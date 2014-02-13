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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf temelli günlük uygulaması Dayli artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,4b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf temelli günlük uygulaması Dayli artık ücretsiz
iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olarak hazırlanan fotoğraf temelli günlük uygulaması Dayli, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Kişilerin hayatlarının her anını ya da kendilerinin fotoğraflarını çekmesi için hazırlanan Dayli, örneğin kişilerin kendilerini çektikleri fotoğraflar için yardımcı çizgilerle doğru orantı sağlayabiliyor ve istenildiği taktirde Time Lapse videolar oluşturabiliyor. Çekilen fotoğrafları içeriklerine bağlı olarak kategorilere ayırabilen uygulama, diğer uygulamalara da aktarma yapabiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Dayli, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id717858939?mt=8 Yorum Yaz
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