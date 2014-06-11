Fotoğraf odaklı yeni Mac uygulaması: PixAnimator

Moonlighting adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar için hazırlanan fotoğraf odaklı uygulama PixAnimator, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

Fotoğrafların canlandırılması için hazırlanan ve bu doğrultuda belirlenen fotoğraf ya da mesajları farklı videolar içerisine gömebilen PixAnimator, yeşil rengin ağır bastığı basit bir arayüzle geliyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma gösteriyor. Uygulama içi satın alma seçeneğiyle farklı içerikler sunan uygulama, videolarda sonsuz döngü gerçekleştirebiliyor ve birçok paylaşma seçeneğini aktif olarak sunuyor.

Ücretsiz olarak sunulan PixAnimator uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id886148293?mt=12