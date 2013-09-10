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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sigma
Sigma'nın 2014 yılında DSLR sistemler için piyasaya sunacağı lens modelleri ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri de hazırlıyor olmasına rağmen daha çok ürettiği üst seviye lens modelleri ile tanınan Sigma'nın 2014 yılında DSLR sistemler için piyasaya sunacağı yeni lens modelleri öğrenildi. Yüksek ihtimalle 2014 Photokina şovunda tanıtılacağı düşünülen lensler şu şekilde;
  • Sigma 24-105mm f/4 OS
  • Sigma 24-70mm f/2 OS HSM
  • Sigma 300mm f/2.8 OS
  • Sigma 400mm f/2.8 OS
  • Sigma 500mm f/4 OS
  • Sigma 600mm f/4 OS
  • Sigma 135mm f/1.8 DG OS
  • Sigma 24mm f/1.4 DG
  • Sigma 50mm f/1.4 lens 

Şimdilik tam olarak netleşmeyen listenin, yakın zaman içerisinde tüm ayrıntıları ile detaylanması bekleniyor.

Sony
Sony, E-Mount bağlantı yuvasına sahip A7 isimli yeni bir fotoğraf makinesibi yakın zaman içerisinde duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Popüler NEX serisinin ve yakın zamanda duyurulan A3000 fotoğraf makinesinin bağlantı yuvası E-Mount, görünüşe göre yeni modeller üzerinde de karşımıza çıkmaya devam edecek. SonyAlphaRumors tarafından sağlam kaynaklara dayandırılan bilgilere göre aynasız yapıya, yeni jenerasyon 32-MP Exmor HD sensöre, 4GB tampon belleğe, 480 noktadan otomatik netleme sistemine, 4MP çözünürlüğünde dahili elektronik vizöre, saniyede 8 ya da 14 kare seri çekim hızına ve magnezyum alaşım gövdeye sahip A7 isimli yeni bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışan Sony'nin, şimdilik kesin bilgiler bulunmayan bu modeli yakın zaman içerisinde resmen tanıtacağı söyleniyor.

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madmax50 5 yıl
Sony bırak bu gövde sayısını artırma işini de uygun fiyata kaliteli lens sun kullanıcılara. 800 dolara makina alan adama halen 1000 dolar ver Zeiss al diyorsun. Sigmada olmasa E-mount uygun fiyatlı kaliteli lens bulamayacağız.
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ozangunay 5 yıl
135 mm f:1.8 ile 24-70 f:2 lensler kulağa çok hoş geliyor, kısaltmadan anladığım kadarıyla full frame bir lens olacak.
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