr-bug-turned-private-photos-public-for-nearly-a-month/