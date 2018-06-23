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Fossil Group'un yeni Wear OS akıllı saatleri yolda

Fossil, Skagen, Misfit ve Micahel Kors gibi markaları bünyesinde barındıran Fossil Group, Wear OS ile güçlendirilmiş yeni akıllı saatlerini çok yakında piyasaya sürecek.
11 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın Wear OS işletim sistemiyle çalışan akıllı saatler Apple’ın watchOS platformu ile güçlendirilmiş modellere kıyasla daha az pazar payına sahip olabilir ancak bu durum üreticilerin her sene yeni modeller çıkarmasını engellemedi.
Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone X'dan kablolu şarj sistemini kaldırabilir"
Skagen, Misfit, Micahel Kors ve elbette Fossil'in sahibi olan Fossil Group, ABD Federal İletişim Kurulu'na (FCC) bir dizi giyilebilir ürün sundu. Akıllı saatler DW6, DW7 ve DW8 olarak etiketlenmiş durumda.

NFC teknolojisi ile gelecekler

DW7'nin ayrıca alt kimlik (ID) etiketi taşıyan yedi çeşidinin olduğu belirtiliyor. Bu varyantların hepsi aynı donanım özelliklerine sahip olsalar da pazarlama açısından farklı kasa, malzeme ve kayışlarla sunulacaklar.
Yeni akıllı saatlerdeki en büyük güncelleme şüphesiz ki NFC teknolojisi ile donatılmaları olacak. Yani Google Pay ve diğer temassız ödeme yöntemlerinden yararlanabilecekler.

https://www.reddit.com/r/WearOS/comments/8sunu9/4th_generation_fossil_watch_hits_the_fcc/ Yorum Yaz
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deepkurt 11 ay
Michael Kors MKT5036 akıllı saatini eşim kullanıyor, çok memnun. Çok şık duruyor ve çok dikkat çekiyor.
Güzel bir erkek modeli çıkartırlarsa, ben de Stratos 2'den geçebilirim...
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fhrstw 11 ay
Saatleri çok sağlam saatler
Çok ucuz kalitelerine kıyasla
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ÇatlakMerlin 11 ay
Fossil'in tarzı ve şıklığı akıllı saatlerin teknolojisi ile buluşursa ortaya elbette çok kaliteli bir iş çıkar. Bu da teknolojiyle şıklığı aynı anda isteyen benim gibi kullanıcılar için çok iyi bir gelişme.
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