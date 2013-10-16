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Fotoğraf filtre uygulaması Mextures, iOS 7'ye özel tasarım değişiklikleri ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf filtre uygulaması Mextures, iOS 7'ye özel tasarım değişiklikleri ile güncellendi
Çektiği fotoğrafları farklı filtreler ile düzenlemekten ve süslemekten hoşlanan kişiler için hazırlanan uygulamalardan Mextures, iOS 7'ye özel tasarım değişiklikleri ile 1.5 sürümüne güncellendi
Merek Davis tarafından iOS 6.1 ve üstü iPhone / iPod Touch modelleri için geliştirilen Mextures uygulaması, içerisinde 80 adet yüksek çözünürlüklü doku, farklı ışık efektleri, eski film filtreleri, 12 farklı harmanlama modu yer taşıyor ve bu efektler sınırsız sayıda katman üzerinden istenilen fotoğraflara rahatça eklenebiliyor. Ünlü fotoğrafçıların kullandıkları hazır filtre seçeneklerini de barındıran uygulama, her işlemi hızlı ve geriye döndürülebilir şekilde yerine getiriyor. Yayınlanan 1.5 güncellemesi ile Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel yeni simgeye, ana ekrana, büyük yazılar için şeffaflık barına ve birçok yeni geliştirmeye kavuşan uygulama, ayrıca artık diğer kişilerin yaptıkları düzenlemeleri ilham alınması amacıyla özel menüsünde gösterebiliyor.
Kullanıcıların hazırladıkları farklı filtre efektlerinin (Formül) kayıt edilerek, başka fotoğraflar üzerinde kullanılmasını da sağlayan Mextures uygulamasını, 3.59 TL fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id650415564?mt=8 Yorum Yaz
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