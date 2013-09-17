Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Eylül 2013"

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Rogue

Rogue, DSLR fotoğraf makinelerinin dahili flaş gücünü / mesafesini arttırabilen farklı bir aksesuar ürününü resmen duyurdu

Fotoğraf makineleri için aksesuar ürünleri üreten firmalardan Rogue tarafında geliştirilen Safari Pop-Up Flash Booster, DSLR fotoğraf makinelerinin dahili flaş gücünü / mesafesini 8 kat oranında arttırabiliyor. Makinelerin açılabilen dahili flaşlarının önüne takılarak kullanıcıları harici tepe flaş masrafından kurtarabilen ürün, Canon ve Nikon APS-C fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Rogue Safari Pop-Up Flash Booster 35$ fiyat etiketiyle yurt dışından satın alınabiliyor.





Canon

DigitalRev, Canon 70D ve Canon 7D modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı

Yeni çıkan fotoğraf makineleri ve lens incelemeleri yanında farklı konularda da videolar hazırlamaya devam eden DigitalRev'den Kai, bu sefer fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon'un teknik olarak iddialı 70D ve 7D modelleri için bir karşılaştırma videosu yayınladı. İki kameranın özelliklerini, olumlu / olumsuz yanlarını ve aralarında yer alan yıl / teknoloji farkına rağmen pratikte gösterdikleri performansı ortaya koyan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.