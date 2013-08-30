Flickr'ın iOS uygulaması yeni set filtre seçenekleri ile güncellendi





Marissa Mayer'in başında bulunduğu Yahoo tarafından geliştirilen ve son zamanlarda yapılan değişiklikler ile ciddi oranda kullanıcını sayısına ulaşan Flickr servisinin iOS uygulaması, yeni eklenen filtre seçenekleri ile 2.20.1134 sürümüne güncellendi.

Yapılan güncelleme ile dinamik ve çarpıcı etkiler sağlayan yeni canlı filtre seçeneklerine kavuşan Flickr iOS uygulaması, bu filtreleri fotoğrafların üzerine eklemeden önce kullanıcılara ön izleme sağlayabiliyor ve filtreler isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca uygulama içerisine yeni ızgara, dokunarak zoom yapma özelliği ile netleme ve pozlama kitleme desteği eklenen uygulama, daha önce ücretli olarak sunulan profesyonel fotoğraf düzenleme araçlarını (Kesme, keskinlik, renk ayarı, vinyet, seviye ayarı) da ücretsiz olarak kullanıma sunmuş durumda.

Daha etkili bir görsel deneyim için içerisine bazı animasyonlu geçişler de eklenen Flickr iOS uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/flickr/id328407587?mt=8