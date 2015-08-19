Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fossil ve Intel ilk akıllı saatini görücüye çıkardı

3 yıl
2,4b
1
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fossil ve Intel ilk akıllı saatini görücüye çıkardı

Akıllı saat trendinin yükselmeye başladığı dönemlerde lüks saat üreticilerinin klasik tasarım çizgilerini bozmamak adına sektörün dışında kalmayı tercih ettiklerini görmüştük. Ancak sektörün giderek büyümesi lüks üreticilerin de tabularını yıkmasına neden oldu.

Başarılı tasarımları ile tanıdığımız Tag Heuer, dokunmatik ekranlı bir akıllı saat üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Fossil de Intel ortaklığında kendi dokunmatik ekranlı akıllı saatlerini geliştiriyor. 

IDF 2015 fuarında tanıtılan 3 adet akıllı saatten bir tanesi Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Moto 360 gibi daire şeklinde bir ekrana sahip olan akıllı saatin Intel tabanlı muhtemelen Edison yongasetini kullanacağı tahmin ediliyor. Bunun haricinde donanım konusunda bir bilgi yok. 

Fossil akıllı saatini ne zaman piyasaya süreceğini açıklamadı ancak halen geliştirme aşamasında olduğu tahmin ediliyor. Bu bakımdan akıllı saatin piyasaya çıkması yıl sonlarını bulabilir.  

http://www.androidpolice.com/2015/08/18/intel-and-fossil-briefly-show-off-a-new-android-wear-watch-with-a-round-flat-tire-screen/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
casperfriendly 3 yıl
Fossil bari sen yapma. Halihazırda zaten harika saatlerin var...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hep birlikte teknik servisleri teftişe gidiyoruz 3 yıl Gigabyte ile Z170X Gaming G1 ve yeni nesil teknolojileri konuştuk 3 yıl Sony 4K ev sinema sistemleri ve fazlası "Özel röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim