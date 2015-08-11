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Force Touch teknolojisinin yeni iPhone'lara getirecekleri netleşiyor

3 yıl
2,2b
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11
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Force Touch teknolojisinin yeni iPhone'lara getirecekleri netleşiyor
 
Apple'ın 9 Eylül tarihinde duyurması beklenen iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için sızıntılar gün geçtikçe artıyor. En son gelen bilgiler ise "Force Touch" teknolojisine odaklanıyor.
Apple'ın akıllı saati Watch ve Macbook ailesinde yer verdiği Force Touch teknolojisi, bildiğiniz üzere dokunmatik ekran ya da yüzeylere basınç hassasiyeti getiriyor. 9to5Mac sitesinin yayınladığı son habere göre ise iPhone 6S ve iPhone 6S Plus kapsamında bu teknoloji bize aşağıdaki imkanları sunmaya hazırlanıyor;
  • Force Touch ile beraber Apple'ın kendi Haritalar uygulamasında hızlı yön tarifi alınabilecek. Bunu yapmak için belirlenen bölgeye normalden daha sert basılması yeterli olacak.
  • Müzik uygulamasında seçilen şarkı üzerine sert basılmasıyla özel bir menü açılacak ve böylece şartkı hızlıca çalma listesine eklenebilecek.
  • Force Touch teknolojisiyle ana ekran üzeride yer alan simgelerle de etkileşim artacak. Örneğin "Telefon" uygulaması üzerine sert basıldığı zaman -önceden yapılan özelleştirmelere göre- direkt olarak sesli mesaj bölümü açılabilecek ya da yeni "Haberler" uygulaması üzerine sert basıldığı zaman favoriler sayfası açılabilecek.
  • Force Touch teknolojisine sahip MacBook modelleriyle benzer olarak Safari içerisinde yer alan bağlantılar üzerine sert basıldığı zaman önizlemesi açılacak ya da adres ile kişi ismi üzerine sert basılınca harita görüntüsü veya kişi kartları da ön izlenebilecek.

Şimdiye kadar ortaya çıkan teknik bilgiler doğrultusunda 4.7-inç ile 5.5-inç ekran boyutları, ön kamera flaşı, ön kameralarıyla 1080 piksel, 12 megapiksel çözünürlükteki arka kameralarıyla 4K Ultra HD video çekme kapasitesi, 1920 x 1080 piksel ile 2560 x 1440 piksel ekran çözünürlük değerleri, 2GB RAM miktarı, 7000 serisi alüminyum gövde ve yeni A9 işlemci gibi detaylar taşıyacağını öğrendiğimiz iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, resmi duyuruya kısa bir zaman kala büyük merak uyandırmaya devam ediyor.

http://9to5mac.com/2015/08/10/force-touch-on-iphone-6s-revealed-expect-shortcuts-faster-actions-across-ios/ Yorum Yaz
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Nerevarine 3 yıl
Yılın cihazı.
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TR_001 3 yıl
Kapasitif ekrana geçtiğimde rezistif ekrandan kurtulduğum için nasıl rahatlamıştım Hatırlıyorum da.. Şimdi bu teknoloji Kapasitif ile rezistifin birleşimi gibi bir şey olacak yanılmıyorsam; tablet için bir şey diyemem ama kanımca telefon için gereksiz bir özellik olacak gibi geliyor zira o özelliğe atayacakları seçenekleri önceki nesil için de nasıl olsa verecekler. Yalnızca seçenekleri görmek için ekrana dokunacağız. Yani ekrana basmasak da olur!
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zengier 3 yıl
rezistif+kapasitif . eger rezistif grid yeterince kucuk ve hassas olursa farkli kullanimlarin yolunu acabilir. ornegin standart bir kursun kalem, veya ucu o kadar kalinlikta plastik bir malzeme ile hassas cizimler yapilabilir. cihazlar eldiven ile rahatca kullanilabilir. rezistifin sorunu sezgisel degildi. cizim icin guzel olsa bile arabirim kullanimi icin cok yetersiz idi. bu iki teknoljinin birlesimi kullanim acisindan farkli bir deneyim sunabilir. apple in arabirim gelistirmede uzerine yok diye dusunuyorum. bakalim son urun nasil birsey olacak .. ha elimde telefon varken yeni telefon alir miyim ? asla .
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SALIGIA 3 yıl
Velox diye bir tweak var bilir misiniz? Ben Apple'ın sunacaklarından çok tweak geliştiricilerinin Force Touch'u nasıl kullanacaklarını düşünüyorum. Muazzam tweakler ortaya çıkabilir bu teknolojiden faydalanan.
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tugares 3 yıl
Yazılanlardan anladığım kadarıyla çokta gerekli gibi gelmedi bana. Bence pil işine odaklanılsa daha makul olur
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VirgilSollozzo 3 yıl
Force Touch teknolojisini 12 Macbook'ta kullaniyorum.Gercekten olaganustu bir sey.

iPhone'lara geliyor olmasi da sevindirici
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Desider Specialist 3 yıl
Bence force touch dan daha büyük b yenilik gelicek. Bunu apple bilek sızdırıyor. Birden şok olak diye
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yabanci_ch 3 yıl
Gereksiz olmus bence,onun yerine herkesin ortak derdi olan pil sorununa egilmeleri daha iyi olacaktir.
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kadirirdem 3 yıl
şu pil işini bi çözseler gerisi zaten yeterince iyi,fourch touch u merak ediyorum apple nasıl ballandıra ballandıra anlatacak....
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WiiSmash 3 yıl
Apple'ın iyi yanı işte bu, donanım ve yazılımın birlikte olmasından dolayı hemen yeni bişey eklenir eklenmez adaptasyon çok hızlı oluyor.
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This Is My Destiny 3 yıl
Zor.Kalınlaşması lazım telefonların.Nereye sığdıracaklar merak ediyorum.
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