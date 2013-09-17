Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Eylül 2013"

5 yıl
458
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Rogue
Rogue, DSLR fotoğraf makinelerinin dahili flaş gücünü / mesafesini arttırabilen farklı bir aksesuar ürününü resmen duyurdu
Fotoğraf makineleri için aksesuar ürünleri üreten firmalardan Rogue tarafında geliştirilen Safari Pop-Up Flash Booster, DSLR fotoğraf makinelerinin dahili flaş gücünü / mesafesini 8 kat oranında arttırabiliyor. Makinelerin açılabilen dahili flaşlarının önüne takılarak kullanıcıları harici tepe flaş masrafından kurtarabilen ürün, Canon ve Nikon APS-C fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Rogue Safari Pop-Up Flash Booster 35$ fiyat etiketiyle yurt dışından satın alınabiliyor.

Canon
DigitalRev, Canon 70D ve Canon 7D modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon'un teknik olarak iddialı 70D ve 7D modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı. İki kameranın özelliklerini, olumlu / olumsuz yanlarını ve aralarında yer alan yıl / teknoloji farkına rağmen pratikte gösterdikleri performansı ortaya koyan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Metabolism 5 yıl
Dahili flaş için difüzer tarzı birşey oluyor bu aygıt
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 5 yıl
Yayıcı değil de toplayıcı aslında :) Böyle aletleri kuşçular çok kullanır harici flaşlar için, bu alet dahili flaş için hem de önünde optiği falan var (ışığı toplamak için).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurunc 5 yıl
çok iyiymiş ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aborjin06 5 yıl
bende kasımda amerikaya gideceğim kısmet olursa oradan canon dslr almayı düşünüyorum fiyatlar yarı yarıya ama hala karar veremedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl iPhone 5S iSight Kamera Videosu Türkçe Altyazılı 5 yıl Logitech Keyboard Folio Mini Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim