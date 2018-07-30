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Akıllı telefonunuzu kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlarımızın içine her gün yeni bir teknoloji ekleniyor. Peki bu teknolojiler kullanım kolaylığını ne derece etkiliyor? İşte size bazı ipuçları:
9 ay
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9
Cep Telefonu Diğer
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Akıllı telefonunuzu kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları
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Her geçen gün daha da ileri teknolojilerden beslenen akıllı telefonlarımızın içine HUAWEI ile beraber yapay zeka da eklendi. EMUI 8.1 işlemcili bu yepyeni ve göz alıcı HUAWEI P20 Pro’nuzu daha rahat kullanabilmeniz için işte birkaç ipucu:


1) Her daim baktığımız ara yüzü değiştirmek bir tık uzağımızda

Ana ekranınızdaki uygulamalarınızı dilerseniz birleştirerek bir klasörün içerisinde toplayabilir ya da standart şekilde kullanabilirsiniz. Ayarlarınıza girerek Ekran bölümüne tıklayıp, Başlangıç ekranı stili Standart ya da Çekmece opsiyonlarından seçim sağlayabilirsiniz. Çekmece opsiyonu sayesinde uygulamalarınızı bir klasörde toplayabilirsiniz.

Ekranınızda ne kadar fazla ya da az uygulama görünmesine karar vermek de sizin elinizde. Ana ekranınıza tutarak bastırdığınızda Ayarları seçebilir en alt sağ köşede bulunan Ekran Düzenine tıklayarak bir ekranda kaç tane uygulama görüneceğine karar verebilirsiniz. Böylelikle istediğiniz kadar uygulamayı görebilirsiniz.


2) Pil performansını artırabilmek için birkaç öneri:

Ayarlara tıkladıktan sonra pil seçimi ile ilerlediğimizde üç farklı pil modu gözlemliyoruz: Normal, Güç Tasarruf Modu ve Süper Güç Tasarrufu Modu.

Tahmin edildiği gibi, normal düzeyde pil kullanımı arka plandaki aktiviteleri etkilemiyor ve CPU’yu kısıtlamıyor. Güç tasarrufuna geçtiğinizde ise pil ömrüne az çok bir güç veriliyor ve yükselme gözlemleniyor. Tabii bu seçenekle beraber uygulama aktiviteleri azalıyor, örneğin bildirimler düşüyor ve CPU kısıtlanmaya başlıyor. Süper güç tasarrufu ise pilinizin gerçekten çok düşük olduğunda devreye girmesi gereken bir sistem. Kullanım sürenizi yaklaşık iki kat daha uzatabiliyor. Akıllı telefonunuzu kısıtlı ve basit bir moda çeviren bu tasarruf sistemi aramalar ve SMS uygulamaları gibi basit işlemleri aktif bırakıyor. Acil durumlar ve festivaller gibi zamanlarda çok yardımcı olacağına eminiz! Ekranı aşağı kaydırdığınız zaman bu opsiyonu kısa yolla seçme hakkınız da bulunuyor.

Pil gücünü artırmak için başka bir opsiyonunuz ise, ara yüz renklerini koyulaştırmak. Ayarlarınızın ekran bölümünde bulunan “ara yüz renklerini koyulaştır” opsiyonunu seçerek ekranın parlaklığını düşürebilir ve pil ömrünü uzatabilirsiniz.

3) Ekranlar çoğumuzun gözünü yorabiliyor....

HUAWEI P20 Pro, kullanıcılarına ekran renkleri ve göz rahatlığı için bir sürü opsiyon sunuyor. Göz konforu opsiyonu sayesinde gece vaktinde gözlerimizi rahatsız eden mavi ışık azaltılabiliyor. Bu opsiyonu ayarlar bölümünde ekranın altında bulabilirsiniz. Bu sayede ekran daha sarı gözüküyor. Bu modu her zaman kullanmak istemeyebilirsiniz; fakat dilediğiniz zaman aktive edebilir ya da zamanını programlayabilirsiniz.


Evet, gelelim esas konumuza; ekranımızın istediğimiz renkleri bize vermesi. Herkesin farklı renklere karşı duyarlılığı vardır. Bunun için P20 Pro ekran renklerini dilediğiniz gibi düzenlemeleri için kullanıcılarına bir sürü opsiyon sunuyor. Ayarlardaki ekran bölümünden renk sıcaklığını seçerek dilerseniz sizin için hazırlanmış varsayılan modları kullanabilir (sıcak, canlı, soğuk..) ya da kendi isteğinize göre renk çarkını belirleyebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzu kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları
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4) Çentik olması beni çok rahatsız ediyor!

Bunu diyenler için de çözümümüz var! En üstte bulunan çentik, son model akıllı telefonların yeni moda ikonu oldu. Fakat bu çentik bazı kullanıcılara rahatsızlık verebiliyor. Ayarlardaki ekran bölümüne girerek çentik opsiyonuna tıklayabilir ve bu bölümde çentiğin genişleyerek telefon ekranınızın bir bölümünü kaplamasını ya da olduğu halde kalmasını tercih edebilirsiniz.

