BMW beş yıl içinde 40 yeni model piyasaya sürecek

BMW, önümüzdeki beş yıl içinde 40 yeni ve güncellenmiş model piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bavyeralı marka görkemli planlarını Las Vegas'ta düzenlenen bir bayi konferansında açıkladı. Ayrıca katılımcılara geleceğin elektrikli otomobillerinin konseptleri gösterildi.
2024 yılından itibaren elektrikli modellere odaklanacak BMW, Tesla da dahil olmak üzere küresel elektrikli otomobil üreticileri için ciddi bir rakip haline gelecek. Bununla birlikte şirket içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek. Örneğin, amiral gemisi 7 Serisi sedanın yanı sıra X5 ve X3 SUV modellerinin güncellenmesi bekleniyor. BMW altı ve sekiz silindirli motorları geliştirmeye devam edecek.
Elektrikli araç satışları yükseldi
Alman otomobil devi, elektrikli araç yelpazesini kademeli ve planlı bir şekilde geliştirecek. BMW hali hazırda 1 milyon elektrikli araç sattığını ve bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli araç satışlarında bir önceki yıla göre %40'lık bir artış yaşadığını açıkladı. Elektrikli modellerin 2024 yılında şirketin ana büyüme faktörü haline gelmesi bekleniyor.
BMW geçtiğimiz ay Vision Neue Klasse X adlı elektrikli crossover konseptini sergilemişti. Modelin önümüzdeki yılın başlarında üretime gireceğine yönelik bilgiler var. Sedan ve station wagon gövde tiplerinde sunulacak yeni nesil BMW M5'in ise bu yıl içerisinde tanıtılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...