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Fotoğraf odaklı iOS uygulaması Pocketbooth ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf odaklı iOS uygulaması Pocketbooth ücretsiz yapıldı
iOS 6 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan fotoğraf odaklı iOS uygulaması Pocketbooth, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Eskiden çok görülen fotoğraf standtlarından ilham alınarak hazırlanan ve belirlenen süre sonucunda birden fazla fotoğraf çekerek ilginç sonuçlar çıkartabilen Pocketbooth, çekilen bu fotoğrafları Airprint destekli yazıcılara yollayabilir ya da Facebook ile Twitter temelinde paylaşabiliyor. İsteğe bağlı olarak GPS işaretleme de yapabilen uygulama, aynı zamanda fiziksel baskılar satın alınmasına da imkan tanıyor.

Daha önce 1,99$ fiyat etiketiyle satılan Pocketbooth, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id385145330?mt=8 Yorum Yaz
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