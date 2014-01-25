Fotoğraf uygulaması Rays iOS için artık ücretsiz

iOS 6.1 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen fotoğraf uygulaması Rays artık ücretsiz.





Digital Film Tools tarafından hazırlanan Rays, belirlenen fotoğrafların üzerine yüksek kaliteli ışık huzmeleri ekleyebiliyor ve bu sayede çok farklı sonuçlar elde edilebiliyor. Retina ekran desteğiyle gelen, huzmelere renk verebilen ve hem yatay hem de dikey modda kullanıma izin veren uygulama, ayrıca dahili bir yardım sistemine de sahip.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Rays, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id411190058?mt=8