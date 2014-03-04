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Fotoğraf boyutlarının azaltılması için Mac sistemlere özel hazırlanan Mini Your Photos ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf boyutlarının azaltılması için Mac sistemlere özel hazırlanan Mini Your Photos ücretsiz yapıldı
OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan fotoğraf boyutlarını düşürme uygulaması Mini Your Photos ücretsiz yapıldı.

Sade arayüzü üzerinde sürükle bırak mantığıyla çalışma gösteren Mini Your Photos, bmp, jpg ve png formatlarında eklenen fotoğrafları png ya da jpeg formatlarında dışa aktarabiliyor ve bu aktarma sürecinde %30 ile %80 oranında sıkıştırma yaparak fotoğraf boyutlarını farklı amaçları için düşünebiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Mini Your Photos, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id674564410?mt=12 Yorum Yaz
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