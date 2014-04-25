Forum üyelerimizin geri dönüşleriyle geliştirilen ScrapBox Notes, desteklerinizi bekliyor!

Forumuzun eski üyelerinden @soralalp (Mehmetcan Oralalp) tarafından iOS için geliştirilen ve birçok aşamasında üyelerimizin geri dönüşleriyle zenginleşen ScrapBox Notes, bu sefer düzenlenen uygulama yarışmasında desteklerinizi bekliyor.
Gelişmiş not tutma yetenekleriyle muadillerinden ayrılmayı başaran ScrapBox Notes, tamamen Türk yapımı olan sayılı başarılı uygulamaların başında geliyor. Mehmetcan Oralalp’in geliştirdiği uygulama, çizim yaparak, görsel, konum bilgisi ve ses dosyaları ekleyerek oluşturduğunuz notları, herhangi bir sınır olmadan saklamanızı sağlıyor.
ScrapBox Notes’un yetenekleri 1,79 TL’lik Premium üyelik seçeneği ile daha da artıyor. Örneğin evdiklerinizle ortak notlar düzenlemenizi imkan sunarak, bu sayede örneğin üniversite öğrencilerinin ortak not tutması ya da eşinizle ortak alışveriş listesinin hazırlanması gibi birçok durumda büyük kolaylık sağlıyor. Dahası, kullanıcılar istedikleri notları Twitter gibi önde gelen sosyal ağlarda paylaşabiliyor.
ScrapBox Notes’un son zamanlardaki çıkışında Forum DH üyelerinin ile Mehmetcan Oralalp’in ortak çalışmasının önemli bir payı var. Oralalp, Scrapbox Notes’un test çalışmalarını 60’a yakın Forum DH üyesi ile yürütmüş; uygulama yayınlandıktan sonra da 120’den fazla üyeye ücretsiz Premium hesap tanımlayarak uygulamanın her sürümde daha da zenginleşmesinde geri bildirim ağı yaratmıştı.
İşte bu başarılı not alma uygulaması ScrapBox Notes’un Forum DH üyelerinin desteğine bir kez daha ihtiyacı var; ama bu sefer bir uygulama yarışması için.
İndir.com’un düzenlediği uygulama yarışmasında uygulamalar, sosyal medyadaki paylaşım sayılarına göre sıralanıyor. Bu sıralamada ilk 10’a giren uygulamalar, alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmede ipi göğüsleyen uygulamanın geliştiricisi, teknolojinin kalbinin attığı yer olan Silikon Vadisi’ne 1 haftalık ziyaret ve orada temaslarda bulunma fırsatına erişecek.
Eğer bu yarışmada, Forum DH’nin her aşamasında imzası bulunan ScrapBox Notes’un ipi göğüslemesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız tanıtım sayfasında ScrapBox Notes’u Facebook, Twitter ya da Google+ üzerinden paylaşmanız. Forum DH üyelerinin desteğiyle ScrapBox Notes’un, yetenekleriyle muadillerinden ayrıldığı gibi, yarışmadaki uygulamalar arasında da sıyrılacağından şüphemiz yok.
ScrapBox Notes Yarışma Sayfası
Editörün Notu: ScrapBox Notes’la ilgili hazırladığımız inceleme yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Uygulama ile ilgili geri dönüşler içinse ScrapBox Notes’un Forum DH iPhone bölümündeki konusunu ziyaret edebilirsiniz.
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sen geliştir bi tane hayrına uğraş güzelce onu kullanalım ücretsiz ?
Öncelikle hepinize desteğiniz için gönülden teşekkür ediyorum, bizim gibi arkadaşlar için desteğinizin önemini açıklamadan önce eleştiren arkadaşları da kırmadan bir konuya açıklık getirmek isterim. ScrapBox Notes uygulaması kişisel olarak ciddi maddi sıkıntılar yaşadığım bir dönemin içerisinde tamamen insanların hayatını kolaylaştırmasını amaçlayarak ve uzun çalışmalar sonucunda oluşmaya başladı. Alternatif not programları yalnızca bulutta not saklamak için bile aylık ücret isterken, ScrapBox, App Store'da seçilebilen en düşük maliyetle bulutta sınırsız not saklama, notlar ile mesajlaşma ve notları anı olarak haritaya bırakma özelliklerini kullanıcılarına sunmaya başladı. Elimden gelse seve seve ücretsiz yapabileceğim programın tam sürümünün istediği bu miktar tamamen internet depolama maliyetlerini karşılayabilmek amaçlıydı. Ücretsiz yapılırsa çok fazla kitlelere ulaşabileceğini bilmeme rağmen bir takım zorluklardan dolayı bu mümkün olmadı. Bu ücreti ödemek istemeyen kullanıcılar da bulutta not saklama ve not paylaşımı dışında tüm özellikleri kullanabiliyorlar zaten. Bunları bir kenara bırakırsak size şunu belirtmek isterim ki girişimcilik serüveni birçok insan için çok zorlu bir süreç. Derdinizi anlatma çabası, geliştirme yolunda önünüze çıkan engeller kimi zaman caydırıcı olmanın ötesine geçip aileleri parçalayabiliyorlar. Kararlı olmak bu sürecin en önemli başlangıcı. Bana destek oldukları için DonanımHaber ailesine, üyeleri ve çalışanları kapsayarak çok teşekkür ediyorum. Size verebileceğim bir söz varki bu da yarışmayı kazanırsam gideceğim Silikon Vadisi'nde gerekli bağlantıları sağlayıp, ülkemde yazılım sektörünün önem kazanması adına elimden geleni yapacağımdır. Bir önceki projem Dünya'da ilk defa ülkemizde yapılmasına rağmen aksilikler sonrası kapanmış ve Silikon Vadisi tarafından kopyalanmıştı. Ancak bu olay gerçekleştiğinde siz arkadaşlarımın desteğine başvurmamıştım. Şimdi ise benim için çok önemli bir süreç başlıyor. Emin olabilirsinizki desteğinizi kendi adıma değil zekamızı, emeğimizi ve geleceğimizi yurt içinde ve dışında ispatlamak için yorulmadan çalışacağıma inandığım için istiyorum. Yarışma sonucu olumlu bir şekilde sonuçlanırsa programın ivedi bir şekilde ücretsiz olacağını ve diğer platformlara yayılacağını da bilmenizi isterim. Bana aile ve destekçi olduğunuz için hepinize tekrar teşekkür ederim. İyi forumlar dilerim
Amacım tartışmak değil ama kişinin hakkını yiyorsunuz. Adam forumda 90ın üzerinde kişinin udid kaydını yaparak program AppStoreda yerini almadan denettirdi. Onunla yetinmedi program AppStoreda yerini alınca forumda birçok kişiye(yer almadan önce deneyenler harici) ücretsiz hesap dağıttı. Donanımhaberde en az 200 kişinin ücretsiz hesabı var. Önce kişinin neler yaptığına dikkatli bakalım, hakkını yemeyelim insanın... Bu arada test aşamasından beri takip ettiğim yararlı bir uygulama;)