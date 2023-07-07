Telefon fiyatları yükselecek: İşte akıllı telefonlardan alınan vergi oranı

Tam Boyutta Gör Resmi Gazete’de yayınlanan karar kapsamında mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yükseltildi. Kanun kapsamında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20’ye ve yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a yükseltildi. Değişiklik sonrasında akıllı telefonlar dahil olmak üzere çoğu ürüne zam gelmesi bekleniyor, buna geçtiğimiz hafta zamlanan iPhone’lar da dahil.

Her ürün ve hizmete zam: KDV oranları artırıldı! 3 sa. önce eklendi

Bu KDV değişikliği tüm bilgisayar donanımlarını etkilerken çokça merak edilen akıllı telefon fiyatlarını da etkileyecek. Yeni KDV oranları 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu bağlamda o tarihte neredeyse tüm ürünlerin fiyatı değişecek. Bunu akıllı telefonlar üzerinden göstermek en sağlıklı olanı olacaktır.

Akıllı telefonlardan alınan vergiler neler?

Kültür Bakanlığı Payı (%1)

(%1) TRT Bandrolü (%12)

(%12) Özel Tüketim Vergisi (%25 /%40 /%50)

(%25 /%40 /%50) Katma Değer Vergisi (%20) - (Yeni değişiklik)

Akıllı telefonlar Türkiye sınırlarına adım attığında ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV ve son olarak ise artık yüzde 20 oranında KDV alınacak.

Kanunda telefonlardan alınan ÖTV tutarı, telefon fiyatlarına göre farklı oranlarda hesaplanıyor olsa da pratikte gümrük fiyatı 3000 TL’nin altında herhangi bir telefonun ülkemize gelmiyor olması nedeniyle ÖTV oranını yüzde 50 olarak kabul edebiliriz. Zira, 3000 Türk Lirası 114 dolar yapıyor ve bu fiyata bir akıllı telefon ülkemize giriş yapmıyor. Kısaca, pratikte ÖTV oranı yüzde 50.

Bu bağlamda yeni KDV oranı etkisini bir örnekle gösterelim. Farz edelim Meto Phone adında hayali bir akıllı telefonun yurt dışı fiyatı 600 dolar olsun. Bu telefonun gümrük fiyatı 15.669 TL olacaktır.

Kültür Bakanlığı Payı (%1): 15,825 TL

(%1): 15,825 TL TRT Bandrolü (%12): 17,724 TL,

(%12): 17,724 TL, Özel Tüketim Vergisi (%50): 26.586 TL

(%50): 26.586 TL Katma Değer Vergisi (%20): 31.903 TL

Tam Boyutta Gör Aynı hesaplama eski yüzde 18 KDV ile yapıldığında hayali telefonumuzun fiyatı 31.370 TL olacaktı. Bu örneği bir de iPhone 14 Pro (999 dolar) üzerinden yapalım ve cihazdan ne kadar vergi alınacağını görelim. iPhone 14 Pro’nun gümrük fiyatı an itibariyle 26.092 TL.

Kültür Bakanlığı Payı (%1): 26.352 TL

(%1): 26.352 TL TRT Bandrolü (%12): 29.514 TL

(%12): 29.514 TL Özel Tüketim Vergisi (%50): 44.271 TL

(%50): 44.271 TL Katma Değer Vergisi (%20): 53.125 TL (Eski oranda 52.239 TL)

Yeni KDV oranının tek etkisi elbette akıllı telefonlarda olmayacak: Otomobiller, beyaz eşyalar, bilgisayar donanımları, mobilya gibi pek çok kategoriden artık yüzde 20 oranında KDV alınacak ve bu da, 10 Temmuz sonrasında fiyatlara yansıyacak.

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