Flickr'ın dahili arama motoru önemli özellikler kazanıyor

Haber Editörü
Yahoo'nun ücretsiz 1TB depolama alanı veren dünyaca ünlü fotoğraf servisi Flickr, dahili arama motoru açısından ciddi geliştirmeler almaya hazırlanıyor.
Herkes için bu ay sonununda devreye girmesi beklenen yeni arama süreciyle artık Flickr içerisinde eskiye oranla daha fazla özelleştirilmiş arama yapılabilecek. Flickr'ın kullanıcılarından gelen bildirimler doğrultusunda hazırladığı bu yeni süreç, büyük miktardaki sonuçlarını sürekli kaydırabilir formatta karışımıza çıkartacak ve bulunan sonuçlar albümler, kişisel fotoğraflar, seni takip eden kişiler ve diğer bütün Flickr topluluğu olmak üzere dört farklı kategori halinde sunulacak.
Fotoğrafları özel algoritmasıyla renk (Örneğin sadece mavi gökyüzü fotoğrafları aranabilecek), boyut ve oryantasyona göre sınıflandırabilen yeni arama motoru, diğer Flickr kişi ve kişiler tarafından açılan grupların aranmasında da artık çok daha fazla içeriği bir seferde gözler önüne serebilecek.
Özellikle Marissa Mayer'in Yahoo CEO'su olmasından son hem mobil hem de masaüstü platformlarında çok ciddi bir geliştirme sürecine giren Flickr, kullanıcı merkezli geliştirme stratejisiyle sınıfının en iyi örneklerinden birisini oluşturuyor.
http://petapixel.com/2015/03/19/flickr-is-rolling-out-a-more-powerful-search-engine/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen öyle. Flickr'ın eski yönetimi bu noktayı iyi yakalayamadı. Yahoo sonrası ciddi toparlanma olmasına rağmen de biraz geç kalındı
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Misal mobil uygulama olarak flickr , play.google.com/...
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Flickr'ın kendi yayınladığı bir istatistik verisine göre flickr'a ayda 55 milyon halka açık fotoğraf yükleniyor. ( fotoptik.blogspot.com/... )
Belki "instagram" kadar çok olmayabilir bu değer. Bunda etken instagram'ın direk mobil bir uygulama olması sebebi ile ve artık 8-10 yaşında çocuklarda dahi cep telefonu bulunmasının etkisi vardır. Buna karşın daha çok fotoğrafçılık ile ilgilenenlerin bilip tercih ettiği flickr'ın kullanımı cep tel, tablet vb. gibi mobil cihaz kullananlardan önemli ölçüde azdır.
Diğer yandan flickr kullanıcılarına paylaşım konusunda da çok geniş imkanlar sunuyor. Flickr hesabınıza yükleyeceğiniz fotoğraflarınızı bir-iki fare hareketi ile forumlarda, blogunuzda, web sitenizde, sosyal hesaplarınızda vb. paylaşmanız mümkün. Birkaç farklı hesap açıp 2-3-5 Terabyte ücretsiz depolama alanı alabilimeniz de ücretsiz olduğunu da düşünürsek çok yararlı. 2 veya 4 tb. harddisk kaç lira ? Ömrü ne kadar ? Ne kadar güvendedir bir HD'deki verilerimiz ? Flickr'da 9 yıl önce yüklediğim fotoğraflarıma sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyorum.