Apple, iPhone X'dan kablolu şarj sistemini kaldırabilir

Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre Apple, iPhone X'teki Lightning portunu kaldırmayı düşünüyor. Deneyimli editör Apple tasarımcılarının en nihayetinde yıllar sürecek olsa bile "iPhone'daki harici bağlantı noktalarının ve tuşların çoğunu kaldırmayı" planladıklarını belirtti. Gurman'ın konuyla ilgili şu ifadeleri dikkat çekiyor:

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"iPhone X geliştirilirken Apple, kablolu şarj sistemini tamamen ortadan kaldırmayı düşündü. Kablosuz şarj hala geleneksel yöntemlerden daha yavaş olduğu için bu yapılamadı. Yeni iPhone'ların kutusuna kablosuz şarj cihazının da dahil edilmesi telefonların fiyatını önemli ölçüde artıracak".

Apple'ın hedefi kablosuz gelecek

Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive, hedeflerinin "tek parça cam" gibi gözüken iPhone tasarlamak olduğunu söylemişti. Şirketin "kablosuz bir gelecek" yaratmayı planladığını bildiğimiz için Lightning konektörünün kaldırılacağını öğrenmek pek sürpriz olmadı.

Apple’ın AirPods ve AirPower ürünlerinde W1 ve W2 kablosuz yongaları yer alıyor. Teknoloji devi iPhone 7 modelinden 3.5 mm kulaklık girişini çıkararak kullanıcıları kablosuz kulaklıklara yönlendirecek bir karar almıştı.

Apple'ın tüketicilere sunulacak ürünlerinde hiçbir zaman görmeyebileceğimiz çok sayıda fikri kendi içerisinde değerlendirdiğini biliyoruz. Bu noktada iPhone'lardaki Lightning konektörü en az birkaç yıl daha varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Ayrıca şirketin 2018'de piyasaya süreceği iPhone'ların kutusuna 18 watt’lık bir hızlı şarj adaptörü ve USB-C’den Lightning’e dönüştürücü bir kablo dahil edeceği de gelen haberler arasında.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-21/why-apple-s-airpower-wireless-charger-is-taking-so-long-to-make