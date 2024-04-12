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    Anlık Bildirim

    BMW beş yıl içinde 40 yeni model piyasaya sürecek

    BMW kısa süre önce gerçekleştirdiği bir bayi toplantısında önümüzdeki beş yıl içinde pazara yaklaşık 40 yeni ve güncellenmiş model sunacağını açıkladı. Şirket özellikle elektrikli araçlara odaklanacak

    BMW beş yıl içinde 40 yeni model piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör

    BMW, önümüzdeki beş yıl içinde 40 yeni ve güncellenmiş model piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bavyeralı marka görkemli planlarını Las Vegas'ta düzenlenen bir bayi konferansında açıkladı. Ayrıca katılımcılara geleceğin elektrikli otomobillerinin konseptleri gösterildi.

    2024 yılından itibaren elektrikli modellere odaklanacak BMW, Tesla da dahil olmak üzere küresel elektrikli otomobil üreticileri için ciddi bir rakip haline gelecek. Bununla birlikte şirket içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek. Örneğin, amiral gemisi 7 Serisi sedanın yanı sıra X5 ve X3 SUV modellerinin güncellenmesi bekleniyor. BMW altı ve sekiz silindirli motorları geliştirmeye devam edecek.

    BMW beş yıl içinde 40 yeni model piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araç satışları yükseldi

    Alman otomobil devi, elektrikli araç yelpazesini kademeli ve planlı bir şekilde geliştirecek. BMW hali hazırda 1 milyon elektrikli araç sattığını ve bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli araç satışlarında bir önceki yıla göre %40'lık bir artış yaşadığını açıkladı. Elektrikli modellerin 2024 yılında şirketin ana büyüme faktörü haline gelmesi bekleniyor.

    BMW geçtiğimiz ay Vision Neue Klasse X adlı elektrikli crossover konseptini sergilemişti. Modelin önümüzdeki yılın başlarında üretime gireceğine yönelik bilgiler var. Sedan ve station wagon gövde tiplerinde sunulacak yeni nesil BMW M5'in ise bu yıl içerisinde tanıtılması planlanıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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