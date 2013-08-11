Fotoğraf görüntüleme uygulaması Linea, yeni geliştirmeler ile güncellendi

iPhone ve iPad için hazırlanan fotoğraf görüntüleme uygulaması Linea, yeni geliştirmeler ile 3.3.2 sürümüne güncellendi

Facebook üzerinden eklenen ya da direkt cihazın içerisinde yer alan fotoğrafları mozaik görümlü yapısı ile farklı konulara göre sınıflandırabilen, fotoğrafların orijinal boyutlarında saklanmasına ve istenildiği zaman birçok sosyal ağ ile paylaşılmasına imkan sağlayan Linea uygulaması, modern ve sade bir ara yüz ile karşımıza çıkıyor. Yapılan 3.3.2 güncellemesiyle daha önce eklenen Dropbox bulut depolama servisi üzerine fotoğraf ekleme süreci geliştirilen uygulama, ayrıca mevcut hatların daha yumuşak aktarılmasına ve birçok hatadan kurtulmuş daha hızlı ve akıcı bir yapıya kavuşmuş durumda.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Linea uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/linea-beautiful-photo-browsing/id473104596?mt=8