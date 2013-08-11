Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf görüntüleme uygulaması Linea, yeni geliştirmeler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
296
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğraf görüntüleme uygulaması Linea, yeni geliştirmeler ile güncellendi
iPhone ve iPad için hazırlanan fotoğraf görüntüleme uygulaması Linea, yeni geliştirmeler ile 3.3.2 sürümüne güncellendi
Facebook üzerinden eklenen ya da direkt cihazın içerisinde yer alan fotoğrafları mozaik görümlü yapısı ile farklı konulara göre sınıflandırabilen, fotoğrafların orijinal boyutlarında saklanmasına ve istenildiği zaman birçok sosyal ağ ile paylaşılmasına imkan sağlayan Linea uygulaması, modern ve sade bir ara yüz ile karşımıza çıkıyor. Yapılan 3.3.2 güncellemesiyle daha önce eklenen Dropbox bulut depolama servisi üzerine fotoğraf ekleme süreci geliştirilen uygulama, ayrıca mevcut hatların daha yumuşak aktarılmasına ve birçok hatadan kurtulmuş daha hızlı ve akıcı bir yapıya kavuşmuş durumda.
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Linea uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/linea-beautiful-photo-browsing/id473104596?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG G2: Yeni nesil süper telefon tüm detaylarıyla video incelememizde Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim