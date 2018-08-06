Football Manager 2019 duyuruldu! FM 2019 fiyatı ve çıkış tarihi

FM 2019 fiyatı ve çıkış tarihi
FM 2019, Steam’de ön siparişe sunuldu. 2 Kasım tarihine kadar oyunu yüzde 10 indirimle 119 TL yerine 107 TL’ye satın alabilirsiniz. Ön sipariş veren oyuncular, tam sürümden 2 hafta önce çıkacak beta sürümüne erişebilecek. Beta sürümdeki kayıtlar, tam sürüme aktarılabilecek. FM 2019, 2 Kasım’dan itibaren 119 TL’ye satılacak. Oyunun geçen seneki fiyatı da aynıydı.
Bundesliga ve Bundesliga 2 ligleri, seride ilk defa tamamen lisanslı olarak yer alacak. Bundesliga lisansı haricinde FM 2019’un yeni özellikleri henüz açıklanmadı. Şuan için 26 lig, lisanslı olarak oyunda yer alacak. 2 Kasım’a kadar yeni lisans anlaşmaları da yapılacak.
FM 2019 PC ve MAC platformlarına, FM 2019 Touch iOS, Android, PC ve MAC platformlarına, FM 2019 Mobile ise iOS ve Android platformlarına çıkacak. Tüm platformlar için 2 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.
FM 2019 minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1803/April 2018 Update) – 64-bit or 32-bit
- İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon – 2.2 GHz +
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: 10.10.5, 10.11.6, 10.12.5, 10.13.5, 10.14 – 64-bit
- İşlemci: Intel Core 2 – 1.8 GHz +
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: OpenGL: 2.1
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2- Rakipten daha fazla şut çekip rakibin senden az şut çekmesi gerçek hayatta olağan şeyler. Bak yakın zamanda Beşiktaş - Antalyaspor maçından sana bir örnek.
Beşiktaş 2 - 3 Antalyaspor
3- Şuna benim kendi beceriksizliğimden, oynayamıyorum demiyorsunuzda oyunu kötülemek için salladıkça sallamışsınız
Football Manageri herkes oynayamaz oynayamayanlar gidip en iyisi PUBG, LOL falan oynasın
Birde DH'de gördüğüm çok bilmişler var. Son sözümde onlara steamin en kötü oyunlarından birini yapıp adını FM XXXX koysunlar, steam puanı 30 olsun, yine de alır; yine de fanboyluk yaparlar birde üstüne üstlük size oyunu bilmioda *ok atıyo derler. Onarın bu gün PUBG de hiç hile yok ve asla da olmadı siz oynamayı beceremiyorsunuz diyenlerden farkı yoktur. FM bilmekle alakalı değil yani.
Neyse uzatmadan umarım FM serisi son birkaç yıldır içine düştüğü kötü gidişatı 2019'da kırar. Bizde ağız tadı ile takımımızın başına geçeriz.