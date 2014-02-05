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Fotoğraf filtre uygulaması Chalkspiration iOS için kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf filtre uygulaması Chalkspiration iOS için kullanıma sunuldu
JixiPix tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan fotoğraf filtre uygulaması Chalkspiration kullanıma sunuldu.

Temel olarak içerisine eklenen fotoğrafların kara tahta üzerinde çizilmiş gibi görünmesini sağlayabilen Chalkspiration, bu amacı için sade bir arayüzle geliyor ve bünyesinde farklı obje ve şekiller barındırıyor. Hazırlanan fotoğrafları Facebook, Instagram ve Twitter'a aktarabilen uygulama, iki işleme seçeneğiyle de ilginç ve bir o kadar yaratıcı sonuçlar ortaya koyabiliyor.

iPhone ile iPod Touch uyumlu versiyonu 3,59 TL, iPad uyumlu versiyonu ise 5,49 TL fiyat etiketiyle buradan ve buradan elde edilebiliyor.

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