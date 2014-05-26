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Fotoğraf temelli Mac uygulaması Lossless Photo Squeezer ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf temelli Mac uygulaması Lossless Photo Squeezer ücretsiz yapıldı
Birçok diğer uygulamanın da altında imzası bulunan Effectmatrix tarafından OS X 10.6.4 üstü Mac bilgisayarlar için hazırlanan fotoğraf odaklı Lossless Photo Squeezer ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüzle gelen Lossless Photo Squeezer, temel olarak içerisine atılan PNG, JPEG ve GIF dosyalarının boyutlarını düşürme noktasında görev yapıyor. Bu sıkıştırma işlemini kayıpsız olarak yerine getirebilen uygulama, üç farklı mod haline çalışma gösteriyor ve eğer ciddi oranda küçültme isteniyorsa kalite üzerinde de farklı oynamalar yapabiliyor. Özellikle internet siteleri için faydalı bir yapı ortaya koyan Lossless Photo Squeezer, toplu sıkıştırma yapabiliyor olmasıyla da büyük zaman kazancı sağlayabiliyor.
Daha önce 16,99 TL fiyat etiketiyle satılan Lossless Photo Squeezer, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id704083918?mt=12 Yorum Yaz
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