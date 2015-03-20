Flickr'ın dahili arama motoru önemli özellikler kazanıyor

Yahoo'nun ücretsiz 1TB depolama alanı veren dünyaca ünlü fotoğraf servisi Flickr, dahili arama motoru açısından ciddi geliştirmeler almaya hazırlanıyor.

Herkes için bu ay sonununda devreye girmesi beklenen yeni arama süreciyle artık Flickr içerisinde eskiye oranla daha fazla özelleştirilmiş arama yapılabilecek. Flickr'ın kullanıcılarından gelen bildirimler doğrultusunda hazırladığı bu yeni süreç, büyük miktardaki sonuçlarını sürekli kaydırabilir formatta karışımıza çıkartacak ve bulunan sonuçlar albümler, kişisel fotoğraflar, seni takip eden kişiler ve diğer bütün Flickr topluluğu olmak üzere dört farklı kategori halinde sunulacak.

Fotoğrafları özel algoritmasıyla renk (Örneğin sadece mavi gökyüzü fotoğrafları aranabilecek), boyut ve oryantasyona göre sınıflandırabilen yeni arama motoru, diğer Flickr kişi ve kişiler tarafından açılan grupların aranmasında da artık çok daha fazla içeriği bir seferde gözler önüne serebilecek.

Özellikle Marissa Mayer'in Yahoo CEO'su olmasından son hem mobil hem de masaüstü platformlarında çok ciddi bir geliştirme sürecine giren Flickr, kullanıcı merkezli geliştirme stratejisiyle sınıfının en iyi örneklerinden birisini oluşturuyor.

http://petapixel.com/2015/03/19/flickr-is-rolling-out-a-more-powerful-search-engine/