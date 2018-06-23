Fossil Group'un yeni Wear OS akıllı saatleri yolda

Google'ın Wear OS işletim sistemiyle çalışan akıllı saatler Apple’ın watchOS platformu ile güçlendirilmiş modellere kıyasla daha az pazar payına sahip olabilir ancak bu durum üreticilerin her sene yeni modeller çıkarmasını engellemedi.

Ayrıca Bkz.

"Apple, iPhone X'dan kablolu şarj sistemini kaldırabilir"

Skagen, Misfit, Micahel Kors ve elbette Fossil'in sahibi olan Fossil Group, ABD Federal İletişim Kurulu'na (FCC) bir dizi giyilebilir ürün sundu. Akıllı saatler DW6, DW7 ve DW8 olarak etiketlenmiş durumda.

NFC teknolojisi ile gelecekler

DW7'nin ayrıca alt kimlik (ID) etiketi taşıyan yedi çeşidinin olduğu belirtiliyor. Bu varyantların hepsi aynı donanım özelliklerine sahip olsalar da pazarlama açısından farklı kasa, malzeme ve kayışlarla sunulacaklar.

Yeni akıllı saatlerdeki en büyük güncelleme şüphesiz ki NFC teknolojisi ile donatılmaları olacak. Yani Google Pay ve diğer temassız ödeme yöntemlerinden yararlanabilecekler.

https://www.reddit.com/r/WearOS/comments/8sunu9/4th_generation_fossil_watch_hits_the_fcc/