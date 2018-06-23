Apple, iPhone X'dan kablolu şarj sistemini kaldırabilir

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Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre Apple, iPhone X'teki Lightning portunu kaldırmayı düşünüyor. Deneyimli editör Apple tasarımcılarının en nihayetinde yıllar sürecek olsa bile "iPhone'daki harici bağlantı noktalarının ve tuşların çoğunu kaldırmayı" planladıklarını belirtti. Gurman'ın konuyla ilgili şu ifadeleri dikkat çekiyor:Ayrıca Bkz. "Çentiği tarihe gömen Vivo bu kez Face ID'yi alt edecek bir teknoloji geliştirdi"
"iPhone X geliştirilirken Apple, kablolu şarj sistemini tamamen ortadan kaldırmayı düşündü. Kablosuz şarj hala geleneksel yöntemlerden daha yavaş olduğu için bu yapılamadı. Yeni iPhone'ların kutusuna kablosuz şarj cihazının da dahil edilmesi telefonların fiyatını önemli ölçüde artıracak".
Apple'ın hedefi kablosuz gelecek
Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive, hedeflerinin "tek parça cam" gibi gözüken iPhone tasarlamak olduğunu söylemişti. Şirketin "kablosuz bir gelecek" yaratmayı planladığını bildiğimiz için Lightning konektörünün kaldırılacağını öğrenmek pek sürpriz olmadı.
Apple’ın AirPods ve AirPower ürünlerinde W1 ve W2 kablosuz yongaları yer alıyor. Teknoloji devi iPhone 7 modelinden 3.5 mm kulaklık girişini çıkararak kullanıcıları kablosuz kulaklıklara yönlendirecek bir karar almıştı.
Apple'ın tüketicilere sunulacak ürünlerinde hiçbir zaman görmeyebileceğimiz çok sayıda fikri kendi içerisinde değerlendirdiğini biliyoruz. Bu noktada iPhone'lardaki Lightning konektörü en az birkaç yıl daha varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Ayrıca şirketin 2018'de piyasaya süreceği iPhone'ların kutusuna 18 watt’lık bir hızlı şarj adaptörü ve USB-C’den Lightning’e dönüştürücü bir kablo dahil edeceği de gelen haberler arasında.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-21/why-apple-s-airpower-wireless-charger-is-taking-so-long-to-make Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kötü ihtimal kablosuz mat kendinden kablolu olur. Bu durumda sık sık matın dibinden kopmalar olur yeni mat alırız.
Ama her durumda o matı yanımızda gezdirmek zorunda kalacağız. Kablolu kulakliklara da veda edeceğiz.
Apple dayatmalari fikrine katilmiyorum. Kablosuz sarj cihazi buyuk rahatlik. isyerinde telefonu masanin uzerine koyup kablo baglamadan sarj edebilmek, istediginiz zaman kabloyla ugrasmadan alabilmek, isiniz bittiginde tekrar masanin uzerine koyup sarja devam edebilmek ornegin, bunlar buyuk rahatlik. Eskiden radyasyon olayini dusunuyordum kablosuz sarj cihazinda, fakat kablolu sarj cihazi da induksiyon akimiyla calisip aradaki magnetik alan degisiminden istenilen voltajda elektrik uretiyor, dolayisiyla kablosuz sarjin daha fazla radyasyon yaydigini da sanmiyorum.
Bence yeni teknolojilere acik olmak gerekir. Kablosuz sarj cihazi Apple'a ozgu birsey degil, daha onceden Samsung kablosuz sarj cihazini destekliyordu. Apple bir adim ileri giderek normal sarj destegini kaldirdi, cok da dogru birsey yapti bence cunku kablolu sarj insani cok kisitlayan birsey zaten. Telefonu sarj ederken kullanmak isteyince sarj baglantisi bir yere carpip telefonun icinde kirilsa problem, sarj cihazini cikartip takmak dikkat istiyor ayrica. Halbuki sadece kablosuz sarj cihazini desteklemesi ne guzel, telefon tek parca bir butun olacak, kasa yuzeyi bir sarj soketiyle bolunmemis olacak, mekanik dugmelerin de kaldirilacagi soyleniyor, bu da cok guzel birsey. En sevmedigim sey de titresime alma dugmesiydi, en cok onun kaldirilmasini isterim.
Sadece tereddüt edilen nokta bunlar üzerinden milleti yolmaya çalışması.
lightning kaldırınca şarjı sadece pad ile olmak zorunda. benim evde şarj aletim var, işte şarj aletim var, arabada araç şarj aleti var. şimdi ben ya hepsine ayrı ayrı şarj padi alıcam yada telefonum milimalst olsun diye hamal gibi şarj pad'ini yanımda taşıcam. parayla rezil olmak böyle bişey olsa gerek.
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