Force Touch teknolojisinin yeni iPhone'lara getirecekleri netleşiyor

Apple'ın 9 Eylül tarihinde duyurması beklenen iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için sızıntılar gün geçtikçe artıyor. En son gelen bilgiler ise "Force Touch" teknolojisine odaklanıyor.

Apple'ın akıllı saati Watch ve Macbook ailesinde yer verdiği Force Touch teknolojisi, bildiğiniz üzere dokunmatik ekran ya da yüzeylere basınç hassasiyeti getiriyor. 9to5Mac sitesinin yayınladığı son habere göre ise iPhone 6S ve iPhone 6S Plus kapsamında bu teknoloji bize aşağıdaki imkanları sunmaya hazırlanıyor;

Force Touch ile beraber Apple'ın kendi Haritalar uygulamasında hızlı yön tarifi alınabilecek. Bunu yapmak için belirlenen bölgeye normalden daha sert basılması yeterli olacak.

Müzik uygulamasında seçilen şarkı üzerine sert basılmasıyla özel bir menü açılacak ve böylece şartkı hızlıca çalma listesine eklenebilecek.

Force Touch teknolojisiyle ana ekran üzeride yer alan simgelerle de etkileşim artacak. Örneğin "Telefon" uygulaması üzerine sert basıldığı zaman -önceden yapılan özelleştirmelere göre- direkt olarak sesli mesaj bölümü açılabilecek ya da yeni "Haberler" uygulaması üzerine sert basıldığı zaman favoriler sayfası açılabilecek.

Force Touch teknolojisine sahip MacBook modelleriyle benzer olarak Safari içerisinde yer alan bağlantılar üzerine sert basıldığı zaman önizlemesi açılacak ya da adres ile kişi ismi üzerine sert basılınca harita görüntüsü veya kişi kartları da ön izlenebilecek.





Şimdiye kadar ortaya çıkan teknik bilgiler doğrultusunda 4.7-inç ile 5.5-inç ekran boyutları, ön kamera flaşı, ön kameralarıyla 1080 piksel, 12 megapiksel çözünürlükteki arka kameralarıyla 4K Ultra HD video çekme kapasitesi, 1920 x 1080 piksel ile 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlük değerleri, 2GB RAM miktarı, 7000 serisi alüminyum gövde ve yeni A9 işlemci gibi detaylar taşıyacağını öğrendiğimiz iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, resmi duyuruya kısa bir zaman kala büyük merak uyandırmaya devam ediyor.

http://9to5mac.com/2015/08/10/force-touch-on-iphone-6s-revealed-expect-shortcuts-faster-actions-across-ios/