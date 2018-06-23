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Apple, iPhone X'dan kablolu şarj sistemini kaldırabilir

Mark Gurman, Apple'ın iPhone X'dan Lightning portunu kaldırmayı düşündüğünü belirtti. Böylelikle yeni iPhone'ların kutusuna bir de kablosuz şarj cihazının dahil edilmesi fiyatları artıracak.
11 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre Apple, iPhone X'teki Lightning portunu kaldırmayı düşünüyor. Deneyimli editör Apple tasarımcılarının en nihayetinde yıllar sürecek olsa bile "iPhone'daki harici bağlantı noktalarının ve tuşların çoğunu kaldırmayı" planladıklarını belirtti. Gurman'ın konuyla ilgili şu ifadeleri dikkat çekiyor:
Ayrıca Bkz. "Çentiği tarihe gömen Vivo bu kez Face ID'yi alt edecek bir teknoloji geliştirdi"
"iPhone X geliştirilirken Apple, kablolu şarj sistemini tamamen ortadan kaldırmayı düşündü. Kablosuz şarj hala geleneksel yöntemlerden daha yavaş olduğu için bu yapılamadı. Yeni iPhone'ların kutusuna kablosuz şarj cihazının da dahil edilmesi telefonların fiyatını önemli ölçüde artıracak".

