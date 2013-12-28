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Fotoğraf filtre ve düzenleme uygulaması Popkick ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
298
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf filtre ve düzenleme uygulaması Popkick ücretsiz yapıldı
iOS 6.0 ve üzeri iPhone ile iPod Touch modelleri için Pixabi adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf filtre ve düzenleme uygulaması Popkick, kısa bir zaman dilimi için ücretsiz yapıldı.
Kişilerin çektikleri ya da cihazları içerisine ekledikleri fotoğrafları, bünyesinden bulunan 12 farklı filtre ve 5 farklı filtre geliştirmesi ile olduklarından çok daha renkli ve farklı bir yapıya sokabilen Popkick, iOS 7'ye uygun sade bir arayüz tasarımı ile geliyor ve belirtildiği kadarıyla kolaylıkla kullanılabiliyor. Hazırlanan içerikleri 3080 piksel çözünürlükte kayıt altına alabilen uygulama, Facebook, Twitter ve Instagram servislerini ise paylaşma noktasında aktif olarak kullanabiliyor, genel olarak sonsuz bir düzenleme olanağı ortaya koyabiliyor.
Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan Popkick uygulamasını an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edebilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id654829738?mt=8 Yorum Yaz
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