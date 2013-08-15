Kişilere dergi tarzıda haber okuma imkanı sağlayan ve oldukça popüler oranda kullanılan Flipboard, iOS platformunda GIF desteğiyle güncellendi.

Yapılan 2.0.5 güncellemesiyle haberler içerisinde yer alan GIF görsellerin direkt olarak kendi içerisinde görüntülenmesine imkan sağlayan Flipboard, günün önemli haberleri içerisine teknoloji, haber, iş ve spor bölümlerini de gösterebiliyor. Ayrıca gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatanın düzeltildiği ve performans yeniliklerinin yapıldığı belirtilen uygulama, hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor.

iPhone ve iPad kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Flipboard uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/flipboard-your-social-news/id358801284?mt=8