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Football Manager 2019 duyuruldu! FM 2019 fiyatı ve çıkış tarihi

FM 2019 fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Football Manager 2019'un duyurusu yapıldı ve oyun ön siparişe sunuldu. FM 2019 fiyatı, çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri haberimizde.
9 ay
43,7b
1
44
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Futbol hayranlarının merakla beklediği Football Manager 2019, Steam sayfası üzerinden duyuruldu. Football Manager 2019, 2 Kasım tarihinde oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

FM 2019 fiyatı ve çıkış tarihi 

FM 2019, Steam’de ön siparişe sunuldu. 2 Kasım tarihine kadar oyunu yüzde 10 indirimle 119 TL yerine 107 TL’ye satın alabilirsiniz. Ön sipariş veren oyuncular, tam sürümden 2 hafta önce çıkacak beta sürümüne erişebilecek. Beta sürümdeki kayıtlar, tam sürüme aktarılabilecek. FM 2019, 2 Kasım’dan itibaren 119 TL’ye satılacak. Oyunun geçen seneki fiyatı da aynıydı.

Bundesliga ve Bundesliga 2 ligleri, seride ilk defa tamamen lisanslı olarak yer alacak. Bundesliga lisansı haricinde FM 2019’un yeni özellikleri henüz açıklanmadı.  Şuan için 26 lig, lisanslı olarak oyunda yer alacak. 2 Kasım’a kadar yeni lisans anlaşmaları da yapılacak.

FM 2019 PC ve MAC platformlarına, FM 2019 Touch iOS, Android, PC ve MAC platformlarına, FM 2019 Mobile ise iOS ve Android platformlarına çıkacak. Tüm platformlar için 2 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

 

FM 2019 minimum sistem gereksinimleri:

Windows
  • İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/April 2018 Update) – 64-bit or 32-bit
  • İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon – 2.2 GHz +
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
MAC
  • İşletim Sistemi: 10.10.5, 10.11.6, 10.12.5, 10.13.5, 10.14 – 64-bit
  • İşlemci: Intel Core 2 – 1.8 GHz +
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
  • Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: OpenGL: 2.1
 

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Haderslev 9 ay en beğenilen al-ozaria
1- Senaryo falan işleri sadece fifada olur. FMde script yada senaryo işi yoktur. Önce bunu bir öğrenin, kimseyide yanlış bilgilendirmeyin

2- Rakipten daha fazla şut çekip rakibin senden az şut çekmesi gerçek hayatta olağan şeyler. Bak yakın zamanda Beşiktaş - Antalyaspor maçından sana bir örnek.
Beşiktaş 2 - 3 Antalyaspor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

3- Şuna benim kendi beceriksizliğimden, oynayamıyorum demiyorsunuzda oyunu kötülemek için salladıkça sallamışsınız

Football Manageri herkes oynayamaz oynayamayanlar gidip en iyisi PUBG, LOL falan oynasın

1- Senaryo falan işleri sadece fifada olur. FMde script yada senaryo işi yoktur. Önce bunu bir öğrenin, kimseyide yanlış bilgilendirmeyin2- Rak...
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al-ozaria 9 ay
Siz 50 şut çekersiniz 1 gol olmaz rakip 3 çeker 3 üde gol olur, oyunun adıda sözde simülasyon olur. Son birkaç yıldır oyun sizi baltalamak üzerine yapılıyor sadece, iyi teknik adamlıkla alakası yok. Oyun seçtiğiniz takıma bir senaryo biçiyor, sizde o senaryoyu yaşıyorsunuz, taktik filan çok kasmayın.
Birde DH'de gördüğüm çok bilmişler var. Son sözümde onlara steamin en kötü oyunlarından birini yapıp adını FM XXXX koysunlar, steam puanı 30 olsun, yine de alır; yine de fanboyluk yaparlar birde üstüne üstlük size oyunu bilmioda *ok atıyo derler. Onarın bu gün PUBG de hiç hile yok ve asla da olmadı siz oynamayı beceremiyorsunuz diyenlerden farkı yoktur. FM bilmekle alakalı değil yani.
Neyse uzatmadan umarım FM serisi son birkaç yıldır içine düştüğü kötü gidişatı 2019'da kırar. Bizde ağız tadı ile takımımızın başına geçeriz.
Siz 50 şut çekersiniz 1 gol olmaz rakip 3 çeker 3 üde gol olur, oyunun adıda sözde simülasyon olur. Son birkaç yıldır oyun sizi baltalamak üzerine yapılıyor sa...
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1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
denedim olmuyor 32bit.
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DH Misafiri 6 ay
32 Bit iner mi insede açılır mıı??
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DH Misafiri 6 ay
durmaplay.com 'da oyun 99 tl
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L0senam3 7 ay
Oyunu geçen hafta voidu üzerinden satın aldım.
İlk izlenimim, oyun daha detaylı ve daha çok müdahale edebiliyoruz (özellikle taktik ve antrenman konusunda).
Fırsat buldukça sizlere deneyimlerimi aktaracağım.
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Alsancak 7 ay
Son durum nedir oyunda ?
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yyiğitt 7 ay
teşekkürler.
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crazydange 7 ay
bende 105 tl ye aldım steamda etkinleştirdim fm 2019 ve touch geldi :) hemen alın derim
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Alsancak 7 ay crazydange
Yarın alayım bende, kredi kartı kesimi bugün. Teşekkür ederim.
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Alsancak 7 ay crazydange
birde bu touch nedir ne işe yarar ?
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Alsancak 7 ay
en uygun alınabilecek yer neresi ?
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c moltisanti 7 ay Alsancak
voidu 105 tl şu an, beta dahil
tr.voidu.com/...
--Beta sürüme erken erişim.
Beta sürümde tek kişilik oyunda kaydettiğiniz ilerleme, tam sürüm oyunda da devam edecek.
Ön sipariş süresinde satın alınan oyunlarda, FM 2019 Touch'ın ücretsiz bir kopyasına sahip olacaksınız.
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meto1903bjk 7 ay
Bu gün çıkış günü oyundan çok haklı olarak fiyatını konuşuyoruz. Takip etmek isteyen arkadaşlar anlık olarak takipteyim. Çıktığı anda indirip bloğumda paylaşımlara bulunacağım. Oyunla ilgili tüm dosyalar tüm taktikleri paylaşacağım. football-managertr.blogspot.com/... Herkesi beklerim
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MA11 7 ay meto1903bjk
Ekimde değil kasımda çıkıyor. 19u gibi beta çıkar..
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fuujinsan 7 ay
Bugün çıkıyor.fakat en ucuz 130 tl:(
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Marty.McFLY 7 ay fuujinsan
1 ay var :) 2 kasımda çıkacak ama betaya 2 hafta kaldı.
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