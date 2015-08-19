Fossil ve Intel ilk akıllı saatini görücüye çıkardı

Akıllı saat trendinin yükselmeye başladığı dönemlerde lüks saat üreticilerinin klasik tasarım çizgilerini bozmamak adına sektörün dışında kalmayı tercih ettiklerini görmüştük. Ancak sektörün giderek büyümesi lüks üreticilerin de tabularını yıkmasına neden oldu.





Başarılı tasarımları ile tanıdığımız Tag Heuer, dokunmatik ekranlı bir akıllı saat üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Fossil de Intel ortaklığında kendi dokunmatik ekranlı akıllı saatlerini geliştiriyor.





IDF 2015 fuarında tanıtılan 3 adet akıllı saatten bir tanesi Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Moto 360 gibi daire şeklinde bir ekrana sahip olan akıllı saatin Intel tabanlı muhtemelen Edison yongasetini kullanacağı tahmin ediliyor. Bunun haricinde donanım konusunda bir bilgi yok.





Fossil akıllı saatini ne zaman piyasaya süreceğini açıklamadı ancak halen geliştirme aşamasında olduğu tahmin ediliyor. Bu bakımdan akıllı saatin piyasaya çıkması yıl sonlarını bulabilir.

http://www.androidpolice.com/2015/08/18/intel-and-fossil-briefly-show-off-a-new-android-wear-watch-with-a-round-flat-tire-screen/