    Galaxy Watch, yapay zekayla kalp yetmezliği belirtilerini tespit edecek

    Samsung, Galaxy Watch'lara getireceği yeni kalp sağlığı özelliğini duyurdu. Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Bozukluğu (LVSD) tespit aracı, Güney Kore'de onay aldı.

    samsung galaxy watch kalp yetmezliği belirtilerini tespit etme özelliği
    Samsung, akıllı saatlerinin kalp yetmezliği belirtilerini tespit edebilmesini sağlayacak yeni yapay zeka algoritmaları geliştirdi. Şirket, yeni kalp sağlığı özelliği için Güney Kore’nin önde gelen yapay zeka tabanlı EKG teknoloji firması Medical AIile iş birliği yaptı.

    Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Bozukluğunu tespit edecek

    Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Bozukluğu tespit aracı, halihazırda kullanıcının kan basıncını ve kalp atış hızını takip etmek için kullanılan mevcut elektrokardiyogram (EKG) işlevine dayanıyor.

    Samsung akıllı saatleri, Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu'nun (LVSD) erken belirtisini tespit edebilecek. Samsung’a göre tüm kalp yetmezliği vakalarının yaklaşık %50'sinin arkasında bu kalp rahatsızlığı yatıyor. Şirket, hastalığın erken teşhisinin ölüm riskini azaltabileceğini öne sürüyor ancak bu iddiasını herhangi bir veriyle desteklemiyor.

    LVSD tespit aracının Koreli tıbbi cihaz şirketi Medical AI ile birlikte geliştirildiği belirtildi. Algoritması, Kore'deki hastanelerde 120.000'den fazla hastadan toplanan verilere dayanıyor ve Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS) tarafından onaylandı. Bu, Samsung Galaxy Watch'u sertifikalı LVSD tespit aracı sunan ilk saat yapıyor.

    Samsung'un LVSD algılama aracı, öncelikli olarak Kore’deki Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra sahiplerine sunulacak. Bu özelliğin Kuzey Amerika veya Avrupa gibi diğer pazarlarda kullanım için onaylanıp onaylanmayacağı veya ne zaman onaylanacağı henüz belli değil.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsungs-breakthrough-wearable-technologies-driven-by-innovation-and-collaboration https://www.notebookcheck.net/Samsung-announces-new-heart-health-feature-for-smartwatches.1129345.0.html