5) Telefonumdaki gezinme çubuğunu gizleyebiliyor muyum?

Evet! HUAWEI P20 Pro ile sistem menüsünün altından sistem gezinme opsiyonuna tıklayarak size görsel olarak gösterilen istediğiniz ayarı seçebilir ve gezinme çubuğunun nasıl görüneceğine karar verebilirsiniz. Hatta kilit opsiyonların yerlerini değiştirebilir ve dördüncü bir öğe ekleyebilirsiniz.

6) HUAWEI P20 Pro’umu kullanırken hayatımı kolaylaştıracak başka neler var?

HUAWEI P20 Pro’nuza daha fazla hareket tanımlayabilir ve bu etkileşimle telefonunuzu farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Akıllı asistan ile hareketli kontrol opsiyonu seçebilir veya parmak eklemlerini etkinleştirebilirsiniz. Hareketli kontrolde sizi birisi ararken ya da alarmınız çalarken telefonunuzu ters çevirerek sessize alabilir, yukarı kaldırarak alarm ya da aramanın volümünü artırabilir ya da düşürebilir, kulağınıza götürerek telefona cevap verebilirsiniz.

Parmak eklemlerini kullanıma geçtiğinizde ise, daha sert bir vuruşla telefonunuza yeni bir hayat tanımlayabilirsiniz. Parmak eklemenizi üst üste iki kez ekrana burduğunuzda ekran görüntüsünü kaydedebilir, harf çizerek uygulamaları başlatabilir (K – kamera gibi istediğiniz uygulamaya tanımlama yapabilir) ya da çift ekran kullanmak için ekranınızın ortasından bir çizgi indirebilirsiniz.

Bonus: Ekran kaydetme!

HUAWEI P20 Pro’nuz ile ekran aktivitenizi canlı olarak kaydedebilirsiniz. Bunu etkinleştirmek için dilerseniz iki tane parmak ekleminizi üst üste iki kez ekrana tıklayabilir ya da aynı anda güç düğmesi ile volüm artırma düğmesine basabilirsiniz.

HUAWEI P20 Pro’nuzu kullanım alışkanlıklarınıza göre kolaylıkla özelleştirebilir ve benzersiz kullanıcı deneyiminin keyfini sürebilirsiniz.


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General. 9 ay en beğenilen
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intel7mix 9 ay
huaweiden paralar yatmış
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koyunsavar 9 ay

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Orjinal tasarım var birde kopya var huawei yi ortadan ikiye bölün yarıdan yukarısı iPhone aşağısı Samsung . Arayüz android ios karışımı arkası tamamen bmgk.
Orjinal tasarım var birde kopya var huawei yi ortadan ikiye bölün yarıda...
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DH Misafiri 9 ay
Yeter artık kaliteyi iyice düşürdünüz
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dr20mouse 9 ay
Reklam olduğunu başta belirtseydiniz. Boşuna iki dakika mı harcadım girmek için. Hakkımı helal etmiyorum.
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Xtrud 9 ay
Apple Watch hayat kurtardı tarzında haberşer yaptırması lazım Apple gibi bunlar iş görmüyor Huawei'nin örtülü reklam ve algı yönetimi konusunda Appledan öğrenmesi gereken çok şey var.
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maxmania 9 ay
utanmadan hala haber diye yazıyorlar. ben de boşuna hata olarak reklamları haber olarak gösteriyorlar diye uyarı mesajı yazıyorum. donanımhaber ismi ile alakasız 5. sınıf sitelere dönmüş.
o tarz sitelere dönecekseniz size fikir vereyim bari onu tam yapın;
adblock eklentilerini tanıyan script ekleyin de, reklamları kapatan eklenti kullananlar siteye girmesin.
bu yaptığınızı başka bir ülkede yapsalar; o site reklam denetlemeden ceza yer, kullanıcı kaybeder ve kullanıcılar topa tutar o sitenin yönetimini.
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Whippoorwill 9 ay
Özet: Huawei alın.
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koyunsavar 9 ay

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Orjinal tasarım var birde kopya var huawei yi ortadan ikiye bölün yarıdan yukarısı iPhone aşağısı Samsung . Arayüz android ios karışımı arkası tamamen bmgk.
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Xtrud 9 ay koyunsavar
tstctstc

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Orjinal tasarım var birde kopya var huawei yi ortadan ikiye bölün yarıdan yukarısı iPhone aşağısı Samsung . Arayüz android ios karışımı arkası tamamen bmgk.

Ne güzel işte her ikisininde işe yarar yanlarını almış gayet mantıklı.
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intel7mix 9 ay
huaweiden paralar yatmış
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General. 9 ay en beğenilen
Reklamlar
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