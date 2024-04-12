Tam Boyutta Gör

BMW, önümüzdeki beş yıl içinde 40 yeni ve güncellenmiş model piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bavyeralı marka görkemli planlarını Las Vegas'ta düzenlenen bir bayi konferansında açıkladı. Ayrıca katılımcılara geleceğin elektrikli otomobillerinin konseptleri gösterildi.

Yeni Skoda Octavia üretime girdi 1 gün önce eklendi

2024 yılından itibaren elektrikli modellere odaklanacak BMW, Tesla da dahil olmak üzere küresel elektrikli otomobil üreticileri için ciddi bir rakip haline gelecek. Bununla birlikte şirket içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek. Örneğin, amiral gemisi 7 Serisi sedanın yanı sıra X5 ve X3 SUV modellerinin güncellenmesi bekleniyor. BMW altı ve sekiz silindirli motorları geliştirmeye devam edecek.

Tam Boyutta Gör

Elektrikli araç satışları yükseldi

Alman otomobil devi, elektrikli araç yelpazesini kademeli ve planlı bir şekilde geliştirecek. BMW hali hazırda 1 milyon elektrikli araç sattığını ve bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli araç satışlarında bir önceki yıla göre %40'lık bir artış yaşadığını açıkladı. Elektrikli modellerin 2024 yılında şirketin ana büyüme faktörü haline gelmesi bekleniyor.

BMW geçtiğimiz ay Vision Neue Klasse X adlı elektrikli crossover konseptini sergilemişti. Modelin önümüzdeki yılın başlarında üretime gireceğine yönelik bilgiler var. Sedan ve station wagon gövde tiplerinde sunulacak yeni nesil BMW M5'in ise bu yıl içerisinde tanıtılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BMW beş yıl içinde 40 yeni model piyasaya sürecek