Forex Nedir? [ADVERTORIAL]

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Bir zamanlar bankaların kendi aralarında yaptıkları döviz işlemlerinden doğan forex piyasası, günümüzün en büyük ve en dinamik piyasası olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın her köşesinden, her eğitim ve meslek seviyesinden ve farklı gelir gruplarından gelen yatırımcıların yatırım yaptığı forex piyasasında altın, buğday ve petrol gibi dünya ekonomisine yön veren emtiaların yanında Apple, BNP Parnibas, Coca-Cola, General Motors, Google ve Microsoft gibi global şirketlerin hisse senetleri, China 50, Dow Jones 30 ve Nasdaq 100 gibi uluslararası borsa endeksleri işlem görüyor.

Tüm bu ürünlerin yanında, dünyanın en büyük döviz piyasası olan forex’te Amerikan doları, euro, Japon yeni ve Macar frontisi gibi 40’dan fazla döviz paritesinde de yatırım imkanı mevcut. Hem de bu işlemlerin hepsi komisyon ve benzeri giderler olmadan daha düşük maliyet avantajı ile yapılabiliyor.

Forex piyasasının yatırımcısına sunduğu avantajlar ise;

5/24 açık piyasa:

Hafta içi her gün, 24 saat açık olan forex piyasasında tüm dünya piyasalarındaki oluşacak olumlu olumsuz tüm gelişmeler avantaja çevirebilirsiniz.

Çift yönlü işlem:

Piyasalardaki fiyatlar hem yükselirken hem de düşerken çift yönlü işlem yapılabilmesi sayesinde, farklı yatırım fırsatları yakalayabilirsiniz.

Kaldıraç:

Forex piyasasının yatırımcısına sunduğu en büyük avantaj olan kaldıraçta, küçük meblağlarla bile, yatırdığınız teminatın 100 katına kadar işlem yapabilirsiniz. Kaldıracın yatırımlara etkisini aşağıda vereceğimiz örnek üzerinden gösterelim.

Cebinizdeki 1.000 dolarla fiyatı 50 dolardan petrol almak istediğiniz düşünelim; kaldıraç kullanmadan işlem yaptığımızda 1.000 dolar ile 20 varil petrol alabilirsiniz. Petrolün birim fiyatı 5 dolar artıp 55 dolara çıktığında ise bu işlem sonunda ise 20 varil x 5$= 100 dolar yatırım getiriniz olur.

Eğer bu işlemde 1/50 kaldıraç kullanmış olsaydınız; 1/50 kaldıraçla öncelikle yatırmanız gereken teminat miktarını hesaplayalım. Hesaplamadan önce petrolde 1 lotun 1.000 birime, 1 birimin de 1 varile eşit olduğunu belirtelim. Az önceki örnekteki gibi, 1.000 dolarınızla fiyatı 50 dolardan petrol almak istediğiniz düşünelim; bu durumda forex’te petrolde 1 lotluk işlem gerçekleştirdiği zaman 1.000 varillik bir pozisyon alınabilir. Dolayısı ile alınan pozisyonda 1’e 50 kaldıraç kullandığı zaman ihtiyaç duyulan teminatın 50.000/50= 1.000 dolar olması yeterlidir. Başka bir ifade ile 1.000 dolar teminat ile 50.000 dolarlık petrol işlemi gerçekleştirilebilirsiniz.

Bu durumda da petrolün fiyatı 55 dolara çıktığında, 1/50 kaldıraç sayesinde 1.000 dolarımızla aldığımız 1.000 varil petrolü sattığımızda 5.000 dolar yatırım getirisi elde edersiniz. Kısaca forex piyasasındaki kaldıraç özelliği ile daha az sermayeyle yüksek gelir fırsatını yakalayabilirsiniz. Tabi ki aynı oranda da kaybetme riski olması daha dikkatli yatırım stratejileri geliştirmenizi gerekli kıldığını unutmamalısınız.

Forex’e nasıl yatırım yapılır?

Çift yönlü işlem ve kaldıraç özelliği sayesinde, yatırımcısına önemli fırsatlar sunan forex piyasasında yatırımlarınıza nasıl başlayabilirsiniz?

Forex piyasasında yatırımlarınıza başlamak için Sermaye Piyasa Kurulu’ndan (SPK) lisanslı bir aracı kurumda yatırım hesabı oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra seçtiğiniz aracı kurumun sağladığı eğitim ve seminer olanaklarından yararlanarak, forex piyasası hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Aracı kurumu seçerken nelere dikkat edilmeli?

Daha öncede söylediğimiz gibi öncelikle seçtiğiniz aracı kurumun SPK tarafından lisanslı olup, olmadığını mutlaka kontrol edin. Daha sonra aracı kurumun verdiği eğitim hizmetlerini ve bu hizmetlerin kalitesine bakın, çünkü forex piyasasında ne kadar çok deneyim elde ederseniz, stratejilerinizin başarı oranı o kadar artacaktır. Dolayısıyla aracı kurumun yatırımcıyı gerçek koşullarda piyasaya hazırlayacak ücretsiz deneme hesap hizmeti sunması ve yatırımcının finansal bilgi seviyesine yüksek katkı sağlaması önemlidir.

Seçtiğiniz aracı kurumun güçlü mali ve teknolojik altyapıya sahip olmasına, yetişmiş uzman personeli sayısı ve hizmetlerine, sunduğu Forex işlem platformlarının global rekabette üstünlük sağlayacak güncellikte olmasına dikkat etmelidir.

Neden GCM Forex’i seçmelisiniz?

Forex piyasasında bilgi güçtür, prensibi ile hareket eden yatırımcı dostu ve ödüllü GCM Forex’i yatırımlarınız için seçtiğiniz zaman sadece ayrıcalıklı yatırımcılar arasında olmayacaksınız. Aynı zamanda sektör profesyonelleri tarafından e-kitaplar, videolardan oluşan GCM Forex’in zengin kütüphanesine de ulaşma imkanını bulacaksınız. Forex piyasasının lider kuruluşlarından olan GCM Forex’in alanında uzman profesyonellerinin her seviye yatırımcı için hazırladığı 100’lerce eğitim videosu, canlı webinarlar ile piyasa deneyim ve bilginizi arttırabilirsiniz.

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NOT: 2016 1. çeyrek müşteri kar/zarar: %25.31 / %74.69

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