Apple'ın hedefi kablosuz gelecek

Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive, hedeflerinin "tek parça cam" gibi gözüken iPhone tasarlamak olduğunu söylemişti. Şirketin "kablosuz bir gelecek" yaratmayı planladığını bildiğimiz için Lightning konektörünün kaldırılacağını öğrenmek pek sürpriz olmadı.
Apple’ın AirPods ve AirPower ürünlerinde W1 ve W2 kablosuz yongaları yer alıyor. Teknoloji devi iPhone 7 modelinden 3.5 mm kulaklık girişini çıkararak kullanıcıları kablosuz kulaklıklara yönlendirecek bir karar almıştı.
Apple'ın tüketicilere sunulacak ürünlerinde hiçbir zaman görmeyebileceğimiz çok sayıda fikri kendi içerisinde değerlendirdiğini biliyoruz. Bu noktada iPhone'lardaki Lightning konektörü en az birkaç yıl daha varlığını sürdürecek gibi görünüyor. Ayrıca şirketin 2018'de piyasaya süreceği iPhone'ların kutusuna 18 watt’lık bir hızlı şarj adaptörü ve USB-C’den Lightning’e dönüştürücü bir kablo dahil edeceği de gelen haberler arasında.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-21/why-apple-s-airpower-wireless-charger-is-taking-so-long-to-make Yorum Yaz
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flowerhorn 11 ay en beğenilen
Yanımızda kablosuz şarj standını mı gezdireceğiz ?
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Escapetolife 11 ay
Çok mantıklı böylece her telefon alana birde AirPods satabilirler.
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zdniz 11 ay
Yakında höporleride kaldırır lar telefonlar incelsin diye jack gitti ama incelme bi yana dursun dahada kalınlaştılar:D Adamların amacı daha fazla aksesuar satmak. Bana göre cihazlar için tek gereksiz şey simkart onu kaldırmaları gerekiyo e-sim bi yaygınlaşamadı...
Yakında höporleride kaldırır lar telefonlar incelsin diye jack gitti ama incelme bi yana dursun dahada kalınlaştılar:D Adamların amacı daha fazla aksesuar satm...
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kymelria 11 ay
Iyi ihtimal Kablosuz mata lightning kablo ile guc veririz.
Kötü ihtimal kablosuz mat kendinden kablolu olur. Bu durumda sık sık matın dibinden kopmalar olur yeni mat alırız.
Ama her durumda o matı yanımızda gezdirmek zorunda kalacağız. Kablolu kulakliklara da veda edeceğiz.
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Txrboz 11 ay
fiyatlar zaten fazla bu da olursa iyice abartırlar
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speed001 11 ay
Mümkün olabilir mi bilmiyorum telefonların Wi-fi veya baz istasyonu veya başka sinyal yayicilardan enerji alabileceği bir durum olursa ağır batarya ve şarja takma veya bir standart üzerine bırakma olayı biter.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Şimdiye kadar kablosuz şarjın yaygınlaşmaması çok ilginç bence. Wi fi kaç yıldır var ve yaygın ama hala şarj işinde kablolar arasında resmen boğuluyoruz.
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smart1978 11 ay
Hareket halinde iken powerbank kullanmak tamamen imkansiz olacaktir.... Bu sefer kablosuzu kabloluya ceviren kiliflarla mi tureyecek ? Yeni tuketim cilginligi argumanlari ! Apple dayatmalari ... Hic sevmiyorum ...
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csh 11 ay smart1978
Hareket halindeyken sarj etmek kablolu powerbank ile de daha kolay degil ki. Bir omuz cantasinda sarj ediyorsaniz zaten omuz cantasinda kablosuz powerbank de kullanabilirsiniz. Sarj cihazi ile telefonu yan yana koymaniz yeterli olacaktir. Belki kablosuz powerbank cihazinin telefonun ayrilmamasini saglayan klipsleri de olabilir bazi markalarda.
Apple dayatmalari fikrine katilmiyorum. Kablosuz sarj cihazi buyuk rahatlik. isyerinde telefonu masanin uzerine koyup kablo baglamadan sarj edebilmek, istediginiz zaman kabloyla ugrasmadan alabilmek, isiniz bittiginde tekrar masanin uzerine koyup sarja devam edebilmek ornegin, bunlar buyuk rahatlik. Eskiden radyasyon olayini dusunuyordum kablosuz sarj cihazinda, fakat kablolu sarj cihazi da induksiyon akimiyla calisip aradaki magnetik alan degisiminden istenilen voltajda elektrik uretiyor, dolayisiyla kablosuz sarjin daha fazla radyasyon yaydigini da sanmiyorum.
Bence yeni teknolojilere acik olmak gerekir. Kablosuz sarj cihazi Apple'a ozgu birsey degil, daha onceden Samsung kablosuz sarj cihazini destekliyordu. Apple bir adim ileri giderek normal sarj destegini kaldirdi, cok da dogru birsey yapti bence cunku kablolu sarj insani cok kisitlayan birsey zaten. Telefonu sarj ederken kullanmak isteyince sarj baglantisi bir yere carpip telefonun icinde kirilsa problem, sarj cihazini cikartip takmak dikkat istiyor ayrica. Halbuki sadece kablosuz sarj cihazini desteklemesi ne guzel, telefon tek parca bir butun olacak, kasa yuzeyi bir sarj soketiyle bolunmemis olacak, mekanik dugmelerin de kaldirilacagi soyleniyor, bu da cok guzel birsey. En sevmedigim sey de titresime alma dugmesiydi, en cok onun kaldirilmasini isterim.
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crash95 11 ay
eee??? Bilgisayara bağlamam gerektiği durumlarda nasıl bağlayacağım?
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csh 11 ay crash95
Bluetooth uzerinden bilgisayara baglanabilir.
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Salvador_Limones 11 ay crash95
kablosuz-usb dönüştürücü aparat ile tabi ki. sadece $99
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eulogy 11 ay
Vallaha bana göre apple'ın iphonelar üzerinde son 5 yılda yaptığı en doğru iş olur bu.
Sadece tereddüt edilen nokta bunlar üzerinden milleti yolmaya çalışması.
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esmerbuyucu 11 ay
Apple'ın minimalizm anlayışına göre kablosuz bir gelecek olacağı zaten belliydi. 2020 model iPhone'larda giriş kalkacaktır. Sim kartı girişi de Apple Watch'ta nasılsa öyle olacak. Kutudan kulaklık yerine kablosuz şarj matı çıkacak.
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Fenomenon 11 ay esmerbuyucu
milimalistlikle alakası yok. "milleti nasıl düdüklerim"le alakası var.
lightning kaldırınca şarjı sadece pad ile olmak zorunda. benim evde şarj aletim var, işte şarj aletim var, arabada araç şarj aleti var. şimdi ben ya hepsine ayrı ayrı şarj padi alıcam yada telefonum milimalst olsun diye hamal gibi şarj pad'ini yanımda taşıcam. parayla rezil olmak böyle bişey olsa gerek.
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deoks 11 ay
bu kadar da saçmalamazlar bence.
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zdniz 11 ay
Yakında höporleride kaldırır lar telefonlar incelsin diye jack gitti ama incelme bi yana dursun dahada kalınlaştılar:D Adamların amacı daha fazla aksesuar satmak. Bana göre cihazlar için tek gereksiz şey simkart onu kaldırmaları gerekiyo e-sim bi yaygınlaşamadı...
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