Forum üyelerimizin geri dönüşleriyle geliştirilen ScrapBox Notes, desteklerinizi bekliyor!

Forumuzun eski üyelerinden @soralalp (Mehmetcan Oralalp) tarafından iOS için geliştirilen ve birçok aşamasında üyelerimizin geri dönüşleriyle zenginleşen ScrapBox Notes, bu sefer düzenlenen uygulama yarışmasında desteklerinizi bekliyor.

Gelişmiş not tutma yetenekleriyle muadillerinden ayrılmayı başaran ScrapBox Notes, tamamen Türk yapımı olan sayılı başarılı uygulamaların başında geliyor. Mehmetcan Oralalp’in geliştirdiği uygulama, çizim yaparak, görsel, konum bilgisi ve ses dosyaları ekleyerek oluşturduğunuz notları, herhangi bir sınır olmadan saklamanızı sağlıyor.

ScrapBox Notes’un yetenekleri 1,79 TL’lik Premium üyelik seçeneği ile daha da artıyor. Örneğin evdiklerinizle ortak notlar düzenlemenizi imkan sunarak, bu sayede örneğin üniversite öğrencilerinin ortak not tutması ya da eşinizle ortak alışveriş listesinin hazırlanması gibi birçok durumda büyük kolaylık sağlıyor. Dahası, kullanıcılar istedikleri notları Twitter gibi önde gelen sosyal ağlarda paylaşabiliyor.

ScrapBox Notes’un son zamanlardaki çıkışında Forum DH üyelerinin ile Mehmetcan Oralalp’in ortak çalışmasının önemli bir payı var. Oralalp, Scrapbox Notes’un test çalışmalarını 60’a yakın Forum DH üyesi ile yürütmüş; uygulama yayınlandıktan sonra da 120’den fazla üyeye ücretsiz Premium hesap tanımlayarak uygulamanın her sürümde daha da zenginleşmesinde geri bildirim ağı yaratmıştı.

İşte bu başarılı not alma uygulaması ScrapBox Notes’un Forum DH üyelerinin desteğine bir kez daha ihtiyacı var; ama bu sefer bir uygulama yarışması için.

İndir.com’un düzenlediği uygulama yarışmasında uygulamalar, sosyal medyadaki paylaşım sayılarına göre sıralanıyor. Bu sıralamada ilk 10’a giren uygulamalar, alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmede ipi göğüsleyen uygulamanın geliştiricisi, teknolojinin kalbinin attığı yer olan Silikon Vadisi’ne 1 haftalık ziyaret ve orada temaslarda bulunma fırsatına erişecek.

Eğer bu yarışmada, Forum DH’nin her aşamasında imzası bulunan ScrapBox Notes’un ipi göğüslemesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız tanıtım sayfasında ScrapBox Notes’u Facebook, Twitter ya da Google+ üzerinden paylaşmanız. Forum DH üyelerinin desteğiyle ScrapBox Notes’un, yetenekleriyle muadillerinden ayrıldığı gibi, yarışmadaki uygulamalar arasında da sıyrılacağından şüphemiz yok.

ScrapBox Notes Yarışma Sayfası

Editörün Notu: ScrapBox Notes’la ilgili hazırladığımız inceleme yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Uygulama ile ilgili geri dönüşler içinse ScrapBox Notes’un Forum DH iPhone bölümündeki konusunu ziyaret edebilirsiniz.