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Fotoğraf temelli yeni yapılacak listesi uygulaması: Shoots & Leaves

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,1b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf temelli yeni yapılacak listesi uygulaması: Shoots & Leaves
iOS 7 ve üzeri iPhone ile iPod Touch için geliştirilen en yeni fotoğraf uygulamalarından Shoots & Leaves, kişilerin fotoğraf temelli yapılacak listeleri oluşturmasına imkan tanıyor.
Basit bir şekilde çekilen fotoğrafların içerisine farklı notlar ekleyebilen ve hazırlanan bu fotoğrafları Imgur, CloudApp ve Dropbox gibi bulut depolama servislerine aktarabilen Shoots & Leaves, aynı zamanda Omnifocus ve Drafts gibi üçüncü parti uygulamalara da destek veriyor. Fotoğrafın yazıdan çok daha fazlasını anlattığını belirten geliştirici Smart Goat, bu amaç uğruna hazırlanan uygulaması ile faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satılan Shoots & Leaves uygulamasına diretk olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id773330035?mt=8 Yorum Yaz
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