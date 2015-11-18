Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Kasım 2015"

Nikon

Nikon D5 için ilk resmi açıklama geldi

Nikon, mevcut amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesi D4s'in yerini alacak D5'in geliştirme aşamasında olduğunu resmi olarak duyurdu. Firma D5'e ek olarak "Wireless Transmitter WT-6 (Kameranın uzaktan kablosuz kontrol edilmesi için)" ve "Speedlight SB-5000 (Yüksek ihtimalle video için dahili LED ışığı bulaca)" modellerinin de geliştirildiği kullanıcılar ile paylaştı. Fiyatlar ve resmi çıkış tarihi şimdilik bilinmezken, ürünleri 2016 içerisinde gelmesi bekleniyor.





Sony

Sony A7r Mark 2'nin beklenen güncellemesi yayınladı

Kısa süre A7 Mark 2 kullanıcılarına da müjdeli bir haber vererek yeni bir yazılım güncellemesi yayınlacağını belirten Sony, güncellemeyi Avrupa kanalı üzerinden bugün indirmeye açtı. Güncelleme birçok hatadan arındırılan model, önemli olarak daha önce A7s Mark 2 ve A7r Mark 2'ye verilen 14-bit sıkıştırılmamış RAW desteği kazandı. Bu sayede sensör tam olarak kullanarak daha da kaliteli fotoğraflar çekebilecek olan aynasız fotoğraf makinesi, ayrıca A-Bayonet lenslerle 117 noktalı otomatik netleme sitemini de aktif olarak kullanabiliyor ve video çekimi için özel buton ayarlanabiliyor. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Sony'den önümüzdeki aylar 50MP üstü bir kamera gelebilir

Sektörün yenilikçi firması Sony, SonyAlphaRumors'un güvenilir olarak nitelendirdiği bir kaynağından gelen bilgilere göre önümüzdeki aylarda 50 megapiksel üzeri sensöre sahip bir fotoğraf makinesi ile karşımıza çıkabilir. Direkt olarak Sony'den verildiği söylenen bu bilginin detayları yani modelin A-Bayonet ya da E-Bayonet mi olacağı veya RX benzeri bir yapıda mı geleceği şimdilik bilinmiyor. Sony'nin böyle bir adım ile MP lideri Canon 5Ds ve 5DSr modellerini hedef aldığı tahmin ediliyor.



