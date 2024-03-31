Huawei net kârını dünya çapında 2 kat arttırdı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, kârını 2023′te akıllı telefon ve otomobil işlerinin iyiden iyiye artmasıyla birlikte ikiye katladığını kamuoyuna resmen açıkladı.
Net kâr, yıllık bazda yüzde 144,5 artarak 87 milyar yuana (12 milyar dolar) yükseldi.
Şirket ayrıca yıllık gelirin yüzde 9,6 oranında artarak 704,2 milyar yuana (99,18 milyar $) çıktığını bildirdi. Huawei’ye göre bazı işletmelerin daha kaliteli operasyonları ve satışları karlılığı artırdı. Şirketin 2022′deki net kârı Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yüzde 69 düşmüştü.
Telekomünikasyon şirketi , Ağustos ayı sonlarında Çin’de Mate 60 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle 2023′te akıllı telefon pazarına geri dönüş yaptı. Mate 60 Pro, Huawei’nin Çin’deki satışlarının artmasına yardımcı oldu.
Şirket dördüncü çeyrekte ülkedeki Huawei akıllı telefon sevkiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 47 artış göstererek şirketi pazar payı açısından Xiaomi’nin önünde dördüncü sıraya yerleştirdi. Veriler, Apple’ın sevkiyatlarda yıllık yüzde 6 büyümeyle ilk sırayı koruduğunu gösterdi. ABD'nin koyduğu kısıtlamalar yüzünden şirket 2019 yılından bu yana ABD pazarına erişemiyordu.
Bunun yanında şirketin akıllı otomobiller ile ilgili çözümleri ve elektrikli otomobil üreticilerle yaptığı çalışmalar sayesinde karının arttığı bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...