Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo Funtouch OS 14 ile gelen yenilikler neler?

    Vivo'nun heyecanla beklenen Android 14 tabanlu Funtouch OS 14 güncellemesi ile telefonların performansı bir üst seviyeye çıkıyor. Performans dışında da yanı sıra birçok yeni özelliğe kavuşuyor

    Vivo Funtouch OS 14 ile gelen yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    Vivo, Android tabanlı yeni arayüzü Funtouch OS 14'ü kullanıma sunuyor. vivo, gelişmiş ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için Funtouch OS 14 arayüzünde Android 14 sürümünde sunulan avantajların üzerine bir dizi yenilik ve iyileştirme ekledi. Bellek yönetimi, akıcılık, çoklu görev yetenekleri, kişiselleştirme, gizlilik ve güvenlik alanlarında ciddi iyileştirmelerle gelen arayüz; daha fazla yaratıcılık ve esneklik sağlayan yeni video düzenleme araçları ile de kullanıcıların cihazlarıyla etkileşimini arttıracağını ifade ediyor.

    Daha fazla renk seçeneğiyle daha kişiselleştirilmiş bir telefon deneyimi 

    Funtouch OS 14, kullanıcıların tarzlarını ifade etmelerine olanak tanıyan bir dizi yeni kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Kullanıcılar artık kilit ekranındaki saat stilini, yazı tipi stili ve üç farklı saat düzeni içinden seçip kişiselleştirebiliyor. 

    “Smooth Envision” ile daha akıcı kullanıcı deneyimi

    Funtouch OS 14, işletim sistemi deneyimini daha akıcı hale getiren yenilikçi “Smooth Envision” ile  RAM kullanımını optimize ederek sistem performansını, yanıt verme yeteneğini ve aynı anda daha fazla uygulamayı aktif tutma yeteneğini geliştiriyor. Bu gelişmiş RAM tasarrufu özelliği, 8 GB ve üzeri RAM yapılandırmasına sahip cihazlara 600 MB'a kadar kullanılabilir RAM alanı ekleyerek çoklu görevleri son derece kolaylaştırıyor. Yeni “Uygulama Tutucu” özelliği de manuel olarak kapatılmayan beyaz listedeki uygulamaların her zaman son arayüze geri yüklenmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar, kaldıkları yerden kolayca devam edebiliyorlar.Belirli akıllı telefon modellerinde, ana ekranda uygulamaları açarken ve kapatırken hareket bulanıklığını simüle etmek için gelişmiş algoritmalar kullanan “Hareket Bulanıklığı” özelliği sayesinde görsel olarak da akıcılık elde ediliyor. Bu yazılım odaklı yaklaşım, 60 Hz yenileme hızına sahip ekranların akıcılığını %18,7 oranında artırarak çok yumuşak görsel geçişler sağlıyor.

    Gelişmiş çoklu görev özellikleriyle aynı anda birden fazla iş yapılabilecek

    Funtouch OS 14, sunduğu daha gelişmiş küçük pencere özelliği ile çoklu görevi ile kullanıcı deneyiminin iyileşeceğini ifade ediyor. Kullanıcılar arka planda 12 adede kadar küçük pencereyi aktif tutabiliyor ve işletim sistemi kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayan yandan kaydırmalı süspansiyon desteği sunuyor. Uygulamalar arka planda aktif olarak beklerken ekranda hareket ettirilebilen küçük bir pencereye dönüşebiliyor. Kullanıcılar tek bir dokunuşla küçük pencere modları arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Akıcılık konusunda da önemli geliştirmeler sunan güncelleme, RAM Saver ile birden fazla uygulamanın hızlı başlatılması için 600 MB’a kadar alan açıp Genişletilmiş RAM 3.0 ile de daha fazla uygulamanın arka planda etkin olmasını sağlıyor.

    Vivo Funtouch OS 14 ile gelen yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Video düzenleme araçlarıyla yaratıcılık dorukta

    Kullanıcılar videoları 60 FPS’de 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarabilirken video düzenleme için de 25 yeni filtre kullanabiliyor. Funtouch OS 14, gelişmiş albüm tarama ve görüntüleme deneyimi ile de kullanıcıların video oynatma hızını ayarlamasına, oynatmayı döngüye almasına, tam ekran oynatmanın keyfini çıkarmasına veya ekran görüntüleri almasına olanak tanıyor. 

    Kişisel bilgileri ve güvenlik konusunda kullanıcıların içi artık ferah

    Bu yeni sürümde cihazlarını paylaşırken kullanıcıların kişisel bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlıyor. Yeni Akıllı Yansıtma özelliği sayesinde kullanıcılar bildirim çubuğunun açılmasıyla kişisel bilgilerinin yanlışlıkla açığa çıkmasından endişe etmeden ekranlarını gönül rahatlığıyla paylaşabiliyor. Kullanıcıların gizli fotoğrafları da artık ek bir şifre doğrulama adımıyla korunuyor.

    Funtouch OS 14, Kasım ayından itibaren vivo akıllı telefon modellerine iletilmeye başlanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cipro ishale iyi gelirmi futbol altyapı maaşları direksiyon dersine gitmezsek ne olur tc kimlik numarası 1 ile başlayanlar izmir almanca kursu tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız