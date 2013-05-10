Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "10 Mayıs 2013"

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Sony

Sony NEX-7 fotoğraf makinesinin yerine gelecek model yaz aylarında duyurulabilir

Daha önce de haberini yaptığımız ve NEX-7 modelinin yerine gelmesi beklenen yeni NEX serisi fotoğraf makinesi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Öncelikle modelin beklendiği gibi NEX-7n ismine sahip olmayacağı, AA filtresi olmayan sensör yapısıyla hazırlandığı ve çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre Sony tarafından 2013 yılı içerisinde piyasaya çıkartılacak makineler arasında, lensleri değiştirilebilir tek model olacağı konuşuluyor.

Fotoğraf tutkunları arasında uzun zamandır beklenen modelin yaz aylarında duyurulup, Ekim ayı içerisinde dağıtımına başlanacağı da gelen diğer bilgiler arasında.

Sony'den daha fazla APS-C SLT fotoğraf makinesi piyasaya çıkmayacak

SLT sistem fotoğraf makineleri birçok kullanıcı tarafından beğenilerek kullanılan Sony, gelen son bilgilere göre APS-C SLT sistemlerden vazgeçebilir. SonyAlphaRumors'un sağlam kaynaklara dayandırarak yaptığı habere göre A-mount sistemler devam edecek olsa da, yarı geçirgen ayna teknolojisinin (SLT) artık APS-C sensör yapısına sahip Sony fotoğraf makineleri üzerinde kullanılmayacağı konuşuluyor. Bu durum sonucunda ise optik vizörlerin gelecekte karşımıza çıkabilecek Sony DSLR fotoğraf makineleri üzerine geri dönebileceği ve A-Mount APS-C aynasız fotoğraf makinelerinin piyasaya çıkabileceği konuşuluyor.

Oldukça ilginç bir gelişme olsa da, henüz resmi olarak Sony tarafından yapılmış bir açıklama mevcut değil. Ayrıca SLT FF (Tam kare) fotoğraf makinesi hakkında da bir bilgi ya da söylenti ortada yok.

Pentax

Pentax, FF(Tam Kare) bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor olabilir

Önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Pentax, uzun zamandır FF(Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi haberleri ile gündeme geliyor. Gelen son dedikodulara göre ise firma, FF(Tam Kare) bir aynasız fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. Hibrit bağlantı yuvası sayesinde mevcut K-mount lensler ile kullanılabileceği belirtilen makinenin, tasarımsal açıdan da mevcut K-01 aynasız fotoğraf makinesine benzeyeceği düşünülüyor.

Şimdilik çok ayrıntı yer almayan gelişme, FF sistem fotoğraf makinesi bekleyen Pentax kullanıcıları için güzel bir haber olarak görülüyor.



