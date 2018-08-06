Football Manager 2019 duyuruldu! FM 2019 fiyatı ve çıkış tarihi

Futbol hayranlarının merakla beklediği Football Manager 2019, Steam sayfası üzerinden duyuruldu. Football Manager 2019, 2 Kasım tarihinde oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

FM 2019 fiyatı ve çıkış tarihi

FM 2019, Steam’de ön siparişe sunuldu. 2 Kasım tarihine kadar oyunu yüzde 10 indirimle 119 TL yerine 107 TL’ye satın alabilirsiniz. Ön sipariş veren oyuncular, tam sürümden 2 hafta önce çıkacak beta sürümüne erişebilecek. Beta sürümdeki kayıtlar, tam sürüme aktarılabilecek. FM 2019, 2 Kasım’dan itibaren 119 TL’ye satılacak. Oyunun geçen seneki fiyatı da aynıydı.

Bundesliga ve Bundesliga 2 ligleri, seride ilk defa tamamen lisanslı olarak yer alacak. Bundesliga lisansı haricinde FM 2019’un yeni özellikleri henüz açıklanmadı. Şuan için 26 lig, lisanslı olarak oyunda yer alacak. 2 Kasım’a kadar yeni lisans anlaşmaları da yapılacak.

FM 2019 PC ve MAC platformlarına, FM 2019 Touch iOS, Android, PC ve MAC platformlarına, FM 2019 Mobile ise iOS ve Android platformlarına çıkacak. Tüm platformlar için 2 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

FM 2019 minimum sistem gereksinimleri:

Windows

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/April 2018 Update) – 64-bit or 32-bit

İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon – 2.2 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

MAC

İşletim Sistemi: 10.10.5, 10.11.6, 10.12.5, 10.13.5, 10.14 – 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 – 1.8 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: OpenGL: 2.